Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından çekiliyor

Getir, Avrupa’dan çıkıyor
Sky News’in haberine göre Getir, İngiltere, Almanya ve Hollanda pazarlarından önümüzdeki hafta çekildiğini duyuracak. Bu hamlenin İngiltere’de yaklaşık 1.500 kişiyi olumsuz etkileyeceğinin de altını çiziliyor. Şimdilik herhangi bir karar alınmadığı ifade edilirken bu sürecin varlıkların satışını ya da iflas prosedürlerini içerebileceğine işaret ediliyor.
ABD ve Türkiye kalacak
Eğer Getir, Avrupa pazarından çıkarsa firmanın faaliyet gösterdiği pazarlar sadece ABD ve Türkiye olacak. Kaynaklar Getir’in en nihayetinde yalnızca Türkiye’de faaliyet göstermesini bekliyor. Firmanın mali tablolarını düzeltmek istediği, bu doğrultuda daha geçen yıl satın alınan ABD merkezli FreshDirect’in satışının planlandığı da iddialar arasında. Benzer şekilde BiTaksi’nin de satılması değerlendiriliyor.
2015 yılında kurulan Getir, pandemi döneminde inanılmaz bir büyüme yaşamıştı. Mubadala'nın yanı sıra Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen teknoloji yatırımcıları tarafından desteklenen Getir, pandeminin geride kalmasıyla diğer birçok rakibinde olduğu gibi küçülmeye başladı. Firma zaten İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu