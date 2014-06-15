Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beats ilk kablosuz kulak-içi kulaklığını duyurdu

4 yıl
5,2b
1
22
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Beats ilk kablosuz kulak-içi kulaklığını duyurdu

Apple'ın 3 milyar dolarlık satın alımı ile bir anda teknoloji gündemine oturan Beats Audio, bununla birlikte yeni ürünlerini hız kesmeden lanse etmeye devam ediyor. Firma bu kez bir ilke de imza attı.

Firmanın yeni duyurusu Powerbeats2 Wireless ürünü üzerine. Firmanın ilk kablosuz kulak-içi kulaklığı olacak Powerbeats2 Wireless, Bluetooth üzerinden bağlantı kurarken, kulaklıklar arasında kısa bir kablo bulunuyor. Bu kablo üzerinde ise müziği durdurmak ve sesi ayarlamak için küçük bir kontrol paneli mevcut.

Dahili bataryası sayesinde Powerbeats2 Wireless yaklaşık 6 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık şarj ile de bir saate kadar kullanım sağlayabilmek mümkün. Suya karşı dayanıklı olan ürün çift sürücülü ses akustiği ve dış sesleri engellemeden premium bir ses kalitesi sunuyor. Ürün 200$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. 

http://www.technobuffalo.com/2014/06/12/beats-by-dre-powerbeats-2-wireless/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ens1252 4 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 4 yıl
200 dolara 20 liralık philips kulaklıktan 20 tane alır kullanırım hem değişik renkleri olur hem bozulsa üzülmem bu ne la
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 4 yıl
Sırf görüntü ve reklam sayesinde BEATS bu yerlere geldi...
Ses konusunda çok kötü olmasa da ürünleri fiyatlarını hak edecek kadar iyi sese sahip değil maalesef. BEATS'in yüksek fiyat aralığında sattığı ürünleri alt edecek ne markalar var değer ve kalite açısından. Misal AUDI TECHNIKA ama telefon olayı gibi anlamayan gösteriş manyakları aldıkça fiyatları uçtu. Hak etmediği yerde kaliteli+lüks marka diye anılmaya başlandı...
Sırf görüntü ve reklam sayesinde BEATS bu yerlere geldi...Ses konusunda çok kötü olmasa da ürünleri fiyatlarını hak edecek kadar iyi sese sahip değil maales...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bayugur 4 yıl
İlk olma ancak Beats için olabilir, jabra rox halen mevcut; jabra.com.tr/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lethero 4 yıl
Fikir guzel de cok pahali arkadas yapsinlar 40-50 lira alalim iste o fiyata bluetooth kulaklik varsa bu neden olmasin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeosman 4 yıl
Apple olsun çamurdan olsuncular için kaçmaz bir ürün.
$200 iyi bir kulaklık için çok değil hatta ucuz bile. Shure, Westone, UE gibi üreticilerin kulaklıklarını kullananlar iyi bilir. Sadece kablosu 200 dolar olan kulaklıklar varken bluetooth kulaklık "premium bir ses kalitesi" sunamaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulasates 4 yıl
350 liraya yeni nesil Urbeats almıştım suan vazgecemıyorum kullanım rahatlığından, sesinden. Suan fiyatı 600 lira olmuş MediaMarkt'ta. Iyı ki almışım diyorum, bunun da fiyatı gayet normal. Bu tarz şeyler zevk meselesidir. Belki siz begenmıyorsunuzdur belki de pahalı geldiği için çamur atıp 20 liralık daha iyi deyip kendinizi tatmin edıyorsunuzdur. Ancak ne olursa olsun kimsenin kimseyi şunu aldı bunu aldı diye aptal, bılgısız kimi ıthamlara tutma hakkı yoktur. Bu arada lafım sadece buraya mesaj atanlara değil forumda insanlara laf atan herkesedır. Iyı forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 4 yıl
o fiyata telefon var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
Beats denen marka; nasil isim yaptigini anlamadigim, asla fiyatinin hakkini veremeyen ses kalitesinde bir markadir.almayin kardesim siz de.sanki piyasada kaliteli kulaklik kalmadi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 4 yıl
iphone'u apple 199 dolara mal editor beats kulaklığı 200 dolara satıyor hayırlı işler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 4 yıl
creative wp 350 kadar güçlümü acaba cıksın bakalım... fiyatlar ucuk...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 4 yıl
Kablosuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 4 yıl
Su geçirmeyen kablosuz kulaklardan önerebilecekleriniz var mı arkadaşlar? Bu güzel ancak çok pahalı, ama güzel, ama pahalı?
Ayrıca bu kulaklığın mikrofonundan bahsedilmemiş, güzelim kulaklığa mikrofon koymamışlar mı? Aynısının mikrofonlusu olarak alternatifler var mı başka markalarda?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ellestirmen 4 yıl fuckulteli
fuckulteli

Su geçirmeyen kablosuz kulaklardan önerebilecekleriniz var mı arkadaşlar? Bu güzel ancak çok pahalı, ama güzel, ama pahalı?

Ayrıca bu kulaklığın mikrofonundan bahsedilmemiş, güzelim kulaklığa mikrofon koymamışlar mı? Aynısının mikrofonlusu olarak alternatifler var mı başka markalarda?

Sony'nin ihtiyaca göre kablolu veya kablosuz mikrofonlu kulaklık alternatifleri var. Sony fiyatı biraz tuzlu olur ama ürünleri kaliteli olur.

sonymobile.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Bu, Apple`nin Beats`i satın aldigının kanıtıdır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ens1252 4 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5151 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Bedava" Oyun ve Teknoloji programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim