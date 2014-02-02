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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beğenilen Twitter istemsici Tweetbot, OSX tarafında güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
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5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beğenilen Twitter istemsici Tweetbot, OSX tarafında güncellendi
OSX 10.7.4 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar üzerinde çalışma gösteren alternatif Twitter istemcisi Tweetbot, yeni özelliklerle 1.4.2 sürümüne güncellendi.
Birden fazla zaman tüneli ve pencere desteğiyle Mac kullanıcıları tarafından sevilerek kullanılan Tweetbot, aynı zamanda Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp, Droplr gibi diğer servisleri de aktif olarak kullanılabiliyor ve bildirim merkezine destek veriyor. Yayınlanan 1.4.2 sürümüyle ise bazı fotoğrafların yanlış yönlendirilmesi, Chrome internet tarayıcısıyla Instagram videoları arasındaki bir problem ve "reply-to/in-reply-to" butonuyla alakalı sorunlardan kurtulan uygulama, ayrıca artık "Save Image To..." seçeneğiyle fotoğrafları belirlenen dosyalar içerisine kaydedebiliyor ve konuşma simgesiyle daha iyi bir etkileşim sunabiliyor.
35,99 TL fiyat etiketiyle satılan Tweetbot uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/tweetbot-for-twitter/id557168941?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jakess 5 yıl
bende anlamiyorum macte diye niye 35 yapin 8 9 tl alalim
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Mr. Jingles 5 yıl
Alt tarafı bir Twitter istemcisi 36 lira nedir Allah aşkına? Hayatta o parayı vermem.
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mogosan 5 yıl
Cidden ne yapıyorda 35 milyon istiyorlar anlamadım.
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atat54 5 yıl
Konu yanlış yerde lütfen Apple bölümüne açın
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excolizma 5 yıl
Androide de bekliyorum umarım yakın zamanda destek verirler.
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