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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bazı iOS geliştiricileri, Windows Phone ve Android'e destek vermeyi reddediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Windows Phone 7 ile alıştığımız Windows Mobile tasarımının dışına çıkan Microsoft, AppStore ve Android Market karşısında kendi mağazasını güçlendirmek istiyor. Yakın zamanda bu doğrultuda Microsoft'un geliştiricilere Windows Phone platformuna destek vermeleri için futbol terminolojisiyle "teşvik primi" teklif ettiği iddia edilmişti.

iOS platformunun en önemli oyunları arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricileri de Microsoft ve Google'dan gelen teklifler olduğunu ancak bunları reddettiğini açıklayarak sadece iOS platformuna destek vereceklerini işaret etti. Oyunun yayıncı şirketi konumunda olan Chillingo'dan Joe Wee, gelen talepleri reddetme nedenleri olaraksa ticari açıdan iOS platformunu pazarda tek olarak görmeleri olduğunu söyledi.

Bu ayla birlikte 100 milyondan fazla kullanıcıya hitap edecek olan iOS platformunun başarılı oyunlarından Angry Birds, şu ana kadar 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından satın alındığını belirtelim.


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azawarai 8 yıl
android tablette davul calmak imkansiz mesela. latency almis yurumus.

android kullanan cihazlarda donanimin standartlasmasi gerekiyor. her gun bir yerden bir marka zart zurt model cikiyor parcalar degisip duruyor android de normal olarak hemen uyum saglayamiyor. ya da ureticilere androidi optimize etme lisansi vermeliler (cok daha fazlasi).

bu sorunlar asilmadan ve market turkiye ye acilmadan android hala bana uzak.

benim icin ios platformu ve iphone donanimi gayet yeterli.
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engurlu 8 yıl
Uygulamanin modasi gecse ne olur gecmese ne olur..
Su an gercek anlamda kullanicinin isine yarayacak uygulamalar 2 platformda da mevcut..Gerisi teferruat..
Aslinda artik her uygulama 2 platformada cikiyor..Yada cok az bir zaman farkiyla cikiyor..
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EddyCue 8 yıl
şu bir gerçek ki geliştiriciler için ios daha büyük bir gelir kapısı.
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lk1973 8 yıl
Diğer platformlarda iOS a göre çok daha fazla oranda illegal kullanım var. Ozellikle de androidde. Kimse emegini böyle kolay sekilde çalınmasına göz yummaz. Önce iOS a çıkar sonra belki kırıntıları diğer platformlara modası gectiyse.
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oktayakgoz 8 yıl
lk1973

Diğer platformlarda iOS a göre çok daha fazla oranda illegal kullanım var. Ozellikle de androidde. Kimse emegini böyle kolay sekilde çalınmasına göz yummaz. Önce iOS a çıkar sonra belki kırıntıları diğer platformlara modası gectiyse.

ANDROİD DEE illegal kullanım olması normal kullanan insanlar genelde işi bilen insanlar.
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rapustadd 8 yıl lk1973
lk1973

Diğer platformlarda iOS a göre çok daha fazla oranda illegal kullanım var.
Ozellikle de androidde. Kimse emegini böyle kolay sekilde çalınmasına göz yummaz.
Önce iOS a çıkar sonra belki kırıntıları diğer platformlara modası gectiyse.


Atladığın bir iki nokta var müsade edersen tamamlamak isterim;
android cihazlar "microsoft" gibi illagaliteye (crack vb) göz yummayan bir sistemi var, Hiçbir yaygın oyunun veya programın "crack"inin çıktığını görmedim.
Sizin kullandığınız ifade yanlış söylemeniz gereken şu şekilde:
"temeli unix olan bir sistem , gelişmiş ui ve sağlam "gösteriş" ile kaliteli şekilde bana pazarlanıyor ve ben olması gerekenden 2-3 katı bir paraya bunu satın alıyorum; bilmem hangi ülkede intahar eden işciler umruda değil çünki ben "prestijli" bir şekilde tüketmek istiyorum; sağa sola olmayan ithamlarda bulunmayı seviyorum çünki apple kendi magzasında olan rezilliği bile görmezden gelecek kadar marka takıntılı bir bireyim"

Not: peşin cevap vereyim => açık kaynak≠beleş, Android≠google servisi, teknoloji≠firma,gelişim≠patent;
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oktayakgoz 8 yıl
eee bende olsam vermeyebilirdim. nası nası şuan en popüler platform. platform aynı tarz oyunlara doyduğu zaman görürüz
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Batuist 9 yıl
adamlar diğer platformlarada destek vermeye kalkarlarsa dağılabilirler.. herbir android versiyonu için yeni bir oyun çıkarmak zorunda kalırsa örneğin bu hiç işlerine gelmez.. ama apple öyle değil eskiye dönükte destek vermeye devam ediyor artı çok ciddi vede zaten paralı bir müşteri kitlesi var.. o yüzden tek başına apple onlara yetiyor demek ki...
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DigitalWorld 9 yıl

Batuist

adamlar diğer platformlarada destek vermeye kalkarlarsa dağılabilirler.. herbir android versiyonu için yeni bir oyun çıkarmak zorunda kalırsa örneğin bu hiç işlerine gelmez.. ama apple öyle değil eskiye dönükte destek vermeye devam ediyor artı çok ciddi vede zaten paralı bir müşteri kitlesi var.. o yüzden tek başına apple onlara yetiyor demek ki...



Apple yazılımcılara destek veriyor. Oto bka para aldığı için yapımcıların işine geliyor. Amerikalılara koymaz tabi. Hem kendi abileri yapmış, hem de para bol nasıl olsa ki videolardan da bunu biliyoruz zaten.


Denildiği gibi. Allah herkese yetecek kadar rızk vermiştir ama; bazıları hakkından fazlasına el atıp, israf ettiği için, bazıları aç kalıyor.
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mobylette 9 yıl
çoğul eki kullanılarak haber başlığı öyle bir hale getirilmiş ki sanırsın hiçbir apple geliştiricisi başka platforma yazılım üretmeyecek. yazık. kolay gelsin ne diyelim
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bilgehankalkan 9 yıl
Ben olsam her platforma destek verirdim yarın AppStore'nin kapatılmayacağı ne malum? Hem her pazarda söz sahibi olmak avantajdır.
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FoxHound 9 yıl
Hayrola... Neden kapattınız şimdi AppStore'u?


Her pazarda söz sahibi olmanın avantajları yanında dezavantajları da vardır. Farklı platformlara hitap etmek beraberinde işgücü, maddi yükümlülük, sorumluluk...vs. koşulları da beraberinde getirir. Bu mantıkta olan başka yapımcılar da mevcuttur. Bknz. sadece konsollara oyun yapan firmalar...
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