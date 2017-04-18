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BiTaksi'den yolcuları koruyan yeni güvenlik önlemleri

Geçtiğimiz ay BiTaksi platformundaki bir şoförün müşterileri darp etmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan BiTaksi yeni güvenlik önlemleri içeren güncelleme yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz ay BiTaksi uygulamasını kullanan iki yolcu, taksi şoförünün uygunsuz davranışları sonucu polis tarafından durdurulmasının ardından taksicinin haksızlığını dile getirmiş ve BiTaksi uygulamasında yolculuk esnasında yaşananları yazarak şoföre düşük puan vermişti. Bu olayın ardından 1 hafta boyunca yolcuları takip eden ve uygulama üzerinden taksi çağırmasını bekleyen şoför B.K. aynı müşterilerin tekrar BiTaksi uygulamasından taksi çağırması üzerine yolcuları araca almış ve taksi durağında darp etmişti.
 
Bu olayların ardından BiTaksi uygulamasına yönelik hem süreci iyi yönetemediği hem de kullanıcı bilgilerini ve yorumlarını şoförlerle paylaştığı için yoğun eleştiriler gelirken BiTaksi yeni güvenlik önlemlerini barındıran bir güncelleme yayınladı. Yaşanan olayda şoförün olumsuz yorumun peşine düşerek yolcuları darp etmesinden ders çıkaran uygulama yeni güncelleme ile 1 ve 2 yıldız verilen yorumları, sürücülerin göremeyeceğini duyurdu.

Aynı Sürücü Bir Daha Gelmeyecek

BiTaksi ayrıca yaşanan olaydaki gibi şoförden şikayetçi olan yolcuların aynı şoförle bir daha yolculuk yapmak zorunda kalmamaları için ''Sürücüyle Bir Daha Eşleştirme'' butonunu kullanıma sunuyor. Yolculuk sonrası bu butonu kullanılmasıyla birlikte yolcunun aynı sürücüyle bir daha süresiz olarak eşleşmeyeceğini belirten uygulama bununla birlikte yolcuların 1 ve 2 yıldız verdikleri şoförlerle de 1 yıl boyunca eşleşmeyeceğini açıkladı.
Yaşanan olay sonrasında yolcuların şoförle ilgili şikayetlerini aktarmak için BiTaksi platformunda ''yetkili birisiyle görüşemediklerini'' dile getirmesi de uygulamanın müşteri hizmetinin yeterince işlevsel olmadığını ortaya çıkarmıştı. Yeni güncelleme ile birlikte bu noktada da düzenlemeye giden uygulamaya, ''Müşteri hizmetleri beni arasın'' seçeneği eklendi. Böylece yolculuk sonrasında şikayeti olan sürücüler ile uygulama doğrudan irtibata geçebilecek.

Şoförler Daha Dikkatli Olmak Zorunda 

Güncellemenin getirdiği son yenilik ise sürücüleri platformda kalmak için daha iyi hizmet sunmaya yönelik bir hareket. BiTaksi sürücüsü olarak sistemde kalmak için şoförler eskiden 5 üzerinden 4 yıldız ortalamasına ihtiyaç duyarken artık 4.5 yıldız ortalamasının altında kalan şoförler sistemde yer bulamayacak.

