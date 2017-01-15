Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz

Hiç kendinizi ABD'deki iktidar koridorlarında dolaşırken hayal ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse şimdi yeni hizmete sunulan Beyaz Saray resmi sanal gerçeklik turuna katılmak isteyebilirsiniz.

Oculus Rift, Gear VR ve web üzerinde geçerli olan bu VR (sanal gerçeklik) deneyimiyle aslında görev süresini tamamlayan Başkan Barack Obama ve First Lady Michelle'in önderliğinde gerçekleşen bir sanal tura katılıyorsunuz.

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Eğer bir web tarayıcısı üzerinden takip ediyorsanız Facebook'a yüklenen diğer 360 derecelik videolar gibi, tıklayıp sürükleyerek etrafınıza bakabilirsiniz. Ancak, istediğiniz herhangi bir odaya giremiyorsunuz, tura bağlı kalmanız gerekiyor.

Durum Odası'ndan Oval Ofis'e kadar uzanan en ikonik odaların bir kısmını gezebilmenizi sağlıyor. Videoyu yapan Félix & Paul Studios'un arkasındaki isimler, gelecekte daha uzun bir versiyon yapmayı planladıklarını söylüyorlar. Beyaz Saray'da 360 derecelik sanal tura çıkmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya erişebilirsiniz. Sekiz dakikadan biraz uzun süren video, Başkanlık Evinde,'ndan'e kadar uzanan en ikonik odaların bir kısmını gezebilmenizi sağlıyor. Videoyu yapan'un arkasındaki isimler, gelecekte daha uzun bir versiyon yapmayı planladıklarını söylüyorlar. Beyaz Saray'da 360 derecelik sanal tura çıkmak içinilgili sayfaya erişebilirsiniz.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/10155140995934238/