BiTaksi'den yolcuları koruyan yeni güvenlik önlemleri

Geçtiğimiz ay BiTaksi uygulamasını kullanan iki yolcu, taksi şoförünün uygunsuz davranışları sonucu polis tarafından durdurulmasının ardından taksicinin haksızlığını dile getirmiş ve BiTaksi uygulamasında yolculuk esnasında yaşananları yazarak şoföre düşük puan vermişti. Bu olayın ardından 1 hafta boyunca yolcuları takip eden ve uygulama üzerinden taksi çağırmasını bekleyen şoför B.K. aynı müşterilerin tekrar BiTaksi uygulamasından taksi çağırması üzerine yolcuları araca almış ve taksi durağında darp etmişti.

Bu olayların ardından BiTaksi uygulamasına yönelik hem süreci iyi yönetemediği hem de kullanıcı bilgilerini ve yorumlarını şoförlerle paylaştığı için yoğun eleştiriler gelirken BiTaksi yeni güvenlik önlemlerini barındıran bir güncelleme yayınladı. Yaşanan olayda şoförün olumsuz yorumun peşine düşerek yolcuları darp etmesinden ders çıkaran uygulama yeni güncelleme ile 1 ve 2 yıldız verilen yorumları, sürücülerin göremeyeceğini duyurdu.

Aynı Sürücü Bir Daha Gelmeyecek

BiTaksi ayrıca yaşanan olaydaki gibi şoförden şikayetçi olan yolcuların aynı şoförle bir daha yolculuk yapmak zorunda kalmamaları için ''Sürücüyle Bir Daha Eşleştirme'' butonunu kullanıma sunuyor. Yolculuk sonrası bu butonu kullanılmasıyla birlikte yolcunun aynı sürücüyle bir daha süresiz olarak eşleşmeyeceğini belirten uygulama bununla birlikte yolcuların 1 ve 2 yıldız verdikleri şoförlerle de 1 yıl boyunca eşleşmeyeceğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrasında yolcuların şoförle ilgili şikayetlerini aktarmak için BiTaksi platformunda ''yetkili birisiyle görüşemediklerini'' dile getirmesi de uygulamanın müşteri hizmetinin yeterince işlevsel olmadığını ortaya çıkarmıştı. Yeni güncelleme ile birlikte bu noktada da düzenlemeye giden uygulamaya, ''Müşteri hizmetleri beni arasın'' seçeneği eklendi. Böylece yolculuk sonrasında şikayeti olan sürücüler ile uygulama doğrudan irtibata geçebilecek.

Şoförler Daha Dikkatli Olmak Zorunda

Güncellemenin getirdiği son yenilik ise sürücüleri platformda kalmak için daha iyi hizmet sunmaya yönelik bir hareket. BiTaksi sürücüsü olarak sistemde kalmak için şoförler eskiden 5 üzerinden 4 yıldız ortalamasına ihtiyaç duyarken artık 4.5 yıldız ortalamasının altında kalan şoförler sistemde yer bulamayacak.