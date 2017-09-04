Bazı fotoğraf makineleri güneş tutulması sırasında hasar aldı

Geçen ay ABD'deki güneş tutulmasını izleyenler için, gözlerini ve kamera ekipmanlarını korumaları konusunda çok sayıda uyarı yapılmıştı. Ancak vatandaşlar bu uyarılara pek aldırış etmedi.

Lens Rentals, Tenessee'deki bir fotoğraf stüdyosu, tutulmadan önce çok sayıda lens kiralandığını açıkladı ve güneş tutulmasını izleyecek olanlara; güneş filtresi kullanmaları konusunda uyardı. Ancak filtreleri herkes kullanmadı.

Bunun sonucunda, Stüdyo, blog sayfasında tutulma sırasında çok sayıda kameranın bozulduğunu gösteren fotoğraflar paylaştı. Sayfanın başyazarı Zach Sutton; kullanıcıları eleştirmeyeceklerini, tutulma sırasında neler olduğunu görmek istediklerini ve tamirhaneler olduğu için şanslı olduklarını belirtti.

Sutton'ın belirttiği en yaygın problem olan sensörlerin ve panjurların hasar almasının yanında; aynalara, lens irislerine ve hatta dahili filtre sistemlerine de zarar geldiğini belirtiliyor. Neyse ki Sutton, tahmin ettiklerinden daha az parçanın bozulmasını hoş bir sürpriz olarak karşıladıklarını söyledi.

Umuyoruz ki fotoğrafçılar bir sonraki tutulma için daha dikkatli olur. Hasar almış kamera lenslerine galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2017/9/3/16249478/total-solar-eclipse-lensrentals-pictures-camera-gear-wrecked-photography