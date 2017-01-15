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Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz

ABD devlet başkanlarının Washington'da bulunan resmî ikametgâhı Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla ziyaret ederek Durum Odası'ndan Oval Ofis'e kadar uzanan en ikonik odaları gezebilirsiniz.
2 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Hiç kendinizi ABD'deki iktidar koridorlarında dolaşırken hayal ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse şimdi yeni hizmete sunulan Beyaz Saray resmi sanal gerçeklik turuna katılmak isteyebilirsiniz.
Oculus Rift, Gear VR ve web üzerinde geçerli olan bu VR (sanal gerçeklik) deneyimiyle aslında görev süresini tamamlayan Başkan Barack Obama ve First Lady Michelle'in önderliğinde gerçekleşen bir sanal tura katılıyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy C7 Pro'yu duyurdu, ön siparişler 16 Ocak'ta başlıyor"
Eğer bir web tarayıcısı üzerinden takip ediyorsanız Facebook'a yüklenen diğer 360 derecelik videolar gibi, tıklayıp sürükleyerek etrafınıza bakabilirsiniz. Ancak, istediğiniz herhangi bir odaya giremiyorsunuz, tura bağlı kalmanız gerekiyor.
Sekiz dakikadan biraz uzun süren video, Başkanlık Evinde, Durum Odası'ndan Oval Ofis'e kadar uzanan en ikonik odaların bir kısmını gezebilmenizi sağlıyor. Videoyu yapan Félix & Paul Studios'un arkasındaki isimler, gelecekte daha uzun bir versiyon yapmayı planladıklarını söylüyorlar. Beyaz Saray'da 360 derecelik sanal tura çıkmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya erişebilirsiniz.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/10155140995934238/ Yorum Yaz
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Guest-97084050D 2 yıl en beğenilen
Ooo katil,kanlı saray.Afedersin ama çokta şeyimdeydi milletin sarayı.Çocuk katili abd.
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EYakisir 2 yıl
Tek dikkat ettiğim Obama'nın ayakkabıları
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GenetikMüh 2 yıl
Bu zaten yok muydu
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exterminant 2 yıl
gereksiz bir hamle
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smart1978 2 yıl
Ankaradaki ne de isteruk ! Kac odali filan ...
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Sarayın içinin her yerinde Amerika'nın kurusunun/yada kurucularının resimleri heykelleri var.
Bizdekilerde okullardan,devlet binalarından hattta ülkenin her yerinden Atatürk'ü nasıl kaldırırızın hesabını yapıyorlar.
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kadirirdem 2 yıl
Aman kalsın bir o eksikti...
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ardaq 2 yıl
vay bee teknoloji ne kadar gelişti he. vr ile dolaştığını obama'nın sana beyaz sarayı tur attırdığını düşün. ne güzel.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Cep telefonlarıyla bir kişi için konum belirleme
Google haritalar ile o konuma en kısa yoldan ulaşım
360 derece kamera görüntüsüyle orayı görebilme
tüm bunlar iyi olduğu kadar terörist eylemleri için de kullanılabilen özellikler.
Beyaz saraya birşey olsa artık ziyaretçilerden bilirler. Her girenin ip değeri kayıt ediliyordur. Bakarsın siyayey efbiyay patlatıverir orayı sonra derler, "sorumluları ip ile bulacağız".
Sakın siteye girmeyin girdirtmeyin. Sonra olay olursa size de uğrarlar veya millete dava açarlar veya istila ederler. Gidin müzeleri gezin ama dünyayı köleleştiren bir ofisin çok da gideri olmaz sanat açısından.
Belki de nabız yokluyorlardır.
2 Yanıt Yanıtla
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lawbreaker 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Cep telefonlarıyla bir kişi için konum belirleme
Google haritalar ile o konuma en kısa yoldan ulaşım
360 derece kamera görüntüsüyle orayı görebilme
tüm bunlar iyi olduğu kadar terörist eylemleri için de kullanılabilen özellikler.
Beyaz saraya birşey olsa artık ziyaretçilerden bilirler. Her girenin ip değeri kayıt ediliyordur. Bakarsın siyayey efbiyay patlatıverir orayı sonra derler, "sorumluları ip ile bulacağız".
Sakın siteye girmeyin girdirtmeyin. Sonra olay olursa size de uğrarlar veya millete dava açarlar veya istila ederler. Gidin müzeleri gezin ama dünyayı köleleştiren bir ofisin çok da gideri olmaz sanat açısından.
Belki de nabız yokluyorlardır.

kaç milyon kişi sanal turla gezmiştir kimbilir ayrıca reel turlar düzenliyorlar benim bildiğim. Böyle bir eylem için hayatında orada bulunmamış hatta orada tanıdığı bile olmayan birilerini dava mı edecekler ?
espri yaptıysan sazan gibi atlamış oldum ya neyse
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zQrba 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Cep telefonlarıyla bir kişi için konum belirleme
Google haritalar ile o konuma en kısa yoldan ulaşım
360 derece kamera görüntüsüyle orayı görebilme
tüm bunlar iyi olduğu kadar terörist eylemleri için de kullanılabilen özellikler.
Beyaz saraya birşey olsa artık ziyaretçilerden bilirler. Her girenin ip değeri kayıt ediliyordur. Bakarsın siyayey efbiyay patlatıverir orayı sonra derler, "sorumluları ip ile bulacağız".
Sakın siteye girmeyin girdirtmeyin. Sonra olay olursa size de uğrarlar veya millete dava açarlar veya istila ederler. Gidin müzeleri gezin ama dünyayı köleleştiren bir ofisin çok da gideri olmaz sanat açısından.
Belki de nabız yokluyorlardır.

Hll knk büyük oyunu görmüşsün
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Guest-97084050D 2 yıl en beğenilen
Ooo katil,kanlı saray.Afedersin ama çokta şeyimdeydi milletin sarayı.Çocuk katili abd.
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WB 2 yıl
Amerika'dan ucuz numaralar..
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