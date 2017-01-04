Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği büyük tehlikelere karşı harekete geçen gelişmiş devletlerin çabaları nihayet sonuç vermeye başlıyor. Son yıllarda yapılan dev yatırımlar sayesinde, yenilenebilir enerji konusunda önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni rapora göre; söz konusu yeni enerjinin elde edilmesi olduğunda güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmiş durumda.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından yayınlanan veriler de bu açıklamayı destekler nitelikte. BNEF'in yayınladığı verilere göre yenilenebilir enerjisi konusunda önde gelen 60 ülkede güneş enerjisinin megawatt fiyatı 1.65 milyon dolara düşmüş durumda. Güneş enerjisini, megawatt'ı 1.66 milyon dolara elde edilen rüzgar enerjisi takip ediyor.

Yenilenebilir enerjinin geleceği için son derece umut verici olan bu gelişme hakkında konuşan WEF yetkilisi Michael Drexler: "Yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ve küresel ısınmayı tersine çevirmek için en iyi şansımız olduğunu" belirtti. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte güneş ve rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara rakip olabileceğini ifade eden Drexler, yenilenebilir enerjinin uzun vadeli düşünüldüğünde ticari olarak da cezbedici bir yatırım haline geldiğine dikkat çekti.

Güneş enerjisinin eskisine göre çok daha ucuz bir enerji kaynağı haline gelmesinde son 5 yılda bu alana yapılan yatırımların katkısı oldukça büyük. Teknolojik gelişmeler sonucu güneş panellerinin kurulum ve ekipman masraflarının düşmesi, yeni işletmelerin bu alana katkıları ve yönetim eliyle desteklenen çevreci politikalar sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları artık fosil yakıtlar ile rekabet edebilecek fiyatlara ulaşmış durumda ki bu da dünyamızın geleceği için son derece umut verici bir haber.

https://futurism.com/solar-power-finally-becomes-the-cheapest-source-for-new-energy/