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Bebeğiniz için akıllı uyku sensörü

Bebeğinizi 24 saat boyunca takip etme esasına dayanan Sleepace Smart Sleep Sensor matı, belirli şartlar altında problem algılarsa sesli olarak ebeveynleri uyarıyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ebeveynlerin 24 saat boyunca bebeklerini takip edebilmeleri için pek çok farklı çözüm yer alıyor. Bir dönem kamera ve telsiz ile yapılan bu işlemler teknolojinin de etkisiyle yerini sensörlere bırakmaya başladı.

Sleepace Smart Sleep Sensor özellikleri

CES 2019 fuarına gelen Sleepace Smart Sleep Sensor bebeğinizin beşikteki hareketlerini ve yaşam belirtilerini sürekli takip edebilmenizi sağlıyor. Böylece komple bir takip sistemi sunulmuş oluyor.

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Smart Sleep Sensor bir mat içerisine entegre edilmiş sensörlerden oluşuyor. Bu matı bebeğinizin yatağının altına yerleştiriyorsunuz. Sensörler bebeğin hareketlerini, kalp atışını ve nefes alışını takip ediyor. Bu takibi bebeklerin uyuma şekline göre yapıyor.

Örneğin sistem bebeğinizin nefes alışını 20 saniyeden fazla algılayamazsa ebeveynlere sesli uyarı gönderiyor. Herhangi bir bağlantısı olmayan sensör matı sıvılara karşı dayanıklı. Sleepace Smart Sleep Sensor, Mart ayında piyasaya çıkacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/sleepace-baby-sleep-tracker/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 4 ay
Hatalı bildirim oranı oldukça düşükse ve sağlıklı çalışıyorsa ihtiyacım olduğununda sahip olmayı düşüneceğim bir ürün.
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