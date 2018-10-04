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Beş kameralı LG V40 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

LG’nin merakla beklenen beş kameralı akıllı telefonu V40 ThinQ tanıtıldı. Özellikle kamera tarafında telefon beklentileri karşılıyor. LG V40 ThinQ özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
32,7b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan LG, farklı amiral gemileri ile rekabette yer alma çabasını devam ettiriyor. Son olarak 5 kameralı LG V40 ThinQ resmiyet kazandı.

LG V40 ThinQ özellikleri

Önceki modellerin geleneğini devam ettiren LG V40 ThinQ amiral gemisi metal çerçeve ve cam kaplama tasarımını benimsiyor. Kasa IP68 ile suya ve toza dayanıklı hale getirilmiş. Ayrıca düşmelere karşı da askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor.

 

Beş kameralı LG V40 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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6.4 inçlik P-OLED ekranda 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunan telefon çentik sayesinde 19.5:9 görüntü oranına sahip. V serisinin en büyüğü olmayı başaran telefon 169gr ağırlığında. Özel Google Assistant tuşu sol kısma eklenirken sağ kısımda da güç tuşu yer alıyor. Arayüz kontrolü ekran üzeri tuşlarla yapılırken ikinci kısa yol paneli de ekranda herhangi bir yere sürüklenebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Surface Pro 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Snapdragon 845 yonga seti ile performans anlamında rakiplerinden geri kalmayan model 6GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite sunuyor. 3300mAh kapasiteli batarya hem hızlı şarj hem de kablosuz hızlı şarj ile desteklenmiş.

Kamera ve ses

Telefonun dikkat çekici noktası toplam 5 adet kamerası. LG’nin ilk 3 arka kameralı telefonu olan LG V40 ThinQ modeli ön kısmında da çift kamera barındırıyor. Her bir kamera farklı görevlere sahip.

Standart 12MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.5 aralığına sahip ve 1.4 mikron piksel büyüklüğü sayesinde karanlık ortamlarda en iyi performansı veriyor. Ana sensör OIS destekli.

16MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.9 sabit odağa sahip ve 107 derecelik geniş açı görevi görüyor. 12MP çözünürlüğündeki kamera ise 2x optik yakınlaştırma değeri sunuyor. Triple Shot özelliği ile aynı anda 3 fotoğraf çekebiliyorsunuz.

 

Beş kameralı LG V40 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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4K 60fps video kaydı yapabilen kombinasyon ayrıca HDR desteği de sunuyor. Böylece HDR destekli ekranında 4K videolar en iyi kalitede izlenebiliyor. Ön ana kamera 8MP çözünürlüğünde iken 5MP yardımcı sensör geniş açı desteği veriyor.

Yapay zekâ bu modelde de yerini almış. Her fotoğrafta en iyi sahne için çoklu kare HDR teknikleri otomatik olarak ayarlanırken, nesnelerin hareketine göre de deklanşör hızı ayarlanıyor. Böylece bulanıklığı en aza indirilmiş en iyi görüntüler ortaya çıkıyor. Tüm kameralar bulanıklık efekti verebiliyor.

Ses tarafında ise Boombox Speaker teknolojisi ile kalite arttırılıyor. Özellikle düz bir zemine konduğunda kalite daha da artıyor. Bu teknoloji telefonun iç ses seviyesini bir titreşim odası olarak kullanıyor ve düz bir zemine telefon konduğunda düşük frekans sağlayabiliyor. Buna rağmen telefonda tek bir hoparlör mevcut. 3.5mm kulaklık girişi 32-bitlik Quad DAC ile desteklenmiş.

LG V40 ThinQ fiyatı ve çıkış tarihi

Rakipleri gibi yüksek fiyat etiketi geleneğini devam ettiren LG V40 ThinQ modeli ABD’de 900$-980$ arasında değişen fiyat etiketlerinde sahip. Ön siparişte DJI Osmo Mobile 2 gimbal ve 256 GB hafıza kartı hediye ediliyor. Satışlar 16 Ekim tarihinde başlayacak. Global pazar için bir duyuru yapılmadı.

