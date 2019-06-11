Bilim insanları, kutup ayısı tüyünden esinlenerek yalıtım malzemesi üretti

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Kutup ayısı tüyünün sahip olduğu yüksek ısı yalıtımı kabiliyeti, uzun bir süredir bilim insanlarının dikkatini çekmekte.

Hayvana ait tüyün en önemli özelliklerinden her bir kılın içinin boş olması. İletkenliğini en aza indiren bu özellik sayesinde ısı, hayvanın bedeninde hapsediliyor. Esnek olan tüyler kopmaktan ziyade esneyebiliyor ve aynı zamanda su itme özelliğine de sahip.

Kutup ayısı tüyünden esinlenerek ısı tutabilen malzeme üretme fikri üzerine bir süredir inceleme yapan araştırmacılar ise sonunda istediklerini elde etmiş görünüyorlar.

Çin kaynaklı bir habere göre bilim insanları, teliryum adlı bir element kullanarak ürettikleri nano kablolar sayesinde kutup ayısı tüyünü taklit etmeyi başarmışlar. Karbonla kaplanan kablolar kimyasal bir çözeltiye batırılmış ve böylece içi boş olan karbon milyonlarca tüp elde edilmiş. Birbiri ardına dokunan bu tüpler sayesinde ise yalıtım özelliğine sahip aerojel (silikon tabanlı katı maddenin içindeki sıvı ile havanın yer değiştirmesi ile oluşan bir madde) üretilmiş.

Yapılan incelemeler aerojel’in tüyün gerçek halinden bile daha esnek olduğunu ve diğer yalıtım malzemelerine kıyasla ısı tutma ile su geçirmezlik özelliklerinin çok daha iyi olduğunu göstermiş.

Maliyet etkin olması için uğraşılıyor

Üretilen aerojel’in maalesef önemli bir dezavantajı bulunuyor. Teliryum’un çok nadir ve pahalı bir element olması, malzemenin ticari kapasitesini ciddi oranda sınırlıyor. Bilim insanları ise elde ettikleri tecrübeleri farklı ve daha ucuz malzemeler kullanarak devam ettirmeye çalışıyor.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-06/cp-apm052919.php