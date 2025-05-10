Baidu, hayvan seslerini insan diline çevirebilen yapay zekâ geliştirdi

Bu ileri teknoloji sistemi, hayvanların çıkardığı sesleri, sergilediği davranışları ve çeşitli fizyolojik sinyalleri analiz ederek onların duygusal durumunu belirlemeye çalışıyor. Elde edilen veriler, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojileri yardımıyla insan diline çevriliyor.
İnsanlarla hayvanların iletişimini güçlendirecek
Henüz geliştirme aşamasında olan teknoloji, Çin sosyal medyasında büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar evcil hayvanlarıyla daha iyi iletişim kurma umuduyla projeye destek verirken, bazıları ise teknolojinin uygulanabilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor.