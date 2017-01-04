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Güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale geldi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nun yeni raporuna göre; söz konusu yeni enerjinin elde edilmesi olduğunda güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmiş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği büyük tehlikelere karşı harekete geçen gelişmiş devletlerin çabaları nihayet sonuç vermeye başlıyor. Son yıllarda yapılan dev yatırımlar sayesinde, yenilenebilir enerji konusunda önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni rapora göre; söz konusu yeni enerjinin elde edilmesi olduğunda güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz hale gelmiş durumda.
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından yayınlanan veriler de bu açıklamayı destekler nitelikte. BNEF'in yayınladığı verilere göre yenilenebilir enerjisi konusunda önde gelen 60 ülkede güneş enerjisinin megawatt fiyatı 1.65 milyon dolara düşmüş durumda. Güneş enerjisini, megawatt'ı 1.66 milyon dolara elde edilen rüzgar enerjisi takip ediyor.
Yenilenebilir enerjinin geleceği için son derece umut verici olan bu gelişme hakkında konuşan WEF yetkilisi Michael Drexler: "Yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ve küresel ısınmayı tersine çevirmek için en iyi şansımız olduğunu" belirtti. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte güneş ve rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara rakip olabileceğini ifade eden Drexler, yenilenebilir enerjinin uzun vadeli düşünüldüğünde ticari olarak da cezbedici bir yatırım haline geldiğine dikkat çekti.
Güneş enerjisinin eskisine göre çok daha ucuz bir enerji kaynağı haline gelmesinde son 5 yılda bu alana yapılan yatırımların katkısı oldukça büyük. Teknolojik gelişmeler sonucu güneş panellerinin kurulum ve ekipman masraflarının düşmesi, yeni işletmelerin bu alana katkıları ve yönetim eliyle desteklenen çevreci politikalar sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları artık fosil yakıtlar ile rekabet edebilecek fiyatlara ulaşmış durumda ki bu da dünyamızın geleceği için son derece umut verici bir haber.

https://futurism.com/solar-power-finally-becomes-the-cheapest-source-for-new-energy/ Yorum Yaz
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rakanishu 2 yıl en beğenilen
O da birşey mi, Ortadoğuda insan hayatı daha da ucuz...
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demirparcasi 2 yıl Bukalemun
Bukalemun

Avrupa'nın sahip olduğu nükleer enerji santrali sayısı ve orta doğu daki hampetrol/doğalgaz stoğu yazılsa haberi daha iyi anlardık! Çünkü fosil yakıtlar YENİLENEMİYOR ancak ilk maliyeti yüksek ve verimi düşük olsa da rüzgar/güneş enerjisi NÜKLEER ENERJİ den sonra zorunluluk!

