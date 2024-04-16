Getir küçülmeye gidiyor: FreshDirect ve BiTaksi'nin satılması planlanıyor

Tam Boyutta Gör Hızlı market ve yemek teslimatı şirketi Getir, elindeki bazı markaları satmayı planlıyor. İngiliz Sky News’in edindiği bilgilere göre FreshDirect ve BiTaksi’nin satılması değerlendiriliyor.

İki gün önce çıkan haberlerde Getir’in yeniden yapılanma hakkında radikal kararlar almak istediği ortaya çıkmıştı. Hızlı bir şekilde büyüyen ve satın alımlarla birlikte genişleyen Getir, bazı ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Sky News’in bugün yayımladığı haberde Getir’in azınlık hissedarı olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala’nın birçok varlığı satmak istediği belirtiliyor. AlixPartners isimli şirket, Getir'in yeniden yapılanma süreci için danışmanlık desteği veriyor.

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Getir, beş ülkede faaliyetini sürdürüyor

Getir, bir dönem yaklaşık 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Sonrasında düşüşe geçen Getir; Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden çekildi. Getir hali hazırda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD olmak üzere beş ülkede faaliyetini sürdürüyor.

Getir, ABD’de online market hizmeti sunan Freshdirect’i 2023 yılında satın almıştı. BiTaksi ise ülkemizde taksi çağırma hizmeti sunuyor. Bu iki şirketin satışı için potansiyel müşterilerle değerlendirmeler yapılacak.



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Getir küçülüyor: FreshDirect ve BiTaksi'nin satılması planlanıyor