Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar yaklaşık 12 milyar dolar değer biçilen hızlı market ve yemek teslimatı şirketi Getir’in faaliyet gösterdiği üç Avrupa pazarı olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan çekileceği iddia ediliyor. Bununla birlikte Getir’in bu süreç kapsamında bazı varlıklarını da satmayı planladığı bildiriliyor.

Getir, Avrupa’dan çıkıyor

Sky News’in haberine göre Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından önümüzdeki hafta çekildiğini duyuracak. Bu hamlenin İngiltere’de yaklaşık 1.500 kişiyi olumsuz etkileyeceğinin de altını çiziliyor. Şimdilik herhangi bir karar alınmadığı ifade edilirken bu sürecin varlıkların satışını ya da iflas prosedürlerini içerebileceğine işaret ediliyor.

Tam Boyutta Gör Getir’in Avrupa’dan çekilmesi esasında büyük bir sürpriz olmayacak zira firmanın son günlerde yeniden yapılanma için danışmanlar tuttuğu biliniyor. Getir’in azınlık hissedarı olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala’nın birçok varlığı satmak istediği belirtiliyor. AlixPartners isimli şirket ise Getir'in yeniden yapılanma süreci için danışmanlık desteği verdiği ifade ediliyor.

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ABD ve Türkiye kalacak

Eğer Getir, Avrupa pazarından çıkarsa firmanın faaliyet gösterdiği pazarlar sadece ABD ve Türkiye olacak. Kaynaklar Getir’in en nihayetinde yalnızca Türkiye’de faaliyet göstermesini bekliyor. Firmanın mali tablolarını düzeltmek istediği, bu doğrultuda daha geçen yıl satın alınan ABD merkezli FreshDirect’in satışının planlandığı da iddialar arasında. Benzer şekilde BiTaksi’nin de satılması değerlendiriliyor.

2015 yılında kurulan Getir, pandemi döneminde inanılmaz bir büyüme yaşamıştı. Mubadala'nın yanı sıra Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından desteklenen Getir, pandeminin geride kalmasıyla diğer birçok rakibinde olduğu gibi küçülmeye başladı. Firma zaten İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilmiş durumda.

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Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor