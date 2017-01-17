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Bakteriler farklı türler ile iletişime geçmek için elektriği kullanıyor

Biyofilmleri inceleyen bir grup araştırmacı, bakterilerin diğer bakteri türleri ile iletişime geçebildiğini keşfetti. Bakteriler diğer türler ile iletişime geçmek için elektrik sinyalleri kullanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mikroorganizma alanında yapılan yeni araştırmalar, bakterilerin iletişim konusunda daha önce düşündüğümüzden çok daha gelişmiş canlılar olduğunu ortaya çıkardı. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bakterilerin quorum algılama yetenekleri sayesinde kimyasal sinyaller aracılığı ile iletişim kurabildiklerini göstermişti. Bu kimysasal dili kullanarak kendi türü ile iletişime geçen bakteriler, bu sayede saldırı veya savunmalarını koordine edebiliyor.
Bu alanda yapılan yeni araştırmalar ise bakterilerin sadece kendi türleri ile değil, farklı türdeki bakteriler ile de iletişime geçebildiğini ortaya çıkardı. Kendi türleri ile iletişime geçmek için kimyasal sinyaller kullanan bakteriler, diğer türler ile iletişime geçmek içinse elektrik sinyalleri kullanıyor.
Bakteri kolonilerinin bulunduğu biyofilmleri inceleyen araştırmacı Jintao Liu, biyofilmlerin gelişiminde tuhaflıklar fark etmesinin ardından bu önemli buluşa imza attı. Biyofilmin genişlemesi sırasında iki saatlik genişlemenin ardından iki saatlik hareketsizlik döneminin geldiği bir döngünün varlığını keşfeden Liu, bu genişleme ve durma döngüsünün biyofilmdeki tüm bakteri türlerine fayda sağladığını fark etti.
Dış hücrelerin kontrolsüz bir şekilde genişlemeye devam etmesi halinde merkezdeki bakteriler yeterince besin alamayacak, biyofilmin iskelet yapısı merkezden çökecekti. Liu, bakterilerin bu durumun önüne geçmek için birlikte çalıştığını fark etti. Bu da farklı türdeki bakterilerin bir şekilde birbirleri ile iletişim kurabildiği anlamına geliyordu. Zira biyofilmlerde birçok farklı türden bakteri kolonileri yer alıyor.
Bakterilerin quorum algılamayı kullanarak farklı türler ile iletişim kuramayacağını bilen araştırmacılar, bakterilerin diğer türler ile nasıl iletişim kurduğunu araştırmaya başladılar. İşte bu noktada Jianto Liu'nun ekibindeki bir diğer araştırmacı olan Arthur Pringle, bakterilerin farklı türler ile iletişim kurmak için elektrik sinyalleri kullandığını tespit etti.
Jintao Liu ve Arthur Pringle'ın aralarında bulunduğu ekibin Nature dergisinde yayınladığı makaleye göre bakteriler, iyon kanalları olarak kullanılan gözenekler açabiliyor. Bakteriler daha sonra bu gözeneklerden pozitif yüklü potasyum iyonları gönderiyor. Komşu hücreler bu molekülleri hissedip kendi gözeneklerini açıyorlar ve daha fazla pozitif yüklü iyon gönderiyorlar. Böylece elektrik sinyalleri biyofilmin dış hücrelerine kadar iletilebiliyor.

https://futurism.com/bacteria-can-use-electricity-to-communicate-across-species/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Orta Seviye Gitarist 2 yıl
sinirler yapabiliyorsa bakteriler neden yapamasın? adamlar tamam prokaryot ama kaç milyon yıldır buradalar.yaşamayı bizden daha iyi biliyorlar. onlardan öğreneceğimiz çok şey var.
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mavizaman 2 yıl
şerefsizlere bak sen fazla küçükmsemişiz veletleri :D
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DH Misafiri 2 yıl
Allah ne güzel sistemde yaratmış
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asosyal mühendis 2 yıl
İyi de bunu bilmek için o kadar araştırma yapmaya gerek yoktu ki. Eğer atom kuarklardan kuarklar da elektrik parçacıklarından oluşuyorsa tabii ki elektrik sinyalleriyle haberleşecek. Dumanla haberleşecek değiller ya. Muhtemelen sadece elektrik sinyali değil titreşimlerle de algılama yapıyorlardır. Mantıken böyle olmalı diye düşünüyorum.
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hakan1581 2 yıl
baltalamak amaçlı değil ama 2015 de bulunmuş:
nature.com/...
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V4LKyR 2 yıl
İlginç.
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Mutant Sisifos 2 yıl
youtu.be/... şunu bi izlemenizu öneririm bi de bu haberden sonra daha düşündurtuyo insanı
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apodur 2 yıl
ilgi çekici bir haber teşekkürler
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ALBAY 2 yıl
Mektupla haberleşecek halleri yok ya
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spenx01 2 yıl
insan ozel bir canli degil. Ates yakip, 3 bin (ingilizce) kelime bilen, ates yakip yemek pisirebilen bonobo maymunu var. 3bin kelime turkiyenin yarisindan fazla kisiden daha fazla kelime bilmek demek (ustelik ana dili de degil.
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bakteri, mikroorganizma ve
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