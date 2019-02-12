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Bilim insanlarına göre böcekler, 100 yıl içinde yok olabilir

Böcek türleri 100 yıl içinde yok olabilir. Bu korkutucu tespit, küresel ölçekte ilk defa gerçekleştirilen bir çalışmanın sonucunda yapılmış. İnsanlığı da tehdit eden bulgunun detayları haberimizde.
3 ay
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15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Böcek türlerinin hızla azalması üzerine küresel ölçekte yapılan ilk bilimsel incelemenin sonuçları açıklandı. Söz konusu rapora göre böcekler o kadar hızlı ölüyorlar ki 100 yıl içinde ortada böcek türü kalmayabilir.

Biological Conservation dergisinde yayınlanan aynı rapor, türlerin üçte birinin tehlike altında olduğunu ve birkaç on yılda soylarının tükenebilme ihtimali olan %40’lık bir dilimin de bulunduğunu rapor etmiş.

Sydney Üniversitesinde görevli biyolog Francisco Sánchez-Bayo’nun the Guardian’a yaptığı açıklamaya göre süreç çok hızlı işliyor. Bayo yaşananların vahametini, “10 yıl içinde türlerin çeyreğini, sadece 50 yıl içinde yarısını ve 100 yıl içinde ise tümünü kaybedebiliriz” sözleriyle açıklamış. Bilim insanı, böcek türlerinde yaşanan kayıplar engellenemediği takdirde sonuçlarının hem gezegenin eko sistemi hem de insanlığın varlığını sürdürme ihtimali üzerinde yıkıcı etkileri olacağını da ifade etmiş.

Raporu hazırlayanlara göre toplam küresel böcek miktarı her yıl %2,5 oranında azalıyor. Yapılan açıklama, böceklerin omurgalılara kıyasla iki kat daha hızlı öldükleri yönünde. Bu değerin; memelilerin, kuşların ve sürüngenlerin soylarının tükenmesi oranıyla kıyaslandığında ise 8 kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Bilim insanları daha önceleri yaptıkları açıklamalarda insanlığı suçlamış ve dünya tarihinde görülen altıncı kitlesel yok oluşun başlamasına, aşırı çoğalma ile aşırı tüketimin neden olduğunu vurgulamışlardı. Böcek nüfusunun azalması üzerine yazılmış 73 raporu inceleyen Bayo’nun ekibi ise böcek ilacı (pestisid) temelli yoğun tarımın, iklim değişikliğinin ve kentleşmenin böcek nüfusuna en büyük darbeyi vurduğunu tespit etmişler. Ekip yayınladığı raporda; yiyecek üretme şekillerimizi değiştirmediğimiz takdirde, böcek soyunun tükenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Raporda, söz konusu azalmadan en çok etkilenen türler arasında kelebeklerin, güvelerin ve eşek arıları, arı ile karıncaları içeren zarkanatlıların olduğu vurgulanmış.