Yine gelmiş enerji uzmanı biri hemen nükleer enerji zorunluluk demiş hem de büyük harflerle. Haberi anlamak için bile Avrupa'nın sahip olduğu nükleer enerji santrali sayısı ve orta doğu daki hampetrol/doğalgaz stoğu yazılmasını istemiş.
Nükleer veye fosil yakıtlı elektrik santralleri zorunluluk falan değil. Yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasıyla, doğru planlama ve dağıtım ve daha önemlisi enerji verimliliği ve kayıpların önüne geçilmesiyle ihtiyaç duyulan enerji rahatlıkla sağlanabilir. Almanya, Danimarka, İskoçya bunun en büyük örnekleri.
Bir de nükleer enerjiyi savunurken rüzgar ve güneş enerjisinin ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğu gibi tamamen yanlış bir bilgi vermişsin. Şu anda en yüksek ilk yatırım maliyetli enerji kaynağı açık ara farkla nükleer enerjidir. Birim enerji üretim maliyeti de doğru yenilenebilir enerji projelerinin çok üstündedir. Ayrıca bu maliyet hesaplamaları nüklere atıkların düzgün stoklanması ve ömrü biten nükleer santrallerin çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilme maliyetlerini tam kapsamamaktadır. Eğer o maliyetler de eklenirse nükleer enerji korkunç pahalı bir elektrik üretim sistemidir. Yoksa Almanya boşu boşuna mı nükleer santrallerini kapattı? Almanya'da bile bir çok basından gizlenen nükleer skandal olmuş.
Hiçbir sigorta şirketinin hiçbir nükleer enerji santralini sigorlamadığını biliyor musun? Sence neden? Çok güvenli! olduğundan mı?
BukalemunAvrupa'nın sahip olduğu nükleer enerji santrali sayısı ve orta doğu daki hampetrol/doğalgaz stoğu yazılsa haberi daha iyi anlar...
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kadirirdem 2 yıl
Alternatif enerji aslında hiçte hafife alınacak bir durum değildir. Bence bir an önce projelere başlamak lazım Güneşten yararlanmak lazım...
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Bukalemun 2 yıl
Doğu da yatırıma izin vermeyen pkk terör örgütü ve ona destek vermeyen 7/10 milyon hdp-bdp ' ye oy verenler var.
Otomotiv sektörü kimin elinde ise arabayı yapacak da o olmalı,
Akkuyu santrali yapılmadı ki ? veya tüp geçit neden ZARAR olarak görülüyor ki ?
Ve beni hiç anlamamışsınız , ben 4 ağaç yerine 114 ağaç dikildi dedim. 10 Yılda 4.5 milyar ağaç dikilmiş/bu iddaa var ben de savunuyorum dedim mi?
Bunu varsa , yazmışsam gösterin
yoksa yapılmamış için Kötü yapılacak olan için zarar demekte anlamsız.
Sokağa çıkın 10 bin insan sizinle aynı fikirde değildir ve siz de ORTAK/OLUMLU yönlerde paylaşım yaparsınız. Bu demokrasi , özgürlük oluyor. Madem akkuyu olmasın diyorsanız (sebepleriniz var) halka gidilir ve çözüm bulunur.
Hükümet inşallah sizi utandırmak için 2023 'e kadar ( Chp ağaç kesip çevreci görünür mesela ) 4.5 milyar ağaç sayısına ulaşır, çünkü bu SİYASİ RANT değil size göre
1 Yanıt Yanıtla
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pataron 2 yıl Bukalemun
Bukalemun
Doğu da yatırıma izin vermeyen pkk terör örgütü ve ona destek vermeyen 7/10 milyon hdp-bdp ' ye oy verenler var.
Otomotiv sektörü kimin elinde ise arabayı yapacak da o olmalı,
Akkuyu santrali yapılmadı ki ? veya tüp geçit neden ZARAR olarak görülüyor ki ?
Ve beni hiç anlamamışsınız , ben 4 ağaç yerine 114 ağaç dikildi dedim. 10 Yılda 4.5 milyar ağaç dikilmiş/bu iddaa var ben de savunuyorum dedim mi?
Bunu varsa , yazmışsam gösterin
yoksa yapılmamış için Kötü yapılacak olan için zarar demekte anlamsız.
Sokağa çıkın 10 bin insan sizinle aynı fikirde değildir ve siz de ORTAK/OLUMLU yönlerde paylaşım yaparsınız. Bu demokrasi , özgürlük oluyor. Madem akkuyu olmasın diyorsanız (sebepleriniz var) halka gidilir ve çözüm bulunur.
Hükümet inşallah sizi utandırmak için 2023 'e kadar ( Chp ağaç kesip çevreci görünür mesela ) 4.5 milyar ağaç sayısına ulaşır, çünkü bu SİYASİ RANT değil size göre


