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Beats Solo2 Wireless kablosuz kulaklık duyuruldu

4 yıl
3,9b
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10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Beats Solo2 Wireless kablosuz kulaklık duyuruldu

Beats firmasının bir süredir üzerinde çalıştığı Solo2 Wireless kablosuz kulak-üstü kulaklık resmi olarak tanıtıldı. Kulaklık Beats'in Apple bünyesine katılması sonrasındaki ilk ticari ürünü olarak dikkat çekiyor. Böylece Apple'ın kulaklık ürünlerini kendi adını kullanarak satışa sunacağına dair dedikodular da bir süreliğine durulmuş oldu. 

Ürün aslında Solo2 kablolu kulaklığın biraz geliştirilmiş hali. Bluetooth üzerinden cihazlara bağlanan Solo2 Wireless, üzerindeki b butonu ile gelen çağrıları kabul ediyor ve müzik parçaları arasında geçiş yapabiliyor. Ayrıca ses kontrolü için ayrı bir buton mevcut. 

Dahili bataryası ile 12 saate kadar kullanım süresi sunan Solo2 Wireless, ek kablosu ile şarjı bittiğinde cihaza takarak kullanmanızı da sağlıyor. Ürün 10 metrelik bir mesafe içerisinde cihazlara bağlanabiliyor. 

Beats Solo2 Wireless modeli ay sonuna doğru 300$ fiyat etiketi ile 4 renk olarak satışa sunulacak. Kırmızı renk seçeneği ise sadece ABD'li Verizon operatörüne özel olacak.  

http://www.tuaw.com/2014/11/12/beats-announces-new-wireless-solo2-bluetooth-headphones/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ben 1 yıldır kullanıyorum ilk once stduo aldım cok memnunum müzik dinlemek isteyen beats almalı bence bugünde solo2 koblosuzu aldım apple stordan fiyat 999tl
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Ink 4 yıl
kulaklıktan beni elektrik çarptı dikkatli olun yan sanayi kulaklık almayın
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Gömceli 4 yıl
Teknolojinizin Başarıların Devamını Dilerim
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Xloud 4 yıl
Wireless yazısı daha büyük olsaymış uzaydan görünmüyor
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swat882 4 yıl
iki ürünü de denedim 200 dolara sol repuıblic tracks air almak daha mantıklı ancak on ear kulaklıklar kulak ve baş ağrısı yapıyor
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clocky 4 yıl
Bunun haberini bile görmedim ben o kadar içinde olmama rağmen beats konusunun paylaştığınız için teşekkürler.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Beats`in tum kulakliklarini denedim,kablosuz olanlarin ustunde daha fazla durdum,ve sonynda Samsung Level over almaya karar verdim,beats sadece populermis onu anladim.
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alemburda34 4 yıl
Oha bu fiyata alacak olsam harman kardon bakarim daha iyi.
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thestell 4 yıl
Bembeyaz çok güzel duruyor
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ounomaus 4 yıl
bende diyordum ya apple satın aldıktan sonra bir şeyler değişmeliydi ör: fiyatlar
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