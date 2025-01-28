Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gündeme bomba gibi düşen Çinli yapay zeka asistanı DeepSeek, Apple App Store'da zirveye çıktıktan sonra, şirket tarafından yeni kayıtlar kısıtlandı. DeepSeek, hizmetlerine yönelik büyük ölçekli saldırılar nedeniyle geçici olarak sınırlandırmaya gittiğini duyurdu.

Gecikmelerin olabileceği belirtiliyor

DeepSeek güncellemesinde, mevcut kullanıcıların her zamanki gibi oturum açabildiğini belirtiyor. Şirketin kayıt sayfasında, yeni kayıtların tamamen kısıtlanmadığını, yoğun kötü amaçlı saldırılar nedeniyle gecikmelerle karşılaşılabileceği belirtiyor. Kayıt işleminin başarısız olması durumunda beklenip tekrar denenmesi öneriliyor.

DeepSeek, yapay zeka piyasasında deprem yarattı: Neler oluyor? 14 sa. önce eklendi

Rakiplerinden çok daha az işlem gücü gerektiren ve 6 milyon doların altında maliyetle geliştirilen açık kaynaklı DeepSeek V3 modeliyle dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, Claude-3.5 ve GPT-4o gibi rakipleriyle aynı performansı çok daha ucuza sunma iddiasında. Bu nedenle teknoloji dünyasında bir şok dalgası yaratmış durumda. Şimdilik iddialarının ne kadarını gerçekleştirebildiği ve limitleri bilinmiyor olsa da, dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı kesin.

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DeepSeek, siber saldırılar nedeniyle yeni kayıtları sınırladı