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Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Görüntülerin rezaletine bak. Burada asıl problem uygulamadaki açıklar ya da yöntemler değil, asıl problem bu tarz psikopatların olması. Bu tarz psikopatların yetiştirilmesi, yetiştikten sonra psikopat olduğu belli olmasına rağmen hapse atılmaması.
Eminim ki bu psikopat hala dışarıdadır, serbesttir. Anladık büyük başlar ülkenin iyice bozulmasını, bölünmesini, parçalanmasını istiyorlar ama yapmayın etmeyin, bu kadar da bel altı vurmayın, hukuku öldürdünüz, iyice de gömmeyin.
Görüntülerin rezaletine bak. Burada asıl problem uygulamadaki açıklar ya da yöntemler değil, asıl problem bu tarz psikopatların olması. Bu tarz psikopatların ye...
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smart1978 2 yıl
Malum rezalette olaya karisan birsuru diger taksiciler de vardi onlara da gereken islemler daha dogrusu taksicilik yapaz gibi bir yaptirimlari da olmus mudur ?
Spider_hip in dedigine aynen katiliyorum Bitaksi de sorun cozulse dahi bu tur dengesizler toplum icinde dolasmaktalar baska turlu baska bir seyden oturu yine sorun cikartirlar ...
Cozum esasli olani Bitaksi cozemez ama Bitaksi kendisini imajini korusa ne yazar ortalik bu tur insanlarla dolu .
Bitaksi de yapan yapar yine baskasi da yapar ... Sonra 1 puan vermissin veya eslesme demissin olani olusacak olaylari engelleyemezler ki ...
Caydirici da degil . Dengesiz sofor kontrolden ciktiginda zaten Bitaksi deki puanlama veya oradan ekmek parasi gelemeyecek kaygisi mi yasayacak saniyorsunuz ....
Sonucta taksicilerin cogu az cok boyle . Cakallari da var medenice paranizi da calarlar hizmet te en kotusu ile ...
Yabancilar bu konuda malesef cok cekiyorlar ...
Dunya ya da rezil oluyoruz ...
Malum rezalette olaya karisan birsuru diger taksiciler de vardi onlara da gereken islemler daha dogrusu taksicilik yapaz gibi bir yaptirimlari da olmus mudur ? ...
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DH Misafiri 2 yıl
Medyada çok çarpıtma yapılıyor.
1) adam kapının önünde özel olarak beklememis, denk gelmiş.
2) yorumlar sürücüyle paylaşılırken anonim olarak paylaşılıyor ve 48 saatte bir toplu olarak sürücüye iletiliyor. Yasanan olay biraz sıra dışı olduğu için taksici kimin yazdığını tahmin etmis bu sefer.
3) Musterilerin kimseye ulaşamadık demesi toptan yalan ve ilgi çekme amaçlı soylenmiş bir sey. Bitaksiden ust duzey bir yöneticiyle ilk gününden beri iletişim halindeler ve taksiciye acilan dava masraflarını vs her türlü desteği sağlıyorlar.
Bizim toplumumuz olayları büyütmeyi sevdiği için bu olayın günah keçisi bitaksi oldu fakat kurulduğu günden bu yana daha sadece 1 talihsiz olayda ismi geçen başarılı bir Türk girişimine bu faturayı kesmek doğru değil.
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BlindGuardianNN 2 yıl
tabanca
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SEO-Uzmanı 2 yıl
insansız otonom sürüş sistemlerine az kaldı ! :) :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

zaten bu sistemde araya işçi maliyeti yok diye
tüm taksi plakası dağıtımı yapan belediye başkanları tüm taksi plakalarını haliyle iptal edip
kendi akrabalarının kurduğu şirketlere taksi ulaşım ihalesini verecektir ! ( ben olsam öyle yapardım :)
özetle insan taksi şoför maliyeti olmayan otonom taksiler daha ucuza daha hızlı ve pratik bir şekilde yolcuyu hedefine ulaştıracaktır !
; google ara belediye otonom taksi >> google.com.tr/...
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Ontwerper 2 yıl
taksiciler yakınıyor günde 8 saat içinde veya 12 saat içinde vermeleri gereken rakam+yakıt+kendi karları için çalışıyorlar bütün gün trafik vs. Taksicilik zor meslek stresli meslek olabilir doğru. Ancak hiç bir sebep müşterine saldırmanı gerektirmez. Zaten şunu da anlamam insanlarımız grev yapmayı grev yapana destek vermeyi bir türlü bilmiyor. Her zaman olduğu gibi çoğu konudaki kuruluş bu alandada yetersiz, sistem de öyle. Oturup imam eriğini bilmem ne eriğine dönüştüren makine yapana kadar keşke daha huzurlu kaliteli yaşam için sistem düşünseler. Yol yapıyolar yolun üstünde dayak yiyosun bi güzel

