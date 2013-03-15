Belkin ve OtterBox, Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurdu





Akşam saatlerinde yapılan tanıtım ile resmi olarak duyurulan Samsung Galaxy S4 modeli ile uyumlu kılfı duyuruları gelmeye başladı.

Duyurusunun üstünden kısa bir zaman sonra Belkin ve OtterBox tarafından yapılan kılıf duyuruları, diğer modellerde de olduğu gibi Galaxy S4 modeli için de büyük bir aksesuar pazarı oluşacağını gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda daha önce de farklı kılıf modellerini gördüğümüz Belkin firması, Galaxy S4 uyumlu 11 yeni kılıf modelini duyurdu. Farklı renk ve malzeme kalitesine sahip kılıflar, yeni akıllı cep telefonu ile tam uyumlu olarak üretilmiş. Bayanlara özel kılıflarında de yer aldığı modeller, 24,99$ ile 49,99$ fiyat etiketlerine sahip olarak Nisan ayında satışa sunulacak.

Bir diğer başarılı kılıf üreticisi olan OtterBox'ta, yeni Galaxy S4 modeli için "Defender", "Commuter" ve "Reflex" serisi yeni kılıf modellerini yakında piyasaya sunacağını açıkladı. Firmanın özellikle akıllı cep telefonu için maksimum koruma isteyenler için özel olarak geliştirdiği Defender serisi, başarılı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Bu hafta içerisinde başka birçok firmadan da, yeni Samsung Galaxy S4 uyumlu kılıf modellerini duyurması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/belkin-and-otterbox-announce-samsung-galaxy-s-4-cases-15274229/