Bazı iOS geliştiricileri, Windows Phone ve Android'e destek vermeyi reddediyor

Windows Phone 7 ile alıştığımız Windows Mobile tasarımının dışına çıkan Microsoft, AppStore ve Android Market karşısında kendi mağazasını güçlendirmek istiyor. Yakın zamanda bu doğrultuda Microsoft'un geliştiricilere Windows Phone platformuna destek vermeleri için futbol terminolojisiyle "teşvik primi" teklif ettiği iddia edilmişti.

iOS platformunun en önemli oyunları arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricileri de Microsoft ve Google'dan gelen teklifler olduğunu ancak bunları reddettiğini açıklayarak sadece iOS platformuna destek vereceklerini işaret etti. Oyunun yayıncı şirketi konumunda olan Chillingo'dan Joe Wee, gelen talepleri reddetme nedenleri olaraksa ticari açıdan iOS platformunu pazarda tek olarak görmeleri olduğunu söyledi.

Bu ayla birlikte 100 milyondan fazla kullanıcıya hitap edecek olan iOS platformunun başarılı oyunlarından Angry Birds, şu ana kadar 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından satın alındığını belirtelim.