Taksi plakaları şahıslarda olmamalı. Ancak şirket veya firma olmalı taksi plakası almak için. Zaten plakayı alan adamın durumu maddi imkanı vardır. İşletme olarak çalışmalı. Yani taksi plakasını alacak ve kiralayacak ise, şoför olarak alım yapacak. Vergisini çatır çatır ödeyecek.
Adam akıllı aylık maaşlarını alacaklar ve prim kazanacaklar. Örnek olarak 2000 tl asgari ücret+prim+mesai gibi. SSK sına kadar yatıracak. Taksimetreler değişecek kartlı sistem olacak.
Taksi şoförleri daha erken yaşta emekli olabilecekler.24 yaş altı ve 50 yaş üstü şoför çalıştırılamayacak. İlk olarak minimum ortaokul mezunu kadameli olarak lise mezunu şartı aranacak.
Şoför vardiyası geldiğinde kartını taksimetreye takacak ve mesaisi başlayacak.Kaç tl kazanmış,kaç km yapmış,yaptığı maksimum hız,ortalama hızı hepsi kayıt edilecek.
Her yolculuk sonunda taksimetrede yazan tutar kadar taksimetreden fiş çıkacak.
Belirli vardiya sisteminde herkese eşit gece gündüz aylık vardiya yazılacak.
Devlet düzenli kontrol edecek çalışan şoförleri,kartları ve taksimetreleri denetleyecek. Kurallara uymayan fazla çalıştıran, hakkını eksik yatıran plaka sahiplerine gerekli caydırıcı cezalar kesilecek. Yani taksi şoförlüğü yapacak adam aklı rahat çalışacak,saygın çalışacak.
Taksi şoförü olabilmek içinde en az 1 yıl eğitim ( yol bilgisi,güvenli araç sürüş teknikleri,psikolojik eğitim vs. gibi ) alınacak. En son sınav bittikten sonra 6 aylık staj süresi olacak ve bu süre içinde stajı yaparken maaşını tam olarak alacak.Staj yapan taksi şoförleri için devletin bünyesinde taksi durakları oluşturulacak ve buralarda staj yaptırılacak. Stajını sorunsuz tamamlayanlar taksi şoförü belgesi alacak.Belge alan kişilerin sağlık kontrolü ve uygunluğu sabit düzeyde tutmak için 2 senede bir teste girecekler.
Havaalanı,avm gibi alanlar için ingilizce eğitim belgesi istenecek ve burada çalışan şoförlerde ingilizce eğitim belgesi şartı konulacak. İngilizce eğitim belgesi olan şoförler daha yüksek maaş alarak çalışabilecekler.
Araçlar standart olarak belirlenecek symbol,linea vs değilde daha geniş belirli güvenlik kriterlerine sahip araçlar olacak.
İşletmelere stopaj,vergi,su ve elektrik faturaları destek sağlanacak. Tabela vergisi alınmayacak.
sistem her zaman geliştirilebilir. Eminim daha farklı sistem düşünen arkadaşlar olacaktır yada daha iyisini. Ancak istemek lazım birşeyler yapabilmek için.
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cem650 2 yıl
bitaksi kullanıyorum çokta işimi çözmüştür şöforlerinde dikkatli davranmasını sağlıyor başına bir iş gelse en azında bişeyler kayıtlı.. ben destekliyorum.
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Cutrera 2 yıl
barzoları temizleyin taksi minibüs otobüs sektöründen hiç bir sorun kalmaz daha doğurusu hiç bir yerde bir sorun kalmaz güncellemeye gerek yok.insanlar mecbur değil barzodan hizmet almaya onun arabasına binmeye sonra kabilesine getirip adama orda saldırır işte böyle neden arabayı durağa getiriyor çünki hiç bir kürdo tek başına kavga edemez
Bu memlekette bir iş yapıyorsa bir firma bir kurum varolan şerefsiz insan sürüsünün yapabiliceği olası çakallıkları düşünecek.
sahibinden comdan birşey satarken bile daha telefonda konuşmasından habersiz trip atıp zorla gel beni döv diyen insan kaynıyor bu memleket yani her an heryer bela dolu
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mokinto 2 yıl
Yaşı yetenler bilir ki, eskiden 80 yaşındaki yaşlı amca bile okumuş bir insana saygı gösterip "siz okumuşsunuz bilirsiniz " derdi. Şimdi öyle bir güruh türedi ki neredeyse okuyan kişi kötü yola düşmüş gibi muamele gösteriyor.
Birinci kriter güç kazanmak ve bunun yolu çoğunlukla parasal varlık olduğu için saygı bu noktaya evrildi.
Birisi eğer beyefendi diye hitap ediyorsa bu güruh tarafından ezik olarak görülüyor.
Ve ne yazık ki sayıları giderek artıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Stand Alone 2 yıl mokinto
mokinto
Yaşı yetenler bilir ki, eskiden 80 yaşındaki yaşlı amca bile okumuş bir insana saygı gösterip "siz okumuşsunuz bilirsiniz " derdi. Şimdi öyle bir güruh türedi ki neredeyse okuyan kişi kötü yola düşmüş gibi muamele gösteriyor.
Birinci kriter güç kazanmak ve bunun yolu çoğunlukla parasal varlık olduğu için saygı bu noktaya evrildi.
Birisi eğer beyefendi diye hitap ediyorsa bu güruh tarafından ezik olarak görülüyor.
Ve ne yazık ki sayıları giderek artıyor.

