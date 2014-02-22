Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim insanları, geliştirdikleri nanojeneratör ile ortam titreşiminden elektrik elde etmeyi amaçlıyor

5 yıl
7,3b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilim insanları, geliştirdikleri nanojeneratör ile ortam titreşiminden elektrik elde etmeyi amaçlıyor
Akıllı cihazların özellikle de cep telefonlarının günümüzdeki en büyük problemi, herkesin bildiği gibi yetersiz batarya süreleri. Bu cihazların devamlı olarak dolu kalması için farklı yollardan enerji elde etmek için uğraşan bilim insanlarının buldukları son yollardan bir tanesi ise, titreşim temelinde elektrik üretmek.
Bu doğrultuda Wisconsin-Madison Üniversitesi, Minnesota Duluth Üniversitesi ve Sun Yat-sen Üniversitesi ortaklığında kurulan bir takım tarafından geliştirilen nanojeneratör, akıllı cep telefonlarının herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj edilmesine imkan sağlayabiliyor. Bu amaç için telefonların kılıflarına dahil edilen nanojeneratör, poliviniliden florid veya PVDF olarak bilinen bir piezo-elektrik polimer malzeme kullanıyor. Bu materyal ile örneğin araçların içerisinde meydana gelen titreşimden ya da diğer bir deyişle mekanik güçten elektrik elde edilebiliyor ve sonuç olarak da şarj işlemi gerçekleştirilebiliyor. Titreşim temelli enerji toplamanın anahtar noktasının sünger benzeri materyal olduğunu söyleyen doktora öğrenicisi Xudong Wang, bu sayede küçük titreşimlerin dahi enerji üretimine dahil edilebildiğini belirtiyor.
Araştırma geliştirmeleri devam eden teknolojinin, ilerleyen zamanlarda elektronik cihazların birer parçası haline gelebileceği ve bu sayede cihazların ortamdaki titreşimden otomatik olarak enerji üretebileceği söyleniyor. 

http://www.theengineer.co.uk/electronics/news/nanogenerator-uses-vibrations-to-charge-mobile-phone/1018077.article Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
john ronald reuel tolkien 5 yıl en beğenilen
Harika olur.
Telefon titreyince kendi kedini şarj eder :D Düz mantık
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duma 5 yıl Firaristt
Aslında o enerjinin çok az bi kısmını yakalayabilmemizden kaynaklanıyor.
Oranını bilmesem de, enerjinin çok büyük kısmı ısı ya dönüşüyor.
Aslında o 5 maçlık enerji ile o stadı. Yıkıp yeniden yapacak enerjinin çıkacağına eminim. Önemli olan yakalamak
Aslında o enerjinin çok az bi kısmını yakalayabilmemizden kaynaklanıyor.Oranını bilmesem de, enerjinin çok büyük kısmı ısı ya dönüşüyor.Aslında o 5 ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bydvd 5 yıl
bence bor madeninden yapsalar olmazmı yalanmı doğrumu bilimiyorum ama işlenmiş olarak 1 kilo borla 1 araç tam 19000 km. yol yapıyor belkide 10gram borlada 1 telefon 1 sene falan giderdi herhalde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 5 yıl bydvd
bydvd
bence bor madeninden yapsalar olmazmı yalanmı doğrumu bilimiyorum ama işlenmiş olarak 1 kilo borla 1 araç tam 19000 km. yol yapıyor belkide 10gram borlada 1 telefon 1 sene falan giderdi herhalde

Bor bir tuzdur borcam ve temizlik malzemesi disinda bir kullanim alani yoktur dogrudan enerji uretemez artik yalanlari yutmayin biliyorum inanmak istiyosunuz bor yapisal olarak. Sadece tuzdur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xaimwadi 5 yıl
Daha neler olacak yaw...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haqy 5 yıl
4-5 senedir hep aynı haber. Bir türlü çıktığı yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.ED 5 yıl
Şarj etmek için hoplayıp sıplayan, tireşen insanlar düşündüm de..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Fazla enerji üretmek yerine az tüketsek ne olur?

