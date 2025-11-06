Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Michael Jackson'ı konu alan filmden ilk fragman yayınlandı

    Pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael adlı biyografi filminden ilk fragman yayınlandı. Büyük bir bütçeyle çekilen film önümüzdeki yıl vizyona girecek.

    Michael Jackson'ı konu alan filmden ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda oldukça popüler hâle gelen müzik biyografilerine yakında bir yenisi daha eklenecek. Bir döneme damga vuran, son yıllarda ise daha çok istismar suçlamalarıyla gündeme gelen pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Kayda değer bir bütçe ayırdığı Michael için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, bugün filmden ilk framanı yayınladı.

    Michael Jackson'a odaklanan bu biyofilmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) oturuyor. Filmde Michael Jackson'ı Jaafar Jackson canlandırıyor ki kendisi zaten ünlü şarkıcının yeğeni. Oyuncu kadrosunda ona Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate ve Derek Luke eşlik ediyor.

    Michael, 24 Nisan 2026'da Vizyona Girecek

    Film, Michael Jackson'ın hayatını Jackson 5 grubuyula şöhrete kavuştuğu çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak ve hikâyeyi öldüğü güne kadar taşıyacak.

    Filmin normalde bu yılın Ekim ayında çıkması ve bu yıl Oscar yarışında yer alması bekleniyordu. Ancak Lionsgate, sürpriz bir kararla filmi Nisan 2026'ya erteledi. O dönemde Michael'ın iki parçaya bölünüp iki film hâlinde yayınlanabileceği de konuşuldu ama daha sonra bu plandan vazgeçildi. Jakcson'ın adının çocuk istismarıyla anılmasının da etkisiyle daha yapım aşamasında epey sorun yaşayan Michael, son dakika bir değişiklik olmazsa 24 Nisan 2026'da vizyona girecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orduevine misafir girebilir mi yatirimsiz para kazandiran oyunlar motor suyu ne kadar sürede eksilir toyota corolla 1.6 sol otomatik yorumlar bisiklet pompasıyla genleşme tankına hava basma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum