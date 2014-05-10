Beats satın alınırsa yöneticileri Apple'da önemli mevkilere gelebilir





Genelde taşınabilir ses ürünleri ile tanıdığımız ancak bir dönem HTC cihazlarına sunduğu donanım ve aksesuar desteği ile gündeme gelen Beats, geçen hafta da teknoloji gündeminin bir numarasıydı.





Apple'ın Beats firmasını 3.2 milyar dolara satın almak üzere olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, bazı kaynaklar herhangi bir satış olmadığını firmanın kurucularından Jimmy Iovine'nin Tim Cook'a başdanışman olarak atandığını yazmıştı.





Bununla birlikte bir satış görüşmesinin olduğuna kesin gözüyle bakılıyor ve iki firma görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda. Andre "Dr. Dre" Young da artık milyarder bir rapçi olduğunu paylaşarak bu iddiayı doğruluyor.





WSJ tarafından verilen bilgilere göre ise Beats satın alınırsa kurucuları Jimmy Iovine ve Andre "Dr. Dre" Young da Apple'da önemli makamlara getirilecek. Muhtemel görevler arasında ise danışmanlık pozisyonu var.





Jimmy Iovine'nin Steve Jobs'la olan yakınlığı uzun süredir biliniyor ancak Iovine Apple ürünlerine doğrudan bir katkı sağlamamıştı. Apple'ın özellikle çevrimiçi müzik hizmeti nedeniyle Beats'i satın almak istediği ifade ediliyor. Zira Apple'ın da iTunes Radio adında rakip bir müzik hizmeti var ve Apple pazarda iyi bir pay elde etmek istiyor. Ancak ses donanımlarının sonraki Apple cihazlarında yer alması da olası.

http://appleinsider.com/articles/14/05/09/beats-iovine-and-dr-dre-to-be-senior-apple-execs-in-rumored-acquisition-report-says