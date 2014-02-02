Beğenilen Twitter istemsici Tweetbot, OSX tarafında güncellendi

OSX 10.7.4 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar üzerinde çalışma gösteren alternatif Twitter istemcisi Tweetbot, yeni özelliklerle 1.4.2 sürümüne güncellendi.

Birden fazla zaman tüneli ve pencere desteğiyle Mac kullanıcıları tarafından sevilerek kullanılan Tweetbot, aynı zamanda Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp, Droplr gibi diğer servisleri de aktif olarak kullanılabiliyor ve bildirim merkezine destek veriyor. Yayınlanan 1.4.2 sürümüyle ise bazı fotoğrafların yanlış yönlendirilmesi, Chrome internet tarayıcısıyla Instagram videoları arasındaki bir problem ve "reply-to/in-reply-to" butonuyla alakalı sorunlardan kurtulan uygulama, ayrıca artık "Save Image To..." seçeneğiyle fotoğrafları belirlenen dosyalar içerisine kaydedebiliyor ve konuşma simgesiyle daha iyi bir etkileşim sunabiliyor.

35,99 TL fiyat etiketiyle satılan Tweetbot uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/tweetbot-for-twitter/id557168941?mt=12