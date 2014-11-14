Beats Solo2 Wireless kablosuz kulaklık duyuruldu





Beats firmasının bir süredir üzerinde çalıştığı Solo2 Wireless kablosuz kulak-üstü kulaklık resmi olarak tanıtıldı. Kulaklık Beats'in Apple bünyesine katılması sonrasındaki ilk ticari ürünü olarak dikkat çekiyor. Böylece Apple'ın kulaklık ürünlerini kendi adını kullanarak satışa sunacağına dair dedikodular da bir süreliğine durulmuş oldu.





Ürün aslında Solo2 kablolu kulaklığın biraz geliştirilmiş hali. Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanan Solo2 Wireless, üzerindeki b butonu ile gelen çağrıları kabul ediyor ve müzik parçaları arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca ses kontrolü için ayrı bir buton mevcut.





Dahili bataryası ile 12 saate kadar kullanım süresi sunan Solo2 Wireless, ek kablosu ile şarjı bittiğinde cihaza takarak kullanmanızı da sağlıyor. Ürün 10 metrelik bir mesafe içerisinde cihazlara bağlanabiliyor.





Beats Solo2 Wireless modeli ay sonuna doğru 300$ fiyat etiketi ile 4 renk olarak satışa sunulacak. Kırmızı renk seçeneği ise sadece ABD'li Verizon operatörüne özel olacak.

http://www.tuaw.com/2014/11/12/beats-announces-new-wireless-solo2-bluetooth-headphones/?ncid=txtlnkusaolp00000595