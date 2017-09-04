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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda hatalı hava yastıkları için 605 milyon dolar ödeme yapacak

Otomobil bileşenleri üreten Japon şirketi Takata'nın en büyük müşterisi olan Honda, Takata'ya ait yastıkların neden olduğu masraflar için 605 milyon dolar ödeme teklifi sundu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Japon Takata şirketi, bugüne kadar 19 otomobil üreticisinin 42 milyondan fazla aracı geri çağırmasıyla gerçekleşen geri çağırma operasyonuna neden olmuştu. Otomobil bileşenleri üreten şirket, ürettiği hatalı hava yastıkları ile dünya genelinde 18 kişinin ölümünden sorumlu tutulurken onlarca kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Bununla birlikte milyonlarca araçta, geri çağırma operasyonları kapsamında ya da araç sahiplerinin kendi harcamalarıyla hava yastığı değişimi yapılmıştı. Tüm bu yaşananlar neticesinde Takata iflasa sürüklenirken şirketin en büyük müşterisi olan Honda da ciddi bir ödeme yapmayı kabul etti. 

En Yüksek Miktarı Ödeyecek 

Hatalı hava yastıkları nedeniyle hâlen Honda'ya yönelik hukuki süreç devam ederken şirket mahkemenin 605 milyon dolarlık teklifini kabul etti. Japon otomobil üreticisi 605 milyon dolar ödeyerek müşterilerin, otomobillerin onarılması için kendilerinin karşıladığı masrafları ve diğer ödemeleri(tedavi masrafları gibi) müşterilere iade etmeyi taahhüt etti. Aslında Honda, Takata skandalı nedeniyle ödeme yapmayı kabul eden ilk otomobil üreticisi değil. Daha önce Toyota, Subaru, ve Mazda toplam 553 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul ederken Nissan'ın davası halen sürüyor. 
Tabi diğer otomobil üreticileri ile kıyaslandığında Honda'nın ödeyeceği miktar bir hayli fazla. Bu durumun asıl nedeni ise Honda'nın, Takata'nın en büyük müşteri olması. Tabi Honda'nın bu özelliği kazalar ile birlikte incelemek gerek. Takata'nın hatalı hava yastıkları nedeniyle meydana gelen 18 ölümden 17'si Honda marka araçta gerçekleşti. Bu da Honda'nın sorumluluğunu diğer şirketlere kıyasla biraz daha artırıyor. 
Zamansız patlayan veya patlama esnasında etrafa metaller fırlatarak araçtakilerin güvenliğini tehlikeye atan hava yastıklarını üreten Takata ise geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

https://www.engadget.com/2017/09/03/honda-takata-airbag-settlement/ Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Bu tür durumlarda Türkiye gibi ülkelerde ne oluyor bilen var mı acaba? Şimdi o hava yastığını kullanan araçlar Türkiye'de bulunan Honda marka araçlarda da vardır. Bu tür bir sürü olay duydum ama hiç Türkiye'de geri çağırma gibi bir durum duymadım?
Bu tür durumlarda Türkiye gibi ülkelerde ne oluyor bilen var mı acaba? Şimdi o hava yastığını kullanan araçlar Türkiye'de bulunan Honda marka araçlarda da vardı...
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MetinOztok 1 yıl
Helal olsun adamlar müşterilerinin güvenliğini düşünmüş bu kadar parayı gözden çıkarmış. En yüksek mebla ödenecekmiş bir de tebrikler! Nedense bi güven aşıladı bana
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poyraz61. 1 yıl
Öncelikle hava yastığı değil hava yastığı şişiricileri değişiyor honda birçok müşterisine geri dönüş yapıp servise davet etti ve şişiricileri ücretsiz değiştiriyor Türkiye de hava yastığıyla ilgili ölümlü bir kaza olmadı bildiğim kadarıyla
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artenis 1 yıl
Türkiyedeki BOZUK mallar ne oldu bugüne kadar ve ne olacak şu anda?
Honda:
''Müslüman ülke onlar besmele ile binerler birşey olmaz...''
ACI TABLO HEP KARŞIMIZDA...
(honda değil orada asıl sorumlu, HÜKÜMET ve DEV TÜRK ŞİRKETLERİ ağır suçludur.)
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jumano 1 yıl
liste uzayıp gidiyor,alaman tenekeleride var
nydailynews.com/...
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Nightmare70 1 yıl
Şu VAG grubunu kötüleyen arkadaşlar nerede acaba ? Japon tenekelerini nasıl savunacaklar merak ediyorum. Ama amaa vtecc...
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ssbrutality 1 yıl Nightmare70
Nightmare70
Şu VAG grubunu kötüleyen arkadaşlar nerede acaba ? Japon tenekelerini nasıl savunacaklar merak ediyorum. Ama amaa vtecc...

Hı hı japon tenekesi... Mazda ve Subaruyu dene derim.
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chetyner 1 yıl
Geri çağırma oldumu bilmiyorum ama Türkiye dede hava yastığı kapsülleri civic ve crv modellerinde servislerde ücretsiz değişim yapılıyor. Kendi civic aracım içinde servisten randevu aldım ve bende değiştircem hava yastıklarını. Forum sayfalarında da bu konu ile ilgili bir konu var ve baya değiştiren kişi mevcut. Honda nın kendi sitesindede güncelleştirme diye bir bölüm var ve buraya şase numarası girilerek değişecek parça olup olmadığı görülebiliyor.
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FrknEgeOztrk 1 yıl Kefelon
Sırf honda değil gmc chevrolet opel bunların hepsinde sıkıntı var nhtsa nin yayınladığı model listesine göre. Ne chevrolet ne opel ne mazda ne honda geri çağırdı araçları
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Bu tür durumlarda Türkiye gibi ülkelerde ne oluyor bilen var mı acaba? Şimdi o hava yastığını kullanan araçlar Türkiye'de bulunan Honda marka araçlarda da vardır. Bu tür bir sürü olay duydum ama hiç Türkiye'de geri çağırma gibi bir durum duymadım?
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Allons-y 1 yıl Kefelon
Arkadaşım 2005 model toyota corolla aracının hava yastıklarını ücretsiz değiştirdi serviste.
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honda, takata ve
4 etiket daha hava yastığı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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