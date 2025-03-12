Beyaz Saray’da Başkan Trump’tan Tesla reklamı

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO’su Elon Musk’a açık bir destek gösterisinde bulunarak Beyaz Saray’ın bahçesini geçici bir Tesla showroomuna dönüştürdü. Trump, Truth Social’daki paylaşımında bir Tesla satın alacağını duyurduktan birkaç saat sonra, Musk ile birlikte araçları bizzat inceledi.

Başkan’dan Tesla reklamı

Trump, Tesla’nın dikkat çeken tasarımlarını överken, özellikle Cybertruck için “Görür görmez, ‘Bu en havalı tasarım’ dedim” ifadelerini kullandı. Kırmızı bir Model S’e işaret ederek, “Bunu beğendim ve aynı rengi istiyorum” dedi. Ancak, herhangi bir test sürüşü yapmadı. Öte yandan bu durum, bir ABD başkanının doğrudan bir ticari ürünü desteklemesi açısından etik tartışmalara yol açtı.

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray bahçesinden gelen fotoğraflar da bunun gayriresmi özel bir Tesla etkinliği olduğuna işaret ediyor. Zira Trump’ın elinde tuttuğu kağıt parçasında Tesla’lara ait özellikler ve notlar yer alıyordu. Notlar, Tesla'ların ayda 299 dolara satın alınabileceği ve tüm araçların “otonom sürüşe sahip olduğu” gibi detaylar da dahil olmak üzere bir pazarlama metni gibi görünüyordu.

Trump, Tesla satın alıyor

Trump, “Gerçekten büyük bir Amerikalı olan Elon Musk'a güven ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım” ifadelerini kullansa da Başkan’ın görevi içerisinde Tesla dahil olmak herhangi bir tür arabayı kullanıp kullanamayacağı belirsiz. Zira güvenlik protokolleri gereği, Trump’ın aracı kendisinin kullanması pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle Trump, aracı personel kullanımına alarak Beyaz Saray'da tutacağını söyledi.

Bununla birlikte Tesla tarafında son dönemlerde işler istendiği gibi gitmiyor. Tesla hisseleri son haftalarda düşüş yaşarken, Trump’ın bu hamlesinin şirketin piyasadaki duruşunu nasıl etkileyeceği merak konusu. Trump, satın alma kararının Tesla'nın hisselerine yardımcı olup olmayacağı sorusuna “Umarım olur” yanıtını verdi.

Bir süredir ABD’de Tesla özelinde şiddetli protestolar da gerçekleştiriliyor. Trump, “Büyük bir Amerikan şirketine zarar veriyorlar. Bu harika şirketi o kurdu ve bir vatansever olduğu için cezalandırılmamalı” dedi.

Elon Musk’ın hükümet içindeki etkisi de giderek tartışmalı hale geliyor. Trump yönetimi, Musk’ın yetkilerini aştığını iddia eden davalarla karşı karşıya. Musk’ın seçim sürecinde Trump’a büyük mali destek sağladığı ve sosyal medya platformu X’i Trump lehine bir medya aracına dönüştürdüğü biliniyor.

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