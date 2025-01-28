DeepSeek, siber saldırılar nedeniyle yeni kayıtları sınırladı

Gecikmelerin olabileceği belirtiliyor
DeepSeek güncellemesinde, mevcut kullanıcıların her zamanki gibi oturum açabildiğini belirtiyor. Şirketin kayıt sayfasında, yeni kayıtların tamamen kısıtlanmadığını, yoğun kötü amaçlı saldırılar nedeniyle gecikmelerle karşılaşılabileceği belirtiyor. Kayıt işleminin başarısız olması durumunda beklenip tekrar denenmesi öneriliyor.
Rakiplerinden çok daha az işlem gücü gerektiren ve 6 milyon doların altında maliyetle geliştirilen açık kaynaklı DeepSeek V3 modeliyle dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, Claude-3.5 ve GPT-4o gibi rakipleriyle aynı performansı çok daha ucuza sunma iddiasında. Bu nedenle teknoloji dünyasında bir şok dalgası yaratmış durumda. Şimdilik iddialarının ne kadarını gerçekleştirebildiği ve limitleri bilinmiyor olsa da, dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı kesin.Kaynakça https://www.theverge.com/2025/1/27/24353023/deepseek-ai-app-restricting-sign-ups-malicious-attacks https://platform.deepseek.com/sign_up Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)