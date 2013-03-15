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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Belkin ve OtterBox, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Belkin ve OtterBox, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu

Akşam saatlerinde yapılan tanıtım ile resmi olarak duyurulan Samsung Galaxy S4 modeli ile uyumlu kılfı duyuruları gelmeye başladı.
Duyurusunun üstünden kısa bir zaman sonra Belkin ve OtterBox tarafından yapılan kılıf duyuruları, diğer modellerde de olduğu gibi Galaxy S4 modeli için de büyük bir aksesuar pazarı oluşacağını gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda daha önce de farklı kılıf modellerini gördüğümüz Belkin firması, Galaxy S4 uyumlu 11 yeni kılıf modelini duyurdu. Farklı renk ve malzeme kalitesine sahip kılıflar, yeni akıllı cep telefonu ile tam uyumlu olarak üretilmiş. Bayanlara özel kılıflarında de yer aldığı modeller, 24,99$ ile 49,99$ fiyat etiketlerine sahip olarak Nisan ayında satışa sunulacak.
 
Belkin ve OtterBox, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu
Bir diğer başarılı kılıf üreticisi olan OtterBox'ta, yeni Galaxy S4 modeli için "Defender", "Commuter" ve "Reflex" serisi yeni kılıf modellerini yakında piyasaya sunacağını açıkladı. Firmanın özellikle akıllı cep telefonu için maksimum koruma isteyenler için özel olarak geliştirdiği Defender serisi, başarılı özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Bu hafta içerisinde başka birçok firmadan da, yeni Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurması bekleniyor. 

http://www.slashgear.com/belkin-and-otterbox-announce-samsung-galaxy-s-4-cases-15274229/ Yorum Yaz
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mertCoD 6 yıl
mertCoD
onbeskarakterli
itachi237 zaten telefon plastik ve gorilla glass 3 var alırsam ben kap map takmam.
Bir de ekleme yapayım. Arka kapak çizilse de değişiyor. Çizilmesin diye korumaya da gerek yok.
İki sorum olacaktı; 1-S3ün arka kapağı haricen ne kadara ve nerde satılıyor? 2-S4 ün kenarları alüminyumdan mı?

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mertCoD 6 yıl
onbeskarakterli
itachi237 zaten telefon plastik ve gorilla glass 3 var alırsam ben kap map takmam.
Bir de ekleme yapayım. Arka kapak çizilse de değişiyor. Çizilmesin diye korumaya da gerek yok.

S3'ün arka kapağı haricen ne kadara ve nerde satılıyor?
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Yaratık00 6 yıl
Diğer iki kılıfta hoparlör için yer ayırmamışlar.
Nerden duyacaklar sesi?!
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itachi237 6 yıl
zaten telefon plastik ve gorilla glass 3 var alırsam ben kap map takmam.
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onbeskarakterli 6 yıl itachi237
itachi237

zaten telefon plastik ve gorilla glass 3 var alırsam ben kap map takmam.

Bir de ekleme yapayım. Arka kapak çizilse de değişiyor. Çizilmesin diye korumaya da gerek yok.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
N harfini unutmussunuz
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