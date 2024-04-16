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    Getir küçülmeye gidiyor: FreshDirect ve BiTaksi'nin satılması planlanıyor

    Getir, zararını azaltmak için yeniden yapılanmaya gidiyor. Getir'in geçen sene satın aldığı FreshDirect ve BiTaksi'nin satılması planlanıyor.                    
    Getir küçülüyor: FreshDirect ve BiTaksi'nin satılması planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Hızlı market ve yemek teslimatı şirketi Getir, elindeki bazı markaları satmayı planlıyor. İngiliz Sky News’in edindiği bilgilere göre FreshDirect ve BiTaksi’nin satılması değerlendiriliyor.

    İki gün önce çıkan haberlerde Getir’in yeniden yapılanma hakkında radikal kararlar almak istediği ortaya çıkmıştı. Hızlı bir şekilde büyüyen ve satın alımlarla birlikte genişleyen Getir, bazı ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

    Sky News’in bugün yayımladığı haberde Getir’in azınlık hissedarı olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala’nın birçok varlığı satmak istediği belirtiliyor. AlixPartners isimli şirket, Getir'in yeniden yapılanma süreci için danışmanlık desteği veriyor.

    Getir, beş ülkede faaliyetini sürdürüyor

    Getir, bir dönem yaklaşık 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Sonrasında düşüşe geçen Getir; Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden çekildi. Getir hali hazırda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD olmak üzere beş ülkede faaliyetini sürdürüyor.

    Getir, ABD’de online market hizmeti sunan Freshdirect’i 2023 yılında satın almıştı. BiTaksi ise ülkemizde taksi çağırma hizmeti sunuyor. Bu iki şirketin satışı için potansiyel müşterilerle değerlendirmeler yapılacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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