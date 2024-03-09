İnsan gözleri için devrimsel güneş panelleri geliştiriliyor

İnsan gözüne güneş panelleri yerleştirilecek
Nöroprotezler konusunda bilinen en iyi örnek, ileri derecede işitme kaybı olan kişilerde sesi doğrudan işitme sinirini uyaran elektrik sinyallerine dönüştüren koklear implantlardır. Peki aynı şey, ışık ve renk algılamasından sorumlu hücreler olan fotoreseptörleri hasar görmüş kişilerde görmeyi yeniden sağlamak üzere insan gözünde de kullanılabilir mi? Mühendisler, sinirbilimciler, klinisyenler ve diğer biyoteknoloji uzmanları dahil olmak üzere dünya çapında multidisipliner bir araştırmacı grubu bunun yapılabileceğine inanıyor. Ancak şimdilik araştırma emekleme aşamasında.
UNSW araştırmacısı ve fotovoltaik alanında uzmanlaşmış bir mühendis olan Dr. Udo Roemer, görsel bilgiyi beyne iletmek için hasarlı fotoreseptörleri pas geçmek istiyor. Roemer’e göre retinadaki biyomedikal implantların hasarlı fotoreseptörlerin yerine geçebileceği uzun zamandır düşünülüyor. Ona göre bunu yapmanın yollarından biri, elektrotları kullanarak insanların küçük bir noktayı görmesini sağlayabilecek voltaj atımları oluşturmak.
Bu teknolojide ilgili denemeler çoktan yapılmış olsa da esas sorun gözün içine kabloların yerleştirilmesi ki bu da karmaşık bir prosedür. Bu noktada ise ışığı, beynin görsel alanlarımızı oluşturmak için kullandığı elektrik impulsuna dönüştüren göz küresine bağlı küçük güneş panelleri devreye giriyor. Bu panel doğal olarak kendi kendine çalışacak ve taşınabilir olacak, böylece gözün içine kablolar ve teller yerleştirme ihtiyacını da ortadan kaldıracak.
Dr. Roemer, görme yetisinin yeniden kazanılmasına yardımcı olan güneş hücrelerinin/pillerinin kullanımını araştıran ilk kişi değil. Ancak silikon bazlı olanlara odaklanmak yerine, dikkatini galyum arsenit ve galyum indiyum fosfit gibi diğer yarı iletken malzemelere yöneltti, çünkü malzemeler üzerinde ayarlamalar yapmak daha kolay. Ayrıca silikon kadar ucuz olmasa da, güneş enerjisi endüstrisinde çok daha verimli güneş panelleri yapmak için kullanılıyorlar.
Dr. Roemer, gerekli voltaja ulaşmak için bir değil, en az üç güneş hücresine ihtiyaç duyulacağını söylüyor: “Fotoreseptörleri pikseller olarak hayal ederseniz, beyne yeterli voltajı göndermek için gerçekten üç güneş hücresine ihtiyacımız var. Bu yüzden bunu başarmak için onları nasıl üst üste dizebileceğimize bakıyoruz. Silikon ile bu zor olurdu, bu yüzden çok daha kolay olan galyum arsenide geçtik.”
Peki araştırma hangi noktada?
Dr Roemer henüz kavram kanıtlama aşamasında olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar iki güneş pilini laboratuvarda geniş bir alanda - yaklaşık 1 cm2 - üst üste koymayı başardıklarını ve iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtiyor. Bir sonraki adım, küçük güneş pillerini doğru görüş için gereken küçük piksellere dönüştürmek.
Dr Roemer, kapsamlı laboratuar testleri ve hayvan modellerinde yapılan testlerden sonra cihazın yaklaşık 50 mikrometre (milimetrenin beşte biri) ölçülerinde piksellerle yaklaşık 2 mm2 olacağını tahmin ediyor. O zamana kadar insanlarda test edilmeye hazır olması gerekiyor, ancak bu biraz zaman alacak. Roemer, cihazın şimdilik yalnızca üzerine lazer ışığı tutulduğunda çalıştığını ve hastaların yalnızca oldukça düşük çözünürlüklü siyah-beyaz göreceğini belirtiyor.
Ayrıca güneş ışınlarını gereken yoğunluğa yükseltebilen bir tür gözlük ya da akıllı gözlük ile teknolojinin daha da ilerleyebileceği belirtiliyor. Her şey istendiği şekilde ilerler ve nihai bir ürün ortaya çıksa da bu teknoloji ile tüm görme engelleri ortadan kalmayacak. Roemer’a göre bu teknoloji ile retinitis pigmentosa (halk arasında tavuk karası) ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (halk arasında sarı nokta hastalığı) gibi bazı hastalıkları olan kişiler tedavi edilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.