https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature Yorum Yaz
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roses 3 ay en beğenilen
Matrix filminde Ajan Smith'in dediği gibi virüs gibiyiz.
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al-ozaria 3 ay
Genelleme yapmayın diyeceğim, ırkçılık, insan hakları suçlaması gelecek. Oysa benim kasteddiğim etik nüfus planlaması. Şimdi bir dünyadaki bütün ülkelerin İsviçre, Kanada, Finlandiya vb. gibi olduğunu düşünün birde hepsinin Çin, Hindistan ve pek çok Afrika ülkesi gibi olduğunu düşünün. Hangi Dünya daha yaşanabilir olurdu.
Ben yarın öbür gün olursa doğacak 1-2 çocuğun geleceğinin 50 yıllık hesabını yapıp düşünüyorum doğmadan. Adamlar tek evlilikte 7-8 tane çıkartıyorlar seri üretim gibi. Ondan sonra göç başlıyor. Sonra tüm insanlık virüs öylemi. Şahsen kabul etmiyorum. Adamları bilinçlendirsen bile bakamayacağı sayıda, geleceğini planlamadan çıkaranlardır virüsler. Bu gün Dünya'da 10'da 1'i kadar ve bilinçlenmiş insan olsa birçok benzer problemi yaşamıyor olurduk.
Genelleme yapmayın diyeceğim, ırkçılık, insan hakları suçlaması gelecek. Oysa benim kasteddiğim etik nüfus planlaması. Şimdi bir dünyadaki bütün ülkelerin İsvi...
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Beckonn 3 ay
Dünyanın haşeresi insan resmen, hayat emiciyiz resmen
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_turbo_ 3 ay
Asiri cogalmanin böceklerin yokolmasiyla ilgisi nedir? Bu yeni doganlarin hepsi böcek ilacimi kullaniyor??? Ayrica asiri cogalma diye birsey yoktur. Insanlik bir taraftan uzun yasamaya basladigi gibi diger taraftanda Bazi kitalarda daha az cogaliyor. Sonuc olarak yine bir denge var, dunya nufusu sonuc olarak artacak ama bu artis belli bir sayiya ulastiktan sonra cok yavaslayacak. Geldiginiz 3 gunluk dunyada insana fazlalik cöp gibi hissttirenlerin hepsi yalancidir.
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DH Misafiri 3 ay
5/d sınıfı mehmet akif ersoy okulu öğrencilerinden dunyayı rahat bırakın
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DH Misafiri 3 ay
insanlarin çogunun doğa ve canlılar umurlarinda değil ki birçoğu sadece duyarliymiş gibi yapiyor. Ne yazik ki söylemleri ve eylemleri birbiri ile uyuşmuyor.
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DH Misafiri 3 ay
Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz. -Hubert Reeves
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Janus_Prospero 3 ay
Belki de yeryüzündek en destructive ve dönüştürücü biyolojik olguyuz. Doğal seleksiyonun kılıcı geometrik bir artışla insanları da toplu halde biçmeye başlayınca bakalım gündemler ne kadar değişecek? Cehaletin, dar görüşlülük, vurdumduymaz umursamazlık ve konformizmin bedelleri bunlar.
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al-ozaria 3 ay
Genelleme yapmayın diyeceğim, ırkçılık, insan hakları suçlaması gelecek. Oysa benim kasteddiğim etik nüfus planlaması. Şimdi bir dünyadaki bütün ülkelerin İsviçre, Kanada, Finlandiya vb. gibi olduğunu düşünün birde hepsinin Çin, Hindistan ve pek çok Afrika ülkesi gibi olduğunu düşünün. Hangi Dünya daha yaşanabilir olurdu.
Ben yarın öbür gün olursa doğacak 1-2 çocuğun geleceğinin 50 yıllık hesabını yapıp düşünüyorum doğmadan. Adamlar tek evlilikte 7-8 tane çıkartıyorlar seri üretim gibi. Ondan sonra göç başlıyor. Sonra tüm insanlık virüs öylemi. Şahsen kabul etmiyorum. Adamları bilinçlendirsen bile bakamayacağı sayıda, geleceğini planlamadan çıkaranlardır virüsler. Bu gün Dünya'da 10'da 1'i kadar ve bilinçlenmiş insan olsa birçok benzer problemi yaşamıyor olurduk.
1 Yanıt Yanıtla +8
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scorpion20 3 ay al-ozaria
Ülkeler arası sorun çıkar. Sen kendi ülken için belki yasalarla düzenleyebilir yada bilinçlendirerek yönlendirebilirsin ama diğer ülke insanları dünyaya yayılmak, güçlenmek adına bunu umursamayabilir. Hatta uyguluyor görünüp kesinlikle arka planda ihlal edecektir.
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Askaparta 3 ay
Daha buradayız biz, böcekler direnecektir.
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profecco 3 ay
Şu ana kadar Dünya'ya çarpan meteorlar yüzünden 5 kitlesel yok oluş olmuştur. Her meteorda yeryüzündeki canlı türlerinin, bakın canlı türlerinin diyorum %60 ile %90 arası yok olmuştur. Tüm bu kitlesel yok oluşlardan kurtulan böcekler insanlar için hacı bu insanlar 100 yıla yok olur dese yeridir :) Şunu da belirteyim meteor Dünya'ya çarptığında Dünya'yı devasa bir toz bulutu kaplıyor ilk önce bitkiler sonra otoburlar ve sonra da etçiller yok olmaya başlıyor. Yani aslında açlıktan ölüyorlar. Rusya'da şu an en fazla beslenen ev hayvanının timsah olması bu yüzden. Timsahı beslemeyi unutursanız 1 yıl ölmeden aç kalabiliyor. Tekrar bir meteor düşse timsah ve köpekbalığına büyük ihtimalle bir şey olmaz.
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pspoor 3 ay profecco
Bu canlinin uzun sure ac kalabilmesinden daha cok vucut kutlesi ile ilgili, cunku timsah 1 yil ac kalsa bile, meteorun etkileri 1 000 000 yil surdugu icin pek bir anlami yok.
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deoks 3 ay
Şu sivri sineklerin soyu kurusa dünyada ne gibi sıkıntılar meydana gelir bilen birileri yazabilir mi?
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Fashionality 3 ay deoks
bildigim kadariyla bir cok canli turu mesela kuslar sivrisineklerle besleniyor. bir yerde okudugm yazida bilimadamlari unun arastirmasini yapmis ve sivrisineklerin soyunu tuketmenin, belirli bolgelerde bulunan kus nufusunu yariya indirecegini soyluyor ki kuresel isinma ve insanlarin canlilara yasayacak bir alan birakmamasi gibi ekolojik sorunlar esliginde bir cok canlinin yok olma tehlikesiyle karsi karsiya oldugu dusunuldugunde sivrisineklerin tamaminin soyunun yok edilmesi gibi bir olayin ekosisteme cok ciddi etkileri olur...
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roses 3 ay en beğenilen
Matrix filminde Ajan Smith'in dediği gibi virüs gibiyiz.
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-MoDeStUs- 3 ay roses
Zaten aynen öyle.Nasıl vücudumuzda virüsler varsa Dünyanın virüsleride insanlar.
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