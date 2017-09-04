Honda hatalı hava yastıkları için 605 milyon dolar ödeme yapacak

Japon Takata şirketi, bugüne kadar 19 otomobil üreticisinin 42 milyondan fazla aracı geri çağırmasıyla gerçekleşen geri çağırma operasyonuna neden olmuştu. Otomobil bileşenleri üreten şirket, ürettiği hatalı hava yastıkları ile dünya genelinde 18 kişinin ölümünden sorumlu tutulurken onlarca kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Bununla birlikte milyonlarca araçta, geri çağırma operasyonları kapsamında ya da araç sahiplerinin kendi harcamalarıyla hava yastığı değişimi yapılmıştı. Tüm bu yaşananlar neticesinde Takata iflasa sürüklenirken şirketin en büyük müşterisi olan Honda da ciddi bir ödeme yapmayı kabul etti.

En Yüksek Miktarı Ödeyecek

Hatalı hava yastıkları nedeniyle hâlen Honda'ya yönelik hukuki süreç devam ederken şirket mahkemenin 605 milyon dolarlık teklifini kabul etti. Japon otomobil üreticisi 605 milyon dolar ödeyerek müşterilerin, otomobillerin onarılması için kendilerinin karşıladığı masrafları ve diğer ödemeleri(tedavi masrafları gibi) müşterilere iade etmeyi taahhüt etti. Aslında Honda, Takata skandalı nedeniyle ödeme yapmayı kabul eden ilk otomobil üreticisi değil. Daha önce Toyota, Subaru, ve Mazda toplam 553 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul ederken Nissan'ın davası halen sürüyor.

Tabi diğer otomobil üreticileri ile kıyaslandığında Honda'nın ödeyeceği miktar bir hayli fazla. Bu durumun asıl nedeni ise Honda'nın, Takata'nın en büyük müşteri olması. Tabi Honda'nın bu özelliği kazalar ile birlikte incelemek gerek. Takata'nın hatalı hava yastıkları nedeniyle meydana gelen 18 ölümden 17'si Honda marka araçta gerçekleşti. Bu da Honda'nın sorumluluğunu diğer şirketlere kıyasla biraz daha artırıyor.

Zamansız patlayan veya patlama esnasında etrafa metaller fırlatarak araçtakilerin güvenliğini tehlikeye atan hava yastıklarını üreten Takata ise geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

https://www.engadget.com/2017/09/03/honda-takata-airbag-settlement/