Binlerce muhalif bana yine satırlarca yazacak ama...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 5 yıl umut_baris
Daha tasarruflu cihazlar ve daha fazla üretim değil mi amaç? (Lafta da olsa) Dediğinize katılmakla birlikte tasarruf da etsek, tüketim arttığı için üretimin de artması gerekiyor. Enerjiyi dönüştürme konusunda daha da gelişiyoruz. Elektrik depolamak zor ve maliyetli. 1 megawatt elektrik olsa depolayamadıktan sonra veya kullanmadıktan sonra bir önemi kalmıyor. Kullanırken de çevreyi düşünmek gerekiyor tabii ki.

Bir elektrikli süpürge düşünelim. Motor ısı üretiyor. Ve o ısı havayı ve süpürgeyi ısıtmak için kullanılıyor. O enerji dönüştürülüp farklı bir şey için kullanılabilir. Haberde bahsedilen de buna benzer bir şey. Maça gittiniz, stattaki koridorlar belki de sırf o ses ve titreşim enerjisi ile aydınlanacak. Yüksek verimli lambalar kullanıldığı da düşünüldüğünde güzel bir şey. Ancak diğer taraftan oldukça maliyetli. O koca stadlar güneş Paneli ile kaplansa, üretilen enerji o stada yeter de artar. 1000 Panel olsa ve her biri %50 verim ile çalışsa 1 günde toplam 50kW üretilir. Klima için, aydınlatma için kullanılabilir mi? Kesinlikle.

Tüketimi bir yere kadar azaltabiliriz, ancak sürekli artan tüketime karşılık üretimi de arttırmak zorundayız ve bunu ulaşılabilir maliyetlerle yapmalıyız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 5 yıl
Koy FB - GS maçındaki tribünlere Türkiye'nin elektrik ihtiyacı karşılasın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agrios 5 yıl
Biyomekanik bir batarya olsa.. Ekmek kirintilarini yedirip sarjimiz dolsa...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sidik_lee 5 yıl Agrios
BalBazaaR
Biyomekanik bir batarya olsa.. Ekmek kirintilarini yedirip sarjimiz dolsa...

Biraz erken degil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 5 yıl
Konserlerde, inşaatlarda, spor faaliyetlerinde falan böyle bir teknoloji bayağı iş yapabilir gibi duruyor.
Ancak yanlış hatırlamıyorsam 5 maç boyunca bağıran 50bin kişiden çıkan ses enerjisi 1 bardak kahve yapmaya yetecek kadardı. Oranı tam hatırlamıyorum ancak çıkan enerji oldukça küçüktü. Ne olursa olsun, enerjiyi kullanabiliyorsak bu bir gelişmedir. Gün sonunda bir odayı yarım saat aydınlatacak elektrik üretilse bu bile iyi bir şeydir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duma 5 yıl Firaristt
Aslında o enerjinin çok az bi kısmını yakalayabilmemizden kaynaklanıyor.
Oranını bilmesem de, enerjinin çok büyük kısmı ısı ya dönüşüyor.
Aslında o 5 maçlık enerji ile o stadı. Yıkıp yeniden yapacak enerjinin çıkacağına eminim. Önemli olan yakalamak
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
haberden ote hic bir zaman gerceklesmiyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john ronald reuel tolkien 5 yıl en beğenilen
Harika olur.
Telefon titreyince kendi kedini şarj eder :D Düz mantık
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duma 5 yıl john ronald reuel tolkien
ka ka ka ka
Harika olur.
Telefon titreyince kendi kedini şarj eder :D Düz mantık

Aslında öyle değil.
Yani telefon titrerken 200 enerji harcasa, jeneratör 50 sini anca yakalar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7327 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, teknoloji ve
2 etiket daha bilim enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH+ karşınızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim