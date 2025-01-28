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    Anlık Bildirim

    DeepSeek, siber saldırılar nedeniyle yeni kayıtları sınırladı

    Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, App Store'da zirveye çıktıktan sonra, siber saldırılar nedeniyle şirket tarafından kısıtlandı. Gecikmeler yaşandığı bildiriliyor.
    DeepSeek, siber saldırılar nedeniyle yeni kayıtları sınırladı Tam Boyutta Gör
    Gündeme bomba gibi düşen Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, Apple App Store'da zirveye çıktıktan sonra, şirket tarafından yeni kayıtlar kısıtlandı. DeepSeek, hizmetlerine yönelik büyük ölçekli saldırılar nedeniyle geçici olarak sınırlandırmaya gittiğini duyurdu.

    Gecikmelerin olabileceği belirtiliyor

    DeepSeek güncellemesinde, mevcut kullanıcıların her zamanki gibi oturum açabildiğini belirtiyor. Şirketin kayıt sayfasında, yeni kayıtların tamamen kısıtlanmadığını, yoğun kötü amaçlı saldırılar nedeniyle gecikmelerle karşılaşılabileceği belirtiyor. Kayıt işleminin başarısız olması durumunda beklenip tekrar denenmesi öneriliyor.

    Rakiplerinden çok daha az işlem gücü gerektiren ve 6 milyon doların altında maliyetle geliştirilen açık kaynaklı DeepSeek V3 modeliyle dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, Claude-3.5 ve GPT-4o gibi rakipleriyle aynı performansı çok daha ucuza sunma iddiasında. Bu nedenle teknoloji dünyasında bir şok dalgası yaratmış durumda. Şimdilik iddialarının ne kadarını gerçekleştirebildiği ve limitleri bilinmiyor olsa da, dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı kesin.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/27/24353023/deepseek-ai-app-restricting-sign-ups-malicious-attacks https://platform.deepseek.com/sign_up
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 9 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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