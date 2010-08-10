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BenQ'dan kızılötesi destekli gece çekimi yapabilen Full HD video kamera: BenQ S21

BenQ, yeni Full HD kayıt özellikli video kamerası S21'i duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ülkemizde piyasada bulunan LCD monitörleriyle tanınan BenQ, yeni Full HD kayıt özellikli video kamerasını duyurdu. BenQ S21 olarak adlandırılan kamerada kızılötesi destekli "Gece Görüş Modu" bulunuyor. Diğer video kameralardaki gece çekimlerine oranla çok daha başarılı gece çekimleri yapabileceği iddia edilen kamerada güç desteği AA tipi pil ve sarj edilebilir lityum ion batarya ile sağlanıyor. Full HD video çekim özelliğinin dışında 16 Mp çözünürlüklü durağan görüntü akydı yapabilen kameradaki 3 inç'lik dokunmatik LED ekranda çekilen fotoğraf veya videolar izlenebiliyor. Hareket takip etme özelliğine sahip olan Benq S21'de depolama ihtiyacı için 2 adet SD kart girişi yer alıyor. Böylece kayıt sırasında dolan SD kartı değiştirme gereksinimi ortadan kalkıyor ve video kamera yeterli hafızası olan karta kayıt yapmaya devam ediyor. Ağustos ayı içinde öncelikli olarak Asya pazarına sunulacak olan Full HD video kayıt özellikli BenQ S21'in Avrupa piyasasına gireceği tarih ve satış fiyatı hakkında açıklanan herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
bir video kamera alacak olsaydım en son tercihim olurdu..
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ozturert 9 yıl
7 sene once aldığım Sony kamerada da vardı, bunun farkı ne ki acaba?
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