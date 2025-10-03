Giriş
    Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi 1000. modeme ulaştı

    Plan-S’in geliştirdiği Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi 1000. modeme ulaştı. Sistem, düşük maliyet, anlık veri akışı ve çevresel katkısıyla enerji sektöründe yeni bir standarda dönüşüyor.

    Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi 1000. modeme ulaştı Tam Boyutta Gör
    Plan-S tarafından geliştirilen Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi, sahadaki modem sayısında 1000’e ulaştı. Geleneksel yöntemlere kıyasla daha verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu bir çözüm sunan proje, enerji dağıtımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

    Sayaç okumada uydu dönemi

    Aydın, Denizli ve Muğla’nın merkez ilçelerinde Adm Elektrik ile hayata geçirilen proje, toplam 2000 modemlik yatırımın yaklaşık yarısına ulaştı. Farklı bölgelerdeki uygulamalar da devreye alınarak sistem, dört haneli rakamlara çıktı. Connecta IoT Smart Meter Pro modemleri, yakın yörüngedeki Connecta IoT Network uyduları üzerinden doğrudan haberleşerek herhangi bir ek altyapıya gerek duymadan güvenilir veri aktarımı sağlıyor. Bu sayede özellikle kırsal ve zor arazilerde sayaç verilerinin düzenli ve hatasız toplanması mümkün hale geliyor.

    Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi 1000. modeme ulaştı Tam Boyutta Gör
    Projede yapılan fizibilite çalışmaları, uydu tabanlı sistemin ilk 5 yıl içinde bile klasik yöntemlere göre çok daha düşük toplam maliyetle işletilebileceğini ortaya koydu. Ayrıca, anlık veri akışı sayesinde şebeke kayıpları ve enerji kaçakları daha hızlı tespit edilebiliyor. Araçla saha ziyaretlerini büyük ölçüde azaltan sistem, yılda yaklaşık 115 bin metreküp karbon salımının önlenmesine de katkı sağlıyor.

    Adm Elektrik Ölçü Sistemleri Müdürü Bahri Barım, yaptıkları yatırımların sadece operasyonel verimliliği değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de güçlendirdiğini vurguladı. Barım, “Yaklaşık 1000 modem teslimatı, bu yolculuktaki kararlılığımızın ve ortak başarımızın bir göstergesi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

    Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay ise Connecta IoT Network teknolojisinin yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de elektrik dağıtım verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Gümüşay, “Ulaştığımız bu önemli kilometre taşı, teknolojimizin sahada ne denli güçlü ve güvenilir olduğunun bir kanıtıdır. Bu proje, uzay vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir.” ifadesini kullandı.