Okuyan adam bu ülkede kaybediyor da ondan. Ne kadar üniversite mezunu varsa asgari ücretten hallice maaş alıyor. Taksici dediğin adamın ayda cebine giren para 4500 TL altını görmez.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
taksici dediğiniz şey şu dur !
günlüğü (8 saat için) 100 TL ye taksi plakası olan mal sahibinden araba kiralayıp iş yapmaya çalışanlardır !
ve haliyle 8 saat içinde verdikleri 100TL'nin üzerinde para kazanmaya çalışıyorlar !
özetle taksi plakası sahibi olan biri her gün oturduğu yerden
8x3 vardiya anlamıyla günden 300 TL para kazanan !
ve haliyle bu işten ayda 300 x 30 günde = 9000 TL para kazanan kişidir !
devlet kavramı ; bir toplumun huzur, güven ve refah organizasyonu kurumu olarak
taksi plakasını sahiplenme sistemini ortadan kaldırmalıdır !
yani devlet; kulu kula kul eden bu sistemi ortadan kaldırmalıdır !
bunun yerine çalıma hakkı ve özgürlüğüne göre belli bir seviyede liyakat eşitliğine sahip şahıslara taksi şoförü olabilme ruhsatı vermesi devletin yerel yönetim hizmeti olması gerekmektedir !
zaten bu olur ise ; taksi fiyatları adam gibi halkın her düzeyindeki insanın ekonomisine uygun bir hizmet modeli olur ! yoksa hasta ve acil yetişmesi gereken işler dışında sıradan insanlar taksi kullanmıyor !
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doominsert 2 yıl

Bu genel bir sorun ve risk içeren baya bir sektor var. Bence olay bitaksiye patladı. Yazık oldu. Bu tarz haberleri uber tarzı alternatif taşıma uygulamaları da viralliyor diye de düşünmüyor değilim.
emsal teşkil edilip diğer uygulamalrda bu güvenlik önlemlerini almalı.
1/Yemeksepeti
Her siparişimde,farklı farklı kuryeler GSM'mi biliyor bazıları whatsappdan bile yazıyor. Şimdi ben bu adama kötü yorum yapsam, adam evimi biliyor? sıkıntı daha büyük
2/Kargo firmaları:
Örnek senarya: online alışveriş yaptınız, gelen ürün eksik tutanak tutturmak istediniz adam tutmadı. Şikayet ettiniz kargo görevlisi uyarı aldı. adam ertesi günü kapınıza geldi?

biraz düşünsek, baya bir örnek çıkar aslında.
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Holy-Ghost 2 yıl
bitaksi uygulaması nolur bilmem ama ben bu tarz uygulamalar daha seçici olurlarsa en azından kötü şöförleri eleyerek iyi hizmet almak için fırsat sunarlar.
Ayrıca bitakside tam betaymış bunlar çoğu uygulamada va olan şeyler,
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