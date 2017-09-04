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Bazı fotoğraf makineleri güneş tutulması sırasında hasar aldı

Güneş tutulması sırasında bazı fotoğrafçılar bu durumdan epey zararlı çıktı. Binlerce dolarlık kamera ve lensler büyük zarara uğradı. Güneş tutulması sırasında hasar almış cihazlar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçen ay ABD'deki güneş tutulmasını izleyenler için, gözlerini ve kamera ekipmanlarını korumaları konusunda çok sayıda uyarı yapılmıştı. Ancak vatandaşlar bu uyarılara pek aldırış etmedi.
Lens Rentals, Tenessee'deki bir fotoğraf stüdyosu, tutulmadan önce çok sayıda lens kiralandığını açıkladı ve güneş tutulmasını izleyecek olanlara; güneş filtresi kullanmaları konusunda uyardı. Ancak filtreleri herkes kullanmadı.
Bunun sonucunda, Stüdyo, blog sayfasında tutulma sırasında çok sayıda kameranın bozulduğunu gösteren fotoğraflar paylaştı. Sayfanın başyazarı Zach Sutton; kullanıcıları eleştirmeyeceklerini, tutulma sırasında neler olduğunu görmek istediklerini ve tamirhaneler olduğu için şanslı olduklarını belirtti. 
Sutton'ın belirttiği en yaygın problem olan sensörlerin ve panjurların hasar almasının yanında; aynalara, lens irislerine ve hatta dahili filtre sistemlerine de zarar geldiğini belirtiliyor. Neyse ki Sutton, tahmin ettiklerinden daha az parçanın bozulmasını hoş bir sürpriz olarak karşıladıklarını söyledi.
Umuyoruz ki fotoğrafçılar bir sonraki tutulma için daha dikkatli olur. Hasar almış kamera lenslerine galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2017/9/3/16249478/total-solar-eclipse-lensrentals-pictures-camera-gear-wrecked-photography Yorum Yaz
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profecco 2 yıl en beğenilen
Başkan Trump da çıplak gözle bakıyordu. Eeee imam osurursa cemaat s.....
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Işıl Saydam 2 yıl
yazık olmuş kameralara
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huntedman 2 yıl
vay be aç kaldık ya
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V4LKyR 2 yıl
Amerikalılar gerçekten düşük IQ'ya sahipler gibi.
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kaptan666 2 yıl
Dslr makinelerin doğrudan güneşi hedef alarak fotoğraf çekilmesinin makinaya zarar verebileceği kullanma kılavuzunda yazan bişey. Şaşırmamak lazım.
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mementopolis 2 yıl
Koca haberde lenslerin nasil bozuldugu yazmiyor. tek yaptigim cikarim lenslerin günese tutudugunda dayaniksiz olmasi veya lens, lensin icindeki seryleri kizartiyor. Ayni; kücük bir cami kagita tutmak gibi (mi?) .
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Mr.Legend 2 yıl mementopolis
mementopolis
Koca haberde lenslerin nasil bozuldugu yazmiyor. tek yaptigim cikarim lenslerin günese tutudugunda dayaniksiz olmasi veya lens, lensin icindeki seryleri kizartiyor. Ayni; kücük bir cami kagita tutmak gibi (mi?) .

Güneşe doğrudan bak desem 2 saniye bakamazsın adamlar 4x 5x belki de daha fazla optiklerle uzun süre güneşe bakıyorlar. Merceği kağıda tutunca ne oluyorsa aynısı makineye oluyor işte
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SEO-Uzmanı 2 yıl
aletler bozulursa
işler açılır,
seri üretim artar,
seri üretim artarsa
fiyatlar düşer,
veya düşmüş gibi gösterilir.
alıcan verecen piyasaya can verecek :)
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Mr.Legend 2 yıl
O kadar uyardılar iyi olmuş. Fotoğraf makinem yok ben bile biliyorum lenste filtre olaması gerektiğini...
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Portraitclub 2 yıl
Neyseki beyin bedava
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yusuf712 2 yıl
Bu sene abdden gözlemlendi ya ne kadar çok yazı yazıldı bununla ilgili.
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profecco 2 yıl en beğenilen
Başkan Trump da çıplak gözle bakıyordu. Eeee imam osurursa cemaat s.....
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