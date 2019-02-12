Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir

Böcek türlerinin hızla azalması üzerine küresel ölçekte yapılan ilk bilimsel incelemenin sonuçları açıklandı. Söz konusu rapora göre böcekler o kadar hızlı ölüyorlar ki 100 yıl içinde ortada böcek türü kalmayabilir.

Biological Conservation dergisinde yayınlanan aynı rapor, türlerin üçte birinin tehlike altında olduğunu ve birkaç on yılda soylarının tükenebilme ihtimali olan %40’lık bir dilimin de bulunduğunu rapor etmiş.

Sydney Üniversitesinde görevli biyolog Francisco Sánchez-Bayo’nun the Guardian’a yaptığı açıklamaya göre süreç çok hızlı işliyor. Bayo yaşananların vahametini, “10 yıl içinde türlerin çeyreğini, sadece 50 yıl içinde yarısını ve 100 yıl içinde ise tümünü kaybedebiliriz” sözleriyle açıklamış. Bilim insanı, böcek türlerinde yaşanan kayıplar engellenemediği takdirde sonuçlarının hem gezegenin eko sistemi hem de insanlığın varlığını sürdürme ihtimali üzerinde yıkıcı etkileri olacağını da ifade etmiş.

Raporu hazırlayanlara göre toplam küresel böcek miktarı her yıl %2,5 oranında azalıyor. Yapılan açıklama, böceklerin omurgalılara kıyasla iki kat daha hızlı öldükleri yönünde. Bu değerin; memelilerin, kuşların ve sürüngenlerin soylarının tükenmesi oranıyla kıyaslandığında ise 8 kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Bilim insanları daha önceleri yaptıkları açıklamalarda insanlığı suçlamış ve dünya tarihinde görülen altıncı kitlesel yok oluşun başlamasına, aşırı çoğalma ile aşırı tüketimin neden olduğunu vurgulamışlardı. Böcek nüfusunun azalması üzerine yazılmış 73 raporu inceleyen Bayo’nun ekibi ise böcek ilacı (pestisid) temelli yoğun tarımın, iklim değişikliğinin ve kentleşmenin böcek nüfusuna en büyük darbeyi vurduğunu tespit etmişler. Ekip yayınladığı raporda; yiyecek üretme şekillerimizi değiştirmediğimiz takdirde, böcek soyunun tükenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Raporda, söz konusu azalmadan en çok etkilenen türler arasında kelebeklerin, güvelerin ve eşek arıları, arı ile karıncaları içeren zarkanatlıların olduğu vurgulanmış.

https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature