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    2025’te siber saldırıların küresel faturası 10 trilyon doları aşacak

    KOBIL CEO'su İsmet Koyun, Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması değerlendirdi. Koyun'un açıklamasına göre 2025'te siber saldırıların küresel faturası 10,5 trilyon dolarlara ulaşacak.
    2025’te siber saldırıların faturası 10 trilyon doları aşacak Tam Boyutta Gör
    Dijitalleşmenin birlikte verilerimiz hiç olmadığı kadar büyük önem taşımaya başladı. Verinin önemli hale gelmesiyle birlikte siber saldırı sayısı da önemli miktarda artış gösteriyor. KOBIL CEO’su İsmet Koyun, 2025’te gerçekleşmesi muhtemel siber saldırı miktarını ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması hakkındaki görüşlerini açıkladı.

    KOBIL CEO’su İsmet Koyun, Türkiye’de Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması ile ilgili olarak, “Her ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetleri gibi, siber koruma kuvvetleri olmalı. Datasını koruyamayan ülkesini koruyamaz. Siber güvenlik, yalnızca veri merkezlerini korumakla sınırlı olmamalı; bu iş 360 derece bir yaklaşım gerektirir. Bu vesileyle kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Koyun’un açıklamalarına göre dünya çapında siber saldırıların neden olduğu zararın faturası 2024 yılında 9 trilyon olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında ise siber saldırıların artması ve küresel çapta 10,5 trilyon dolar zarara yol açması bekleniyor.

    KOBIL yurt dışında Raiffeisen, DATEV, Alman Federal Meclisi, Société Générale, Airbus gibi birçok dev şirkete hizmet sağlıyor. Türkiye’de ise Mercan, İstanbul Senin ve Worms gibi SuperApp’lere yazılımsal altyapı sağlıyor. Bu sistemlerde siber güvenliğe önem verildiği belirtiliyor.

    Üretim ekosistemi en çok siber saldırı alan sektör oldu

    Dünya Ekonomi Forumu raporuna göre, üretim ekosisteminde bağlantı ve veri şeffaflığındaki artış ile risklerin de arttığı belirtiliyor. Üretim sektörünün üç yıl üst üste siber saldırıların hedefinin merkezinde yer aldığı ifade ediliyor. Siber saldırıların artmasıyla sektörde yetenekli ve uzman kişilere ihtiyaç açığı da daha fazla ortaya çıkmış durumda. Rapora göre küresel çapta 4 milyon siber güvenlik uzmanı açığı bulunuyor.

    Siber Güvenlik Başkanlığı ne yapacak?

    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile T.C. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Siber Güvenlik Başkanlığı; Türkiye’de siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek. Eylem planları hazırlayacak. Siber güvenliğe yönelik mevzuatların hazırlanması için çalışmalar yürütecek. Bilgi güvenliğinin desteklenmesine yönelik projeler hazırlayacak. Ayrıca acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak.

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