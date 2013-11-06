Betaworks’ün Digg video servisi hayata geçti

RSS ve makale toplama uygulaması Digg'in geliştiricisi Betaworks, video temelli olarak hazırladığı yeni servisini hayata geçirdi.





Temel kullanıcıların beğenileriyle genel olarak artan talep doğrultusunda hazırlanan ve Digg Video ismiyle hizmete açılan servis, genel olarak internet dünyasında yer alan videolar arıyor ve belirlenen içerikleri toplu bir şekilde ana sayfası üzerine yerleştiriyor. İlginç video içeriklerine ulaşmak için farklı bir alternatif oluşturan Digg Video servisinin, kısa bir süre sonra ana iOS ve Android uygulamalarına da geleceği belirtiliyor.





Digg Video servisine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.pocket-lint.com/news/124897-betaworks-launches-digg-video-to-curate-video-content-from-around-the-web