Bilim insanları, geliştirdikleri nanojeneratör ile ortam titreşiminden elektrik elde etmeyi amaçlıyor

Akıllı cihazların özellikle de cep telefonlarının günümüzdeki en büyük problemi, herkesin bildiği gibi yetersiz batarya süreleri. Bu cihazların devamlı olarak dolu kalması için farklı yollardan enerji elde etmek için uğraşan bilim insanlarının buldukları son yollardan bir tanesi ise, titreşim temelinde elektrik üretmek.

Bu doğrultuda Wisconsin-Madison Üniversitesi, Minnesota Duluth Üniversitesi ve Sun Yat-sen Üniversitesi ortaklığında kurulan bir takım tarafından geliştirilen nanojeneratör, akıllı cep telefonlarının herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj edilmesine imkan sağlayabiliyor. Bu amaç için telefonların kılıflarına dahil edilen nanojeneratör, poliviniliden florid veya PVDF olarak bilinen bir piezo-elektrik polimer malzeme kullanıyor. Bu materyal ile örneğin araçların içerisinde meydana gelen titreşimden ya da diğer bir deyişle mekanik güçten elektrik elde edilebiliyor ve sonuç olarak da şarj işlemi gerçekleştirilebiliyor. Titreşim temelli enerji toplamanın anahtar noktasının sünger benzeri materyal olduğunu söyleyen doktora öğrenicisi Xudong Wang, bu sayede küçük titreşimlerin dahi enerji üretimine dahil edilebildiğini belirtiyor.

Araştırma geliştirmeleri devam eden teknolojinin, ilerleyen zamanlarda elektronik cihazların birer parçası haline gelebileceği ve bu sayede cihazların ortamdaki titreşimden otomatik olarak enerji üretebileceği söyleniyor.

http://www.theengineer.co.uk/electronics/news/nanogenerator-uses-vibrations-to-charge-mobile-phone/1018077.article