Baidu, hayvan seslerini insan diline çevirebilen yapay zekâ geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu, hayvanların duygularını insanlara anlaşılır biçimde aktarmayı hedefleyen yenilikçi bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. 2024 yılının Aralık ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne patent başvurusu yapılan sistem, kısa süre önce resmen yayımlandı.

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Bu ileri teknoloji sistemi, hayvanların çıkardığı sesleri, sergilediği davranışları ve çeşitli fizyolojik sinyalleri analiz ederek onların duygusal durumunu belirlemeye çalışıyor. Elde edilen veriler, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojileri yardımıyla insan diline çevriliyor.

İnsanlarla hayvanların iletişimini güçlendirecek

Henüz geliştirme aşamasında olan teknoloji, Çin sosyal medyasında büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar evcil hayvanlarıyla daha iyi iletişim kurma umuduyla projeye destek verirken, bazıları ise teknolojinin uygulanabilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni geliştirilen hayvan-çeviri teknolojisinin ne zaman ticarileştirileceği ise belirsizliğini koruyor. Patent başvuru süreci, başvurunun karmaşıklığına bağlı olarak bir ila üç yıl, hatta daha da uzun sürebiliyor. Merak uyandıran bu gelişme, insanların hayvanlarla kurduğu bağı teknoloji yardımıyla derinleştirebilecek potansiyele sahip.

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Baidu'dan hayvan seslerini insan diline çevirebilen yapay zekâ