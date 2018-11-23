Bilim, körlüğe çare olabilir mi?

İnsan gözünün çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu aşikâr. Bilim insanları da bu karmaşık yapının nasıl işlediği, bazen de işlemediği konusunda sürekli çalışma halindeler.

1. Yöntem: Gen düzenleme

Halk arasında Tavuk Karası olarak bilinen Ağkatman körlüğü genetik bir hastalık. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon çocuk ne yazık ki bu hastalıkla dünyaya geliyor. Bilim insanları ise bu hastalığa sahip bireylerden aldıkları deri hücrelerini çok amaçlı hücrelere çevirmeyi başarmışlar. Sonrasında ise CRISPR tekniğini kullanarak hücrelerdeki mutasyonu ortadan kaldırmışlar. Devam eden 10 günlük zaman diliminde hücrelerde olumsuz bir gelişme gözlenmemiş ve son aşama olarak hücrelerin hastalıklı yere nakil edilmesi işlemi kalmış. Bu işlem üzerinde ise çalışmalar halen devam ediyor.

2. Yöntem: Biyonik göz nakli

Henüz çok sağlıklı sonuçlar alınamamış olunsa da biyonik göz nakli bir hayal değil. 2012 yılında Avustralya’da ve 2015 yılında ABD’de bu tür girişimlerin olduğu biliniyor.

2012 yılında gerçekleştirilen deneyde hastaya prototip bir biyonik göz takılmış. 2015 yılında ise hastanın retinasına bir mikroçip yerleştirilmiş. Her iki yöntemde de %100 başarı elde edilemediği ifade edilse de hastalara kısıtlı görüş imkânı sağlanabilmiş.

https://www.scientificamerican.com/article/how-can-science-help-reverse-blindness/

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Dünyadaki görme engelli insan sayısının yaklaşık olarakolduğu tahmin ediliyor. Bilim insanlarınca denenenyöntem bu insanlara umut olabilecek cinsten.Habere göre, bilim insanları şu sıralar mevcut hastalarasunmak için çalışmalarına hız vermiş durumdalar.