Çinli Baidu Türkiye'de sürücüsüz taksi hizmeti sunacak!

Tam Boyutta Gör Çinli Baidu’nun Apollo Go ismindeki sürücüsüz taksi hizmeti Türkiye’de sürücüsüz şekilde yolcu taşıyacak. Çin’de birçok şehirde hizmet sunan robotaksi şirketi Apollo Go, Türkiye ve İsviçre’de hizmete başlayarak Avrupa pazarına giriş yapacak.

Çinli Apollo Go, Türkiye'de şirket kuracak

Apollo Go, Türkiye’de sürücüsüz taksi hizmeti sunan ilk şirket olmayı planlıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Apollo Go, Türkiye’de yerel bir şirket kurarak yolcu taşımaya başlamayı planlanıyor. Yolcular mobil uygulamadan sürücüsüz taksi çağırarak tam otonom bir şekilde yolculuk gerçekleştirebilecek.

Türkiye'de şirket kurulumunun tamamlanmasının ardından düzenleyici kurumlarla yasal izin görüşmeleri yapılacak. Apollo Go'nun Türkiye ne zaman hizmete başlayacağı hakkında herhangi bir tarih açıklanmadı.

İsviçre'de yıl sonunda testler başlıyor

Apollo Go, İsviçre'de hizmet sunmak için yerel toplu taşıma şirketi PostAuto ile görüşmelere başladı. İsviçre’de şirket kurmayı ve yıl sonuna kadar sürücüsüz taksi hizmetini test etmeye başladığını duyurdu.

Sürücüsüz taksilerde Çin-ABD savaşı kızışıyor

Sürücüsüz taksi sektöründe Çinli ve ABD’li şirketler arasında büyük rekabet yaşanıyor. Waymo, ABD'de haftada 250 bin yolcu taşıyor. Bir yıl içinde Waymo robotaksi sayısının 3.500'e ulaşması hedefleniyor. Elon Musk’ın robotaksi hizmetinin Haziran ayında Teksas’ta yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor. Çinli firmalar ABD’nin yaptırımlarından dolayı ABD pazarına girmeyi tercih etmedi. Avrupa, Japonya, Singapur ve Ortadoğu’da ise sürücüsüz taksilerde Çin ve ABD rekabeti yaşanıyor.

Çinli WeRide, Ocak ayında İsviçre’de otonom araçlar için sürüş testlerine başladı. Mart ayında Fransa’da sürücüsüz otobüs hizmeti için denemeler yapıldı. Çin'in WeRide bu yılın ortasında Abu Dabi’de Uber ile iş birliği yaparak 50 robotaksiyi hizmete sokacağını ve önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa’da 15 şehirde otonom taksi hizmeti sunmak için ortaklıklar yapacağını açıkladı. Çinli Pony AI ise bu yıl Ortadoğu bölgesinde Uber ile sürücüsüz araç hizmeti sunacağını açıkladı. ABD’li Uber ise Çinli otonom sürüş girişimi Momenta ile iş birliği yaparak 2026 yılının başlarında Uber markasıyla Avrupa’da sürücüsüz taksileri kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Baidu’nun Apollo Go girişimi bu rekabet savaşına oldukça iddialı şekilde giriş yapıyor. Çin’de geniş bir ağda sürücüsüz taksi hizmeti sunan Apollo Go, Hong Kong’un ardından ilk global adımını Dubai’de attı. Dubai’de bu yılın sonuna kadar 100 adet Apollo Go RT6 robotaksi ile hizmete başlayacak. 2028 yılına kadar Dubai’de en az 1.000 araca ulaşılması planlanıyor. Baidu, hizmet verdiği şehirlerde çok sayıda araçla taşımacılık yapmayı ve kısa sürede çok ülkeye erişmeyi hedefliyor. Baidu’nun Dubai ve İsviçre’den sonraki durağı Türkiye olacak. Türkiye'de Baidu ile birlikte diğer girişimlerin de bu rekabete dahil olması bekleniyor.

