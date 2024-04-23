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    Anlık Bildirim

    Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor

    Bir dönem piyasa değeri 12 milyar doları bulan hızlı market ve yemek teslimatı şirketi Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekilmeyi değerlendiriyor.
    Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar yaklaşık 12 milyar dolar değer biçilen hızlı market ve yemek teslimatı şirketi Getir’in faaliyet gösterdiği üç Avrupa pazarı olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan çekileceği iddia ediliyor. Bununla birlikte Getir’in bu süreç kapsamında bazı varlıklarını da satmayı planladığı bildiriliyor.

    Getir, Avrupa’dan çıkıyor

    Sky News’in haberine göre Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından önümüzdeki hafta çekildiğini duyuracak. Bu hamlenin İngiltere’de yaklaşık 1.500 kişiyi olumsuz etkileyeceğinin de altını çiziliyor. Şimdilik herhangi bir karar alınmadığı ifade edilirken bu sürecin varlıkların satışını ya da iflas prosedürlerini içerebileceğine işaret ediliyor.

    Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Getir’in Avrupa’dan çekilmesi esasında büyük bir sürpriz olmayacak zira firmanın son günlerde yeniden yapılanma için danışmanlar tuttuğu biliniyor. Getir’in azınlık hissedarı olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala’nın birçok varlığı satmak istediği belirtiliyor. AlixPartners isimli şirket ise Getir'in yeniden yapılanma süreci için danışmanlık desteği verdiği ifade ediliyor.

    ABD ve Türkiye kalacak

    Eğer Getir, Avrupa pazarından çıkarsa firmanın faaliyet gösterdiği pazarlar sadece ABD ve Türkiye olacak. Kaynaklar Getir’in en nihayetinde yalnızca Türkiye’de faaliyet göstermesini bekliyor. Firmanın mali tablolarını düzeltmek istediği, bu doğrultuda daha geçen yıl satın alınan ABD merkezli FreshDirect’in satışının planlandığı da iddialar arasında. Benzer şekilde BiTaksi’nin de satılması değerlendiriliyor.

    2015 yılında kurulan Getir, pandemi döneminde inanılmaz bir büyüme yaşamıştı. Mubadala'nın yanı sıra Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından desteklenen Getir, pandeminin geride kalmasıyla diğer birçok rakibinde olduğu gibi küçülmeye başladı. Firma zaten İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 8 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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