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Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümüne ait fiyat duyuruldu

Microsoft E3 2019 konferansında Halo: The Master Chief Collection’ın PC sürümünden haberlere de yer verdi. Paketteki oyunlar hazır oldukça yayınlanacak. İlk çıkacak oyun ise Halo 3:ODST.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümüne ait fiyat duyuruldu
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Microsoft E3 2019 konferansında yaptığı birçok duyurunun yanında, Halo: The Master Chief Collection’ın PC sürümünden haberlere de yer verdi.

Paylaşılan bilgilere göre Steam ve Microsoft Mağazası üzerinden satın alınabilecek paket içeriğinde bulunan oyunlar hazır oldukça yayınlanacak ve süreç, ilk oyun olan Halo: Reach’in Haziran ayı içerisinde çıkmasıyla işlemeye başlayacak. Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4 sırayı takip eden diğer oyunlar olacak.

Toplam fiyatı 55 dolar olarak duyurulan Halo: The Master Chief Collection’da Halo 3: ODST için beş diğer oyunlar için ise 10’ar dolar fiyat biçilmiş durumda. Yani toplam paket, 55 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Steam ve Microsoft Mağazası’nın paket için ülkemizde ne gibi bir fiyat politikası izleyeceği ise belli değil. Halo: The Master Chief Collection paketi, “Xbox Game Pass PC” yöntemiyle de (Xbox game pass ultimate'ı satın aldıktan sonra (6 tl) microsoft store'dan xbox beta uygulamasını indirip kullanabileceği ifade ediliyor) oynanabilecek.


https://www.firstpost.com/tech/gaming/halo-the-master-chief-collection-for-pc-pricing-has-been-announced-at-e3-2019-6784301.html Yorum Yaz
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onrerol 1 hf.
halo reach de yok muydu ya pc ye cikacak olan collectionda?
valla ben direk fiyati neyse alacagim. 144 hz de bi halo online oynamak da nasip oldu. insallah sistem gereksinimleri cok yuksek istemez.
xbox 360 zamaninda az oynamadik halo 3 multiplayer i.
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bullx 1 hf. onrerol
Reach de geliyor. Hatta hikayeye göre gidip önce reach sonra combat evolved olarak devam edicek
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torenbolen 1 hf.
Master Chef diye okudum.
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