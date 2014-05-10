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Beats satın alınırsa yöneticileri Apple'da önemli mevkilere gelebilir

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Beats satın alınırsa yöneticileri Apple'da önemli mevkilere gelebilir

Genelde taşınabilir ses ürünleri ile tanıdığımız ancak bir dönem HTC cihazlarına sunduğu donanım ve aksesuar desteği ile gündeme gelen Beats, geçen hafta da teknoloji gündeminin bir numarasıydı.

Apple'ın Beats firmasını 3.2 milyar dolara satın almak üzere olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, bazı kaynaklar herhangi bir satış olmadığını firmanın kurucularından Jimmy Iovine'nin Tim Cook'a başdanışman olarak atandığını yazmıştı.

Bununla birlikte bir satış görüşmesinin olduğuna kesin gözüyle bakılıyor ve iki firma görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda. Andre "Dr. Dre" Young da artık milyarder bir rapçi olduğunu paylaşarak bu iddiayı doğruluyor. 

WSJ tarafından verilen bilgilere göre ise Beats satın alınırsa kurucuları Jimmy Iovine ve Andre "Dr. Dre" Young da Apple'da önemli makamlara getirilecek. Muhtemel görevler arasında ise danışmanlık pozisyonu var.

Jimmy Iovine'nin Steve Jobs'la olan yakınlığı uzun süredir biliniyor ancak Iovine Apple ürünlerine doğrudan bir katkı sağlamamıştı. Apple'ın özellikle çevrimiçi müzik hizmeti nedeniyle Beats'i satın almak istediği ifade ediliyor. Zira Apple'ın da iTunes Radio adında rakip bir müzik hizmeti var ve Apple pazarda iyi bir pay elde etmek istiyor. Ancak ses donanımlarının sonraki Apple cihazlarında yer alması da olası. 

http://appleinsider.com/articles/14/05/09/beats-iovine-and-dr-dre-to-be-senior-apple-execs-in-rumored-acquisition-report-says Yorum Yaz
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PsychicPower 5 yıl en beğenilen
Bilmiyorum, Beats'i almayı Apple'a yakıştıramıyorum. Şöyle bir Bose ile veya B&o ile görüşselerdi fena olmazdı

Gerçi Bose ve B&o'yu da Apple tarafından alınmaya yakıştıramazdım herhalde. Çok özel firmalar benim gözümde.
Neyse en iyisi ben hiç konuşmayayım
Bilmiyorum, Beats'i almayı Apple'a yakıştıramıyorum. Şöyle bir Bose ile veya B&o ile görüşselerdi fena olmazdıGerçi Bose ve B&o'yu da Apple ta...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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TeamAnimus 5 yıl
Apple genelde aldığı firmaların markalarını öldürür ve bütün teknolojisini ekosistemine adapte eder. Açıkçası merakla bekliyorum bu satın alımdan sonra BeatsAudio markasının geleceğini.
Apple genelde aldığı firmaların markalarını öldürür ve bütün teknolojisini ekosistemine adapte eder. Açıkçası merakla bekliyorum bu satın alımdan sonra BeatsAud...
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Elsa 5 yıl
Kıçıkırık Beats bile 3.9 milyara Nokia 7 milyara gitti vay anam vay
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orhanyıldız 5 yıl
Nedendir bilmem beats'e karşı sempatim var
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gcb1903 5 yıl
Haddinden pahalı satılan ürünleri olan bir marka haddinden pahalı satılan ürünleri olan başka bir marka tarafından satın alınacaksa değişecek bir şey yok. Yine haddinden pahalı ürünler çıkacak ortaya.
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Krone 5 yıl
HTC ile iyi gidiyordu Beats kötü oldu bence.
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Battlelife 5 yıl
Bence iphone ve ipod a ciddi ses desteği lazım zaten hoparlörleri berbat ses çıkarıyor ve kulaklıklarada ciddi net ve güzel ses vermiyor kulaklıklar zaten full tiz ses veriyor. Bence 2 firma birleşir ama beats gibi bir markayı yok etmezler sonuçta hiç bir şeyi olmasa adı var yani.
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Captain_Ivy 5 yıl
iphone 6 değil de 6s'de gelir beats' ler
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Elsa 5 yıl
Kıçıkırık Beats bile 3.9 milyara Nokia 7 milyara gitti vay anam vay
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cabriolet1981 5 yıl
Dr. Dre'ye de ayıp olmasın diye yönetimde bi koltuk vermişler. O adamı takım elbiseyle Apple plazasında danışman olarak düşünemiyorum.
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Vipracing 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Flowles 5 yıl
İyice saçmalamaya başladılar
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daedlus 5 yıl
Keşke Urbanears'ı alsaydı,bence Apple Kalitesiyle en iyi korealasyonu sağlıyacak kulaklık markası Urbanears'dır.
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orka55 5 yıl
Kulaklık ?
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Gece772 5 yıl
iphone 6 ya özel hd ses kayıt programı geliyor.
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