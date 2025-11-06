Michael Jackson'ı konu alan filmden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda oldukça popüler hâle gelen müzik biyografilerine yakında bir yenisi daha eklenecek. Bir döneme damga vuran, son yıllarda ise daha çok istismar suçlamalarıyla gündeme gelen pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanan Michael, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Kayda değer bir bütçe ayırdığı Michael için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, bugün filmden ilk framanı yayınladı.

Michael Jackson'a odaklanan bu biyofilmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) oturuyor. Filmde Michael Jackson'ı Jaafar Jackson canlandırıyor ki kendisi zaten ünlü şarkıcının yeğeni. Oyuncu kadrosunda ona Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate ve Derek Luke eşlik ediyor.

Michael, 24 Nisan 2026'da Vizyona Girecek

Film, Michael Jackson'ın hayatını Jackson 5 grubuyula şöhrete kavuştuğu çocukluk yıllarından başlayarak anlatacak ve hikâyeyi öldüğü güne kadar taşıyacak.

Filmin normalde bu yılın Ekim ayında çıkması ve bu yıl Oscar yarışında yer alması bekleniyordu. Ancak Lionsgate, sürpriz bir kararla filmi Nisan 2026'ya erteledi. O dönemde Michael'ın iki parçaya bölünüp iki film hâlinde yayınlanabileceği de konuşuldu ama daha sonra bu plandan vazgeçildi. Jakcson'ın adının çocuk istismarıyla anılmasının da etkisiyle daha yapım aşamasında epey sorun yaşayan Michael, son dakika bir değişiklik olmazsa 24 Nisan 2026'da vizyona girecek.

