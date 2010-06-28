Bazı iOS geliştiricileri, Windows Phone ve Android'e destek vermeyi reddediyor

Windows Phone 7 ile alıştığımız Windows Mobile tasarımının dışına çıkan Microsoft, AppStore ve Android Market karşısında kendi mağazasını güçlendirmek istiyor. Yakın zamanda bu doğrultuda Microsoft'un geliştiricilere Windows Phone platformuna destek vermeleri için futbol terminolojisiyle "teşvik primi" teklif ettiği iddia edilmişti.
iOS platformunun en önemli oyunları arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricileri de Microsoft ve Google'dan gelen teklifler olduğunu ancak bunları reddettiğini açıklayarak sadece iOS platformuna destek vereceklerini işaret etti. Oyunun yayıncı şirketi konumunda olan Chillingo'dan Joe Wee, gelen talepleri reddetme nedenleri olaraksa ticari açıdan iOS platformunu pazarda tek olarak görmeleri olduğunu söyledi.
Bu ayla birlikte 100 milyondan fazla kullanıcıya hitap edecek olan iOS platformunun başarılı oyunlarından Angry Birds, şu ana kadar 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından satın alındığını belirtelim.
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android kullanan cihazlarda donanimin standartlasmasi gerekiyor. her gun bir yerden bir marka zart zurt model cikiyor parcalar degisip duruyor android de normal olarak hemen uyum saglayamiyor. ya da ureticilere androidi optimize etme lisansi vermeliler (cok daha fazlasi).
bu sorunlar asilmadan ve market turkiye ye acilmadan android hala bana uzak.
benim icin ios platformu ve iphone donanimi gayet yeterli.
Su an gercek anlamda kullanicinin isine yarayacak uygulamalar 2 platformda da mevcut..Gerisi teferruat..
Aslinda artik her uygulama 2 platformada cikiyor..Yada cok az bir zaman farkiyla cikiyor..
ANDROİD DEE illegal kullanım olması normal kullanan insanlar genelde işi bilen insanlar.
Atladığın bir iki nokta var müsade edersen tamamlamak isterim;
android cihazlar "microsoft" gibi illagaliteye (crack vb) göz yummayan bir sistemi var, Hiçbir yaygın oyunun veya programın "crack"inin çıktığını görmedim.
Sizin kullandığınız ifade yanlış söylemeniz gereken şu şekilde:
"temeli unix olan bir sistem , gelişmiş ui ve sağlam "gösteriş" ile kaliteli şekilde bana pazarlanıyor ve ben olması gerekenden 2-3 katı bir paraya bunu satın alıyorum; bilmem hangi ülkede intahar eden işciler umruda değil çünki ben "prestijli" bir şekilde tüketmek istiyorum; sağa sola olmayan ithamlarda bulunmayı seviyorum çünki apple kendi magzasında olan rezilliği bile görmezden gelecek kadar marka takıntılı bir bireyim"
Not: peşin cevap vereyim => açık kaynak≠beleş, Android≠google servisi, teknoloji≠firma,gelişim≠patent;
Apple yazılımcılara destek veriyor. Oto bka para aldığı için yapımcıların işine geliyor. Amerikalılara koymaz tabi. Hem kendi abileri yapmış, hem de para bol nasıl olsa ki videolardan da bunu biliyoruz zaten.
Denildiği gibi. Allah herkese yetecek kadar rızk vermiştir ama; bazıları hakkından fazlasına el atıp, israf ettiği için, bazıları aç kalıyor.
Her pazarda söz sahibi olmanın avantajları yanında dezavantajları da vardır. Farklı platformlara hitap etmek beraberinde işgücü, maddi yükümlülük, sorumluluk...vs. koşulları da beraberinde getirir. Bu mantıkta olan başka yapımcılar da mevcuttur. Bknz. sadece konsollara oyun yapan firmalar...