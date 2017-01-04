Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi

Haber Editörü
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği büyük tehlikelere karşı harekete geçen gelişmiş devletlerin çabaları nihayet sonuç vermeye başlıyor. Son yıllarda yapılan dev yatırımlar sayesinde, yenilenebilir enerji konusunda önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni rapora göre; söz konusu yeni enerjinin elde edilmesi olduğunda güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmiş durumda.
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından yayınlanan veriler de bu açıklamayı destekler nitelikte. BNEF'in yayınladığı verilere göre yenilenebilir enerjisi konusunda önde gelen 60 ülkede güneş enerjisinin megawatt fiyatı 1.65 milyon dolara düşmüş durumda. Güneş enerjisini, megawatt'ı 1.66 milyon dolara elde edilen rüzgar enerjisi takip ediyor.
Yenilenebilir enerjinin geleceği için son derece umut verici olan bu gelişme hakkında konuşan WEF yetkilisi Michael Drexler: "Yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ve küresel ısınmayı tersine çevirmek için en iyi şansımız olduğunu" belirtti. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte güneş ve rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara rakip olabileceğini ifade eden Drexler, yenilenebilir enerjinin uzun vadeli düşünüldüğünde ticari olarak da cezbedici bir yatırım haline geldiğine dikkat çekti.
Güneş enerjisinin eskisine göre çok daha ucuz bir enerji kaynağı haline gelmesinde son 5 yılda bu alana yapılan yatırımların katkısı oldukça büyük. Teknolojik gelişmeler sonucu güneş panellerinin kurulum ve ekipman masraflarının düşmesi, yeni işletmelerin bu alana katkıları ve yönetim eliyle desteklenen çevreci politikalar sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları artık fosil yakıtlar ile rekabet edebilecek fiyatlara ulaşmış durumda ki bu da dünyamızın geleceği için son derece umut verici bir haber.
https://futurism.com/solar-power-finally-becomes-the-cheapest-source-for-new-energy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine gelmiş enerji uzmanı biri hemen nükleer enerji zorunluluk demiş hem de büyük harflerle. Haberi anlamak için bile Avrupa'nın sahip olduğu nükleer enerji santrali sayısı ve orta doğu daki hampetrol/doğalgaz stoğu yazılmasını istemiş.
Nükleer veye fosil yakıtlı elektrik santralleri zorunluluk falan değil. Yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasıyla, doğru planlama ve dağıtım ve daha önemlisi enerji verimliliği ve kayıpların önüne geçilmesiyle ihtiyaç duyulan enerji rahatlıkla sağlanabilir. Almanya, Danimarka, İskoçya bunun en büyük örnekleri.
Bir de nükleer enerjiyi savunurken rüzgar ve güneş enerjisinin ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğu gibi tamamen yanlış bir bilgi vermişsin. Şu anda en yüksek ilk yatırım maliyetli enerji kaynağı açık ara farkla nükleer enerjidir. Birim enerji üretim maliyeti de doğru yenilenebilir enerji projelerinin çok üstündedir. Ayrıca bu maliyet hesaplamaları nüklere atıkların düzgün stoklanması ve ömrü biten nükleer santrallerin çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilme maliyetlerini tam kapsamamaktadır. Eğer o maliyetler de eklenirse nükleer enerji korkunç pahalı bir elektrik üretim sistemidir. Yoksa Almanya boşu boşuna mı nükleer santrallerini kapattı? Almanya'da bile bir çok basından gizlenen nükleer skandal olmuş.
Hiçbir sigorta şirketinin hiçbir nükleer enerji santralini sigorlamadığını biliyor musun? Sence neden? Çok güvenli! olduğundan mı?