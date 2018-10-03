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Surface Pro 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Windows tablet segmentinin vazgeçilmez oyuncusu Surface gelişmeye devam ediyor. Surface Pro 6 serinin en güçlü modeli konumuna geldi. Surface Pro 6 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un tablet pazarında başarılı işler yapan tablet serisi Surface altıncı nesli ile yeniden karşımızda. Yenilenen tablet modeli güçlü işlemcileri ve bataryası ile dikkat çekiyor.

Surface Pro 6 özellikleri ve fiyatı

12.3 inçlik ekran boyutunu ve 2736 x 1824 piksel çözünürlüğü koruyan Surface Pro 6 modelinde firma şimdiye kadarki en iyi kontrast oranını elde ettiklerini ifade ediyor. PixelSense teknolojisi ile görüntü kalitesi de arttırılmış. 

Ayrıca Bkz. "LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı"

Surface Pro 6 modeline sekizinci nesil Intel işlemciler güç veriyor. Core i5 ve Core i7 seçenekleri sunan yeni model performans anlamında önceki nesle göre yüzde 67 daha iyi. 8GB/16GB RAM ve 128GB/256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri sunacak olan yeni seride ilk kez siyah renk seçeneği de yer alıyor.

Artan işlemci gücü yeni bir soğutma çözümünü zaruri kılmış. Firma tabletin iç kısmında özenle çalışarak daha verimli bir soğutma sistemi elde etmiş. Hem iyi soğutma hem de verimli işlemciler sayesinde kullanım süresi 13.5 saate kadar çıkabiliyor.

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken 5MP çözünürlüğünde ön kamera da yüz tanıma yapabiliyor. Windows Hello biyometrik tanıma sistemi TMP 2.0 yongası ile en iyi güvenliği sunuyor. Stereo hoparlörler 1.6W gücünde ve Dolby Audio Premium destekli. 

Ana tasarımı değişmeyen modelin bağlantı seçeneklerinde de değişiklik yok. Halen USB Tip-C girişine yer vermeyen firma standart USB 3.0 ve Mini DisplayPort bağlantılarıyla yoluna devam ediyor. Modelin Core i5 işlemcili versiyonu 899$ başlangıç fiyatı ile 16 Ekim’de satışa sunulacak.

 

https://www.theverge.com/2018/10/2/17927510/microsoft-surface-pro-6-2018-intel-new-features-specs-price-release-date Yorum Yaz
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ugurece 7 ay
abd'den surface pro 6 veya surface laptop 2 getirtebilirim isteyen olursa istediği konfigürasyonda.
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Biyturs_OnSr 7 ay
Videoyu dün izledim, hareketli bir müzik vardı, değiştirmişler müziği.
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Katalikitci 7 ay
Microsoftun ipiyle kuyuya inilmez.
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Mene 7 ay
Uzun zamandır Pro 6’yı bekliyordum ama yine hüsran. Yaa tip-c portu olmaması ne demek ya. Diyordum ki satarım tableti, laptopu.. bi tane surface pro 6 + thunderbolt 3 girişinden de egpu gtx1080 veya yeni rtx2080 ile gündüz işte ofis için, akşam evde oyun için sağlam bir kombinasyon olur. Ama nerdeeeee... Microsoft kendi bacağına sıkmaya devam ediyor.
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The Balance 7 ay Mene
Razer'ın özel modelleri var ne diye Microsoft'a para ödeyeceksiniz ki?
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Guest Account 7 ay
microsofta bak üç kuruş para vermemek için telifsiz müzik koymuşlar.

tip-c usb olmaması da bence saçmalık.
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marterise 7 ay
Bu müziği koyarak dalga mı geçtiniz?
YouTuberların dandik videolarında bile bu müzik var.
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teknokaptan 7 ay
Surface gibi bir cihazi kullanmak isterdim ama ihtiyacım yok almıyorum.
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