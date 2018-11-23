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Bilim, körlüğe çare olabilir mi?

Görme yetisini kaybetmiş biri tekrar görebilir mi? Bilim tekrar görebilmemiz için bizlere ne gibi yenilikler sunuyor? Gelin detayları haberimizde hep birlikte okuyalım.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bilim, körlüğe çare olabilir mi?
İnsan gözünün çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu aşikâr. Bilim insanları da bu karmaşık yapının nasıl işlediği, bazen de işlemediği konusunda sürekli çalışma halindeler.
Dünyadaki görme engelli insan sayısının yaklaşık olarak 36 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanlarınca denenen 2  farklı yöntem bu insanlara umut olabilecek cinsten.

1. Yöntem: Gen düzenleme

Halk arasında Tavuk Karası olarak bilinen Ağkatman körlüğü genetik bir hastalık. Her yıl yaklaşık 1.5 milyon çocuk ne yazık ki bu hastalıkla dünyaya geliyor. Bilim insanları ise bu hastalığa sahip bireylerden aldıkları deri hücrelerini çok amaçlı hücrelere çevirmeyi başarmışlar. Sonrasında ise CRISPR tekniğini kullanarak hücrelerdeki mutasyonu ortadan kaldırmışlar. Devam eden 10 günlük zaman diliminde hücrelerde olumsuz bir gelişme gözlenmemiş ve son aşama olarak hücrelerin hastalıklı yere nakil edilmesi işlemi kalmış. Bu işlem üzerinde ise çalışmalar halen devam ediyor.

2. Yöntem: Biyonik göz nakli

Henüz çok sağlıklı sonuçlar alınamamış olunsa da biyonik göz nakli bir hayal değil. 2012 yılında Avustralya’da ve 2015 yılında ABD’de bu tür girişimlerin olduğu biliniyor.
2012 yılında gerçekleştirilen deneyde hastaya prototip bir biyonik göz takılmış. 2015 yılında ise hastanın retinasına bir mikroçip yerleştirilmiş. Her iki yöntemde de %100 başarı elde edilemediği ifade edilse de hastalara kısıtlı görüş imkânı sağlanabilmiş.
Habere göre, bilim insanları şu sıralar mevcut hastalara 20’de 20 görüş imkânı sunmak için çalışmalarına hız vermiş durumdalar.

https://www.scientificamerican.com/article/how-can-science-help-reverse-blindness/ Yorum Yaz
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jasonw 5 ay en beğenilen Kayrabey
Belli ki hepsini çevirememiş...
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Mellkor 2 ay
Teknoloji hızıyla alakalı bence. Zaten bazı ufak çözümler var
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medverdev 2 ay
Gelecekte şuan çözümü olmayan her şeyin çözümü olacağına inanıyorum.
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abraxsas 2 ay
Bu tür haberleri duyunca seviniyorum. Umarım bir gün gerçekleşir de ,görmeyenler görür.
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BRNSpawn 5 ay
Ya bilim çare olamayacakta ne olacak? Ne saçma bir başlık.
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Umutcan 5 ay
Çare olabilir ama ne zaman olur onu bilemeyiz, 200 sene içinde sağlıklı insanla aynı kalitede görme sağlanabilir.
Dünya devletleri silahlanmaya harcadığı paraları faydalı şeylere harcasa bunların süresi çok daha kısalırdı.
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sniper23 5 ay
Göz nakili üzerinde çalışanlar vardı ama gerçekten çok zor olduğu için Genetik düzenleme ve sibernetik göz daha mantıklı geliyor.
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Kayrabey 5 ay
Neden olmasın... Maymunu insana çevirebildiğine göre :)
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jasonw 5 ay Kayrabey
Belli ki hepsini çevirememiş...
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