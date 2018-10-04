Beş kameralı LG V40 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan LG, farklı amiral gemileri ile rekabette yer alma çabasını devam ettiriyor. Son olarak 5 kameralı LG V40 ThinQ resmiyet kazandı.

LG V40 ThinQ özellikleri

Önceki modellerin geleneğini devam ettiren LG V40 ThinQ amiral gemisi metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını benimsiyor. Kasa IP68 ile suya ve toza dayanıklı hale getirilmiş. Ayrıca düşmelere karşı da askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.

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6.4 inçlik P-OLED ekranda 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunan telefon çentik sayesinde 19.5:9 görüntü oranına sahip. V serisinin en büyüğü olmayı başaran telefon 169gr ağırlığında. Özel Google Assistant tuşu sol kısma eklenirken sağ kısımda da güç tuşu yer alıyor. Arayüz kontrolü ekran üzeri tuşlarla yapılırken ikinci kısa yol paneli de ekranda herhangi bir yere sürüklenebiliyor.

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Snapdragon 845 yonga seti ile performans anlamında rakiplerinden geri kalmayan model 6GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite sunuyor. 3300mAh kapasiteli batarya hem hızlı şarj hem de kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş.

Kamera ve ses

Telefonun dikkat çekici noktası toplam 5 adet kamerası. LG’nin ilk 3 arka kameralı telefonu olan LG V40 ThinQ modeli ön kısmında da çift kamera barındırıyor. Her bir kamera farklı görevlere sahip.

Standart 12MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.5 aralığına sahip ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü sayesinde karanlık ortamlarda en iyi performansı veriyor. Ana sensör OIS destekli.

16MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.9 sabit odağa sahip ve 107 derecelik geniş açı görevi görüyor. 12MP çözünürlüğündeki kamera ise 2x optik yakınlaştırma değeri sunuyor. Triple Shot özelliği ile aynı anda 3 fotoğraf çekebiliyorsunuz.

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4K 60fps video kaydı yapabilen kombinasyon ayrıca HDR desteği de sunuyor. Böylece HDR destekli ekranında 4K videolar en iyi kalitede izlenebiliyor. Ön ana kamera 8MP çözünürlüğünde iken 5MP yardımcı sensör geniş açı desteği veriyor.

Yapay zekâ bu modelde de yerini almış. Her fotoğrafta en iyi sahne için çoklu kare HDR teknikleri otomatik olarak ayarlanırken, nesnelerin hareketine göre de deklanşör hızı ayarlanıyor. Böylece bulanıklığı en aza indirilmiş en iyi görüntüler ortaya çıkıyor. Tüm kameralar bulanıklık efekti verebiliyor.

Ses tarafında ise Boombox Speaker teknolojisi ile kalite arttırılıyor. Özellikle düz bir zemine konduğunda kalite daha da artıyor. Bu teknoloji telefonun iç ses seviyesini bir titreşim odası olarak kullanıyor ve düz bir zemine telefon konduğunda düşük frekans sağlayabiliyor. Buna rağmen telefonda tek bir hoparlör mevcut. 3.5mm kulaklık girişi 32-bitlik Quad DAC ile desteklenmiş.

LG V40 ThinQ fiyatı ve çıkış tarihi

Rakipleri gibi yüksek fiyat etiketi geleneğini devam ettiren LG V40 ThinQ modeli ABD’de 900$-980$ arasında değişen fiyat etiketlerinde sahip. Ön siparişte DJI Osmo Mobile 2 gimbal ve 256 GB hafıza kartı hediye ediliyor. Satışlar 16 Ekim tarihinde başlayacak. Global pazar için bir duyuru yapılmadı.