Doğu ile ilgisi yok dediğim şeyin. Sivas dedim ben zaten. Ha bugün hükümetin kürt açılımı sayesinde terör her yerde ama Sivas bu problemli yerlerden biri değil.
Otomotiv sektörü kimin elinde ise arabayı yapacak da o olmalı ne demek? Kimse yapmıyor ise ihtiyaç olmasına rağmen yapılmayacak mı? Hani teknik gelişsin istiyordunuz ne oldu?
Akkuyu santrali henüz inşaat halinde ama ücreti anlaşma tarihinden beri belli. Tüp geçit, Osman Gazi Köprüsü gibi külliyen zarar çünkü geçmediğimiz her gün için birilerine para vermek zorunda kalacağız(Deli Dumrul).
Konuştuğunuz ağızlar birilerinin ağzı olunca ben de inandığınızı düşünmüştüm. 4 ağaç yerine 114 ağaç eminim insanlar orada toplaşıp polisten dayak yemese yine dikilecekti.
Akkuyu olmasın istemiyorum işini iyi yapan bakanlar ve bürokratlar istiyorum. Tüm diğer ülkeler 5 cent'e alırken elektriği 12 cent'e almak istemiyorum.
Hükümet söktüklerini geri diksin o bile yeter ama mümkün değil onu da biliyoruz.
Mesele çevrecilik değil. Yanlış yatırımlar ve halkın cebinde yok olan paralar ama ısrarla ağaçlara geliyor konu nasıl oluyorsa?
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pataron 2 yıl
Siz beni anlamadınız. Ben bu ülkede bilimin tekniğin gelişmesinden yanayım. Bu sebeple yatırımların doğru yapılmadığını düşünüyorum. Orta Anadolu'da bir şehre otomotiv firması açılsa ve istihdam İstanbul-Gebze taraflarından Orta Anadolu'ya kaydırılsa, böylece İstanbul'un aşırı nüfusu da düşürülse olmaz mı? Üretilen otomobile vergi indirimi yapılsa know-how desteklemek üzere tüm kamu kurumlarında yerli ya da Türkiye'de üretilmiş araç kullanılması zorunlu kılınsa nasıl olur? Üretilen otomobiller tüm dünyaya satılsa cari açık nasıl etkilenir? Edinilen bilgiler ile elektrik motoru ve batarya üretimi ile çağı yakalamamız mümkün mü değil mi? Yapılan köprüyü, tüp geçiti satamayız, satmamalıyız.
Ben hükümetin temiz enerjiye karşı olduğunu söylemedim. Tüp geçit için harcadığı para ile enerji yatırımı yapılabilirdi dedim-ki ihtiyacımız var. Eleştirdiğim nokta ise inşaatı bitip da çalışmaya başladığında Akkuyu'dan elde edeceğimiz elektriğin piyasanın 2 katı pahada olması. Bu para da yine sizden ve bizden çıkacak başkasından değil. En kötü kısmı, Rusların cebine girecek bizim hazinenin değil.
3 gönderidir Gezi'yi kaşımanızın amacı nedir onu da anlamış değilim. Siz eğer 10 yılda 4,5 milyar ağaç dikildiğine inanıyorsanız sizinle boş yere bir konu üzerine tartıştığımı düşünürüm, kaybettiğim zamana acırım.
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Bukalemun 2 yıl
Ermenistan ve Bulgaristan örneği , nükleer santral karşıtı ve patlarsa çevre katlimamı olur diyenler için 40 yıldır orada durmaktalar.
Ülkemiz de bir çok yatırım geçmişe de bakılırsa boşuna yapılmış, peşgeş çekilmiş hatta ihaleye verilip para kazandırılmış ama hiç yapılmamış/tamamlanmamştır.
Bunu Güney doğu daki belediyelerin pkk'ya para aktarmak için yaptıkları gibi de düşünülebilir,
Eski den devlet VARLIK VERGİSİ alır, oradaki taşınmazları kendi yandaşlarına satar/kullandırtırdı.
Nükleer santral teknolojimiz , hammadde hatta çıkan atıkların depolanması gibi sorunları kabul edersek ,
Ülkemiz de ham petrol ve doğalgaz rezervi de yoksa ! Kömür ve HES karşıtlığı sürekli kaşınıyorsa,
Rüzgar ve Güneş enerjisi teknolojimiz de yok ama yatırımlar yapılıyor , enerji kaynakları çeşitlendirilmeye çalışıyorsa ,
Enerji Bakanlığı iyi bir para kaldıracak ki ! 10/15 Yıl sonra faaliyete geçecek (belli bile değil) 2 santrale yatırım yapma peşindeler,
Halkın aydın, eğitimli, sanatçı ve bilgili insanları madem temiz enerjiyi destekliyor ... O zaman bu iktidar sahibi rant sahipleri buradan da para kazanamazlar mı sizce ?
Siz de şahit olmşsunuzdur 4 ağaç yerine 114 yetişkin ağaç dikildi ve 3 yıldır hiç ses yok. Yurt dışına kaçanlar da belli

sozcu.com.tr/...
2013 Haberi / Sözcü haber sayfası
Dünyada şu anda 31 ülkede aktif 437 nükleer reaktör bulunurken, 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı devam ediyor, 2030 yılına kadar 164 reaktörün yapılması planlanıyor.
Bırakalım 1 adet de ülkesin de tekel ürünleri ve akaryakıttan yüksek vergi alan Türkiye 'de olsun.
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Bukalemun 2 yıl
Emek sinemasını YIKARKEN de hükümet eleştirilmişti,
Boğaz köprüsü ilk yapıldığı zaman da eleştirilmişti,
Şimdi yapılanların yanında KÜÇÜK kalacak bir projeyi siz eleştirmişsiniz

Avrupa doğalgazı rusya 'dan almıyor mu? Yada KIBRIS altındaki doğalgazı kimler kimlerin gücüyle çıkarmak istiyor ? kime satacaklar ?
İsrail 'de yakın zaman da doğalgaz kaynakları bulundu, nükleer silah sayısı belli olmayan ! bu konu da hiç kimseye hesap vermeyen tek ülke hatta.
Motor yok, araba ve uçak yapmayalım!
Nükleer enerji için hammadde yok santral yapmayalım!
Uzay çalışmalarına katılmayalım , teknolojimiz yok!
Hes , kömür çevreye zararlı

Rüzgar ve Güneş süper, muhteşem hatta bakın Avrupa temiz enerjiye şu kadar para yatırıyor.
Tamam , eyvallah ta ! Bu ülke enerji bakanı tüm bunlara HAYIR / KARŞIYIM diyor mu ?
Belli bir isim enerjisi ile ihtiyaçları karşılayanlar varsa da , yapılan yatırımları neden İSTEMİYORUZ bunu da anlamak zor

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pataron 2 yıl
Nükleer enerji yüksek miktarlarda enerji üretebildiği için enerji problemini gidermek üzere bir çözümdür, doğrudur. Ancak modası geçmiş bir teknolojidir bu noktada anlaşmalıyız.
Son gelişmeler ışığında Akkuyu enerji santralinden satın alınmak üzere anlaşılan fiyat başka yerlerde satılan elektrik fiyatından yüksek kalıyor.(Yine alım garantisi verildi.) Neden? Çünkü enerji bakanlığımız gelişmeleri öngörmeden anlaşma yapıyor. Çeşitli kaynaklara göre vereceğimiz miktar başka ülkelerdeki nükleer enerji fiyatının 2 hatta 3 katı. Plütonyum da Aksaray'ın Plütonyum ilçesinde çıkmadığına göre bizim için hiç mantıklı değil şu durumda. Yine dışarı bağımlıyız enerjide.
Kaynak:http://www.diken.com.tr/nukleerden-uretilen-elektrik-pahaliya-patlayacak-dunya-ortalamasinin-iki-kati-fiyat/
enerjiatlasi.com/...
Öte yandan güneşli gün sayısı son derece yüksek Adana, Mersin, Hatay gibi illerimiz az değil. Bizimkinin yarısı kadar güneşli gün sayısı ile diğer ülkeler güneş tarlası kuruyorsa bizim de yatırımımızı boğazın altındaki fantazi arayan insanların geçeceği tüp geçite değil bu tür enerji projelerine aktarmamız lazım.
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FatihAsl 2 yıl pataron
pataron

Nükleer enerji yüksek miktarlarda enerji üretebildiği için enerji problemini gidermek üzere bir çözümdür, doğrudur. Ancak modası geçmiş bir teknolojidir bu noktada anlaşmalıyız.

Son gelişmeler ışığında Akkuyu enerji santralinden satın alınmak üzere anlaşılan fiyat başka yerlerde satılan elektrik fiyatından yüksek kalıyor.(Yine alım garantisi verildi.) Neden? Çünkü enerji bakanlığımız gelişmeleri öngörmeden anlaşma yapıyor. Çeşitli kaynaklara göre vereceğimiz miktar başka ülkelerdeki nükleer enerji fiyatının 2 hatta 3 katı. Plütonyum da Aksaray'ın Plütonyum ilçesinde çıkmadığına göre bizim için hiç mantıklı değil şu durumda. Yine dışarı bağımlıyız enerjide.

Kaynak:http://www.diken.com.tr/nukleerden-uretilen-elektrik-pahaliya-patlayacak-dunya-ortalamasinin-iki-kati-fiyat/

enerjiatlasi.com/...

Öte yandan güneşli gün sayısı son derece yüksek Adana, Mersin, Hatay gibi illerimiz az değil. Bizimkinin yarısı kadar güneşli gün sayısı ile diğer ülkeler güneş tarlası kuruyorsa bizim de yatırımımızı boğazın altındaki fantazi arayan insanların geçeceği tüp geçite değil bu tür enerji projelerine aktarmamız lazım.