 

https://www.phonearena.com/news/LG-V40-announced-five-cameras_id109553 Yorum Yaz
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InViSiBLePLaYeR 7 ay en beğenilen
Buna oled ekran yerine IPS ekran koy 5 kamera yerine 3 kamera koy suya karşı dayanıklı olmasın ve fiyat 500-600 dolar seviyesinde olsun. LG kullanıcıların gözünde hep fiyat-performans markasıydı.Fakat premium algı oluşturmaya çalışıyor ve bunda başarısız olunca fiyatları çakılıyor yeteri kadar kar edemiyor. Yüksek karlılıkla ürün satmak için önce bir marka algısını yükseltmesi şart.
Buna oled ekran yerine IPS ekran koy 5 kamera yerine 3 kamera koy suya karşı dayanıklı olmasın ve fiyat 500-600 dolar seviyesinde olsun. LG kullanıcıların gözün...
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4 Yanıt Yanıtla +25
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kreat 7 ay
Lg sen 3300 den başka pil bilmez misin?
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Meraklı21 2 ay
LG türkiye ile konuştum cihazı tr ye getireceklerini ancak net bir tarih veremediklerini söylediler gerçi htc de u12+ için böyle konuşmuştu

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FEYM 2 ay
bu teli sanırım türkiyeye getirmeyecekler... hiç bir bilgi kırıntısı yok...
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__Nikolaus__ 2 ay FEYM
Bildiğim kadarıyla sadece amerikada satışta ve fiyatı cok yüksek.
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rosmisal 3 ay
1 ay sonra LG G8 Tanıtılacak,daha hala bu telefon gelmedi
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kenya64 3 ay
LG
Alooo
Telefon eskidi ama daha göremedik bile..
Artık gelsin.
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seker1adam 4 ay
Bu telefon neden satışta yok arakadaşlar
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rosmisal 4 ay
geçen sene lg v30 ocak ayında gelmişti,buda böyle olacak gibi ve fiyat olarak note 8 le aynı fiyata satmaya çalıştılardı ve sonradan fiyatı çok düşmüştü,buda böyle olur gibi ilk çıktıgından uçuk fiyat note9 la aynı fiyata olur gibi ağustos gibi fiyat diplere iner
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burinyo35 4 ay
Türkiye pazarına girecek mi cihaz?
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kenya64 4 ay burinyo35
Avrupaya gelse yeter :) oradan alırız bari.
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kenya64 4 ay
Hala bir haber yok bu telefondan. Israrla bekliyorum :)
Bu arada Arabistan ve Avrupa gibi yerlerde de satışta değil. Artık gelsin şu telefon.
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rosmisal 5 ay
bu telefonun geliş tarihi belli degil sanırım
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Xiaomiseverim 5 ay
adamlar pil yerine incelik hafifliğe ve hoparlör kalitesine önem vermişler ve bence iyi de yapmışlar. Note 9 örneğin bence çok kaba duruyor arada milimlik bir fark olsa da elde çok hissediliyor hafiflik olarak da aynı şekilde. Batarya önemli ona lafım yok ama bu özellikler de günlük hayatta inanılmaz konfor sünüyor aslında. 3300 yerine 4000 koysa hem bunlardan feragat edecekti hem de telefonu çok kullanan yine bitirecekti o bataryayı yine powerbank taşıyacaktı. Ama şimdi bilmiyorum bence güzel bi tercih olmuş. Üstelik LG g7 den hatırladığım kadarıyla o bataryaya göre güzel bir performans gösteriyordu. 5 kamera da bence yerinde bir seçim bu telefondan aylar sonra gelen telefonları görüyoruz herkes arkayı 3 yapmaya başladı LG bunu erken gördü. Fiyat konusunda bence LG 900-1000 dolar seviyesine çıkmamalı bu kadar rezillikten sonra tüketicinin gönlünü alacak fiyatlar uygulamalı, güncellemeleri sık ve geniş çaplı yapmalı. LG g4 için Nougat çıkalı yıllar oldu hala yayınlanmadı örneğin bizim için böyle saçmalıklar yapan bir firmaya 1000 dolar verecek bir insan kafayı sıyırmış olmalı. Tabii her LG telefonda olduğu gibi fiyatın bir kaç ay içinde yarıya indiğini görmek oldukça olası. Türkiye’ye 4000 TL’den gelirse Örneğin tabii Türkiye garantili olmak üzere, ben havada kaparım.
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