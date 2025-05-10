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    Anlık Bildirim

    Baidu, hayvan seslerini insan diline çevirebilen yapay zekâ geliştirdi

    Çinli teknoloji devi Baidu, hayvanların çıkardığı sesleri, davranışlarını ve fizyolojik tepkilerini analiz ederek duygularını insan diline çeviren bir yapay zekâ sistemi geliştirdi.

    Baidu'dan hayvan seslerini insan diline çevirebilen yapay zekâ Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu, hayvanların duygularını insanlara anlaşılır biçimde aktarmayı hedefleyen yenilikçi bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. 2024 yılının Aralık ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne patent başvurusu yapılan sistem, kısa süre önce resmen yayımlandı.

    Bu ileri teknoloji sistemi, hayvanların çıkardığı sesleri, sergilediği davranışları ve çeşitli fizyolojik sinyalleri analiz ederek onların duygusal durumunu belirlemeye çalışıyor. Elde edilen veriler, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojileri yardımıyla insan diline çevriliyor.

    İnsanlarla hayvanların iletişimini güçlendirecek

    Henüz geliştirme aşamasında olan teknoloji, Çin sosyal medyasında büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar evcil hayvanlarıyla daha iyi iletişim kurma umuduyla projeye destek verirken, bazıları ise teknolojinin uygulanabilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor.

    Baidu'dan hayvan seslerini insan diline çevirebilen yapay zekâ Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen hayvan-çeviri teknolojisinin ne zaman ticarileştirileceği ise belirsizliğini koruyor. Patent başvuru süreci, başvurunun karmaşıklığına bağlı olarak bir ila üç yıl, hatta daha da uzun sürebiliyor. Merak uyandıran bu gelişme, insanların hayvanlarla kurduğu bağı teknoloji yardımıyla derinleştirebilecek potansiyele sahip.
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