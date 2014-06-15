Beats ilk kablosuz kulak-içi kulaklığını duyurdu





Apple'ın 3 milyar dolarlık satın alımı ile bir anda teknoloji gündemine oturan Beats Audio, bununla birlikte yeni ürünlerini hız kesmeden lanse etmeye devam ediyor. Firma bu kez bir ilke de imza attı.





Firmanın yeni duyurusu Powerbeats2 Wireless ürünü üzerine. Firmanın ilk kablosuz kulak-içi kulaklığı olacak Powerbeats2 Wireless, Bluetooth üzerinden bağlantı kurarken, kulaklıklar arasında kısa bir kablo bulunuyor. Bu kablo üzerinde ise müziği durdurmak ve sesi ayarlamak için küçük bir kontrol paneli mevcut.





Dahili bataryası sayesinde Powerbeats2 Wireless yaklaşık 6 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. 15 dakikalık şarj ile de bir saate kadar kullanım sağlayabilmek mümkün. Suya karşı dayanıklı olan ürün çift sürücülü ses akustiği ve dış sesleri engellemeden premium bir ses kalitesi sunuyor. Ürün 200$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

http://www.technobuffalo.com/2014/06/12/beats-by-dre-powerbeats-2-wireless/