Beyaz Saray’dan DeepSeek’e “ulusal güvenlik” incelemesi

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Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri, Çin’in DeepSeek yapay zeka uygulamasının ulusal güvenlik üzerindeki olası etkilerini incelemeye başladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, uygulamanın potansiyel tehlikelerinin gözden geçirildiğini belirtti. Başkan Donald Trump’ın kripto danışmanı David Sacks ise, DeepSeek’in yükselişiyle birlikte fikri mülkiyet hırsızlığının söz konusu olabileceğini vurguladı.

Mercekler DeepSeek'in üzerinde

Leavitt, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bu konuda bir değerlendirme yaptığı bilgisini verdi. Ayrıca, Trump’ın daha önceki açıklamaları yineleyerek, bu gelişmenin Amerikan yapay zeka endüstrisi için bir uyarı olduğunu belirtti ve Beyaz Saray’ın “Amerikan yapay zeka hakimiyetini” sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.

Çin merkezli düşük maliyetli bir yapay zeka modelinin, ABD merkezli liderler OpenAI ve Alphabet (Google) gibi şirketlerin pazar hakimiyetini tehdit edebileceği endişesiyle, dünya çapında teknoloji hisseleri ciddi bir sarsıntı yaşamıştı. Ancak halihazırda toparlanma başlamış durumda.

ABD teknoloji hisseleri, DeepSeek şokunun ardından toparlanıyor 9 sa. önce eklendi

Beyaz Saray yapay zeka ve kripto danışmanı David Sacks, verdiği bir röportajda, DeepSeek’in veri hırsızlığı ihtimalini dışlamamıştı: “Bu mümkün. Yapay zekada, hakkında çok şey duyacağınız damıtma (distillation) adı verilen bir teknik var ve bu, bir modelin başka bir modelden öğrenmesi anlamına geliyor.”

Sacks, birkaç ay içinde, önde gelen Amerikan yapay zeka şirketlerinin damıtma yöntemini engellemeye yönelik adımlar atmaya başlayacağının ve bunun da bu tür taklitçi modellerin hızını yavaşlatacağını söyledi.

Eski Başkan Joe Biden döneminde, ABD, Çin’e yönelik yapay zeka çipleri ve bu çiplerin üretiminde kullanılan ekipmanlara geniş çaplı ihracat yasakları getirmişti. Trump ise , DeepSeek’in Çinli bir şirket tarafından piyasaya sürülmesinin, Amerikan şirketlerini harekete geçirmesi gerektiğini ve Çin’in daha ucuz ve hızlı bir yapay zeka teknolojisi geliştirmesinin, ABD şirketlerinin de izlemesi gereken bir yol olabileceğini belirtti.

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