Almanya da Nükleer enerji olmasaydı yenilenebilir kaynaklara bu kadar yatırım yapamazdı. Nükleer enerji öngörülebilir bir enerjidir. rüzgar ve güneş enerjileri dalgalanma yaptığında, nükleer enerji devreye girer. bir tür sigortadır.
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Bukalemun 2 yıl
Nükleer santrali başkası yapacak, içine de yabancı mühendisler koyarız

T.C vatandaşı olan çalışanların da basit bölümlerde dolaşmasına izin veririz biz de,
Santral yapımı ve aktif elektrik üretimi belki 2030'ları bulacaktır. Bu süre için de zaten araştırılırsa ( DH yetkilisi bu habere eklesin ) son 10 yıl daki güneş ve rüzgar enerjisine yatırımlar yapılmaktadır.
Buradaki siyasi konu ise , Türk mühendis aptal ! Biz onu bile koruyamaz ve patlatırız ! Dünya zaten vazgeçti ve hatta santraller kapatılıyor ! Diyerek gezi platformunun mantığı ile " HAYIR / İSTEMİYORUZ " demek

Kimse çıkıp , Türkiye 'de rüzgar ve güneş enerjisi karşıtlığı var ! Yatırımı yok ! Diyemez
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tropik17 2 yıl
Elindeki elektirik şebekesini işletemeyen, Sanayi tesislerine elektrik veremediği için kaç yüz milyon dolarlık zarar yazan anlayış(AKP'yi kastetmiyorum, tüm yönetim zihniyetini kastetiyorum. Çünkü bu bizim kültür ile alakalı) o nükleer santrali patlatmadan durabilir mi?
Bak buraya yazıyorum. O nükleer santral yapılsın biz onu patlatırız. Hem de salak bir mühendisin abi bu düğme ne işe yarıyor diye yaptığı bir kazayla patlatırız. NOT: Olayı çok karikatürize ettim ama umarım anlaşılmıştır.
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Musty3535123 2 yıl tropik17
tropik17

Elindeki elektirik şebekesini işletemeyen, Sanayi tesislerine elektrik veremediği için kaç yüz milyon dolarlık zarar yazan anlayış(AKP'yi kastetmiyorum, tüm yönetim zihniyetini kastetiyorum. Çünkü bu bizim kültür ile alakalı) o nükleer santrali patlatmadan durabilir mi?

Bak buraya yazıyorum. O nükleer santral yapılsın biz onu patlatırız. Hem de salak bir mühendisin abi bu düğme ne işe yarıyor diye yaptığı bir kazayla patlatırız. NOT: Olayı çok karikatürize ettim ama umarım anlaşılmıştır.

abi nedir bu ezik piskolojisi bu kadar ya ? bizim mühendisler o kadar aptal mı ? yada her müdehndisi aptal mı sanıyorsunuz ? ünvanını haketmeyen mühendiisler olabilir ama öyle bir yere o adamları koymazlar. bugün savunma sanayisinde mühendislerimiz çok başarılı işler yapıyor. mesela akkor, dünyada 2-3 ülkede var ve en başarılısı bizimki(prototip).
nükleer enerjisiz kalkınamassınız, her gelişmiş ülke en azından belli bir süre nükleer enerjiye başvurmuştur. ha ilerde yenilebilir enerji ağı kurarsın nükleeri kapatırsın o ayrı ama nükleer enerji-nükleer tenoloji şart.
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Bukalemun 2 yıl
Bu haberi yazanda uzman sanırım ?

İlginç olan avrupa daki santral sayısını (Almanya dahil) ve Almanyanın aktif santrali karşısında kapattığı sayıyı yazmamışsınız,

Madem riskli, maliyetli ve atıkları ile birlikte tasviyesi bu kadar zor.

Avrupa bunu napıyor ? Almanya düğmeye basıp kapatmayacak veya atıkları götürüp çöp kovasına koymayacak


Sadece şunu sormak istiyorum,

Dünyadaki aktif santral sayısı?

Yeni yapılanlar ve kapatılan sayısı ? (ne zaman kapanacak ve aktif faaliyetteymiş?)

En eski teknolojiye sahip olanlar nerede ?

Müslüman bir ülke de nükleer santral veya silah var mı? (pakistan hariç bakarsın)

Neden Türkiye 'de 1 adet yok ? yada İran 'da ingiltere'nin 1970 'ler de yaptığı girişime ABD 40 yıldır izin vermiyor(israil)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Enerji bakanı , Güneş ve rüzgar enerjisine karşı mı ? Buna rağmen UZMAN olan taksim gezi platformu neden HAYIR istemiyorum politikası güdüyor.

Uzmanlık alanım, uzmanca açıklamaların yapıldığı bir haber de NEDEN nükleer enerjiye karşıyız sorusuna cevap bulmak


Dünya'da nükleer enerji ile çalışan 100'lerce santral , 10 'larca gemi ve deniz altı var ( tamamen yok etme amaçlı 100'lerce bomba var ) ama SİGORTALARI yok


Vatandaş olarak uzman olalım yeterli

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