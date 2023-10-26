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    Geliştirilen gözlük sayesinde görme engelliler “sesi kullanarak” görebilecek

    Kör ve görme engeli bulunanlar için çeşitli araştırmalar yürütülüyor. Yeni bir çalışmada ise yarasalardan ilham alarak geliştirilen gözlük ile engellilerin, sesi kullanarak görmesi sağlanıyor.
    Görme engellilere sesle görme imkanı tanıyan gözlük geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yarasaların ekolokasyon kullanımından ilham alan araştırmacılar, görsel bilgiyi benzersiz ses temsillerine dönüştüren, kör ve görme engelli insanların çevrelerinde gezinme yeteneğini artıran akıllı gözlükler geliştirdiler. Bu teknoloji görme engelliler için dünyayı değiştirebilir.

    Yarasalardan ilham alındı

    Destekleyici teknoloji, duyusal engelleri olan bireylerin günlük yaşamlarındaki engelleri aşmalarını sağlayacak teknolojilerin tasarlanmasını içeriyor. Özellikle körlük veya az görme (BLV), bir kişinin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme ve sosyal aktivitelere katılımını ciddi düzeyde etkiliyor. Şimdi, Sydney Teknoloji Üniversitesi'ndeki (UTS) araştırmacılar, görme engelli insanların 'görmelerine' yardımcı olmak için görsel bilgileri "akustik dokunma" olarak adlandırılan farklı ses simgelerine çeviren yeni nesil akıllı gözlükler geliştirdiler.

    Görme engellilere sesle görme imkanı tanıyan gözlük geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çalışmanın ortak yazarlarından Chin-Teng Lin, “Akıllı gözlükler genellikle kullanıcının çevresini bilgisayarla sentezlenmiş konuşmaya çevirmek için bilgisayar görüşü ve diğer duyusal bilgileri kullanıyor" dedi. Ancak akustik dokunma teknolojisi nesneleri seslendirerek cihazın görüş alanına girdiklerinde benzersiz ses temsilleri oluşturuyorlar. Örneğin, hışırdayan yaprakların sesi bir bitkiyi ya da vızıldayan bir ses bir cep telefonunu temsil edebiliyor.

    Araştırmacılar, yarasaların nesnenin boyutu ve uzaklığı hakkında bilgi veren ekolokasyon (Biyolojik sonar) yönteminden esinlenerek, Foveated Audio Device (FAD) adını verdikleri akıllı gözlükleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. FAD, bir dizi artırılmış gerçeklik gözlüğü ve bir OPPO Find X3 Pro telefondan oluşuyordu. Unity Game Engine 2022, gözlüğün ses girişini ve kamera/kafa izleme çıkışını yönetiyor. Bu sayede FAD, cihazın görüş alanına girdiklerinde nesneleri farklı ses simgelerine dönüştürüyor.

    Akustik dokunma ciddi bir potansiyele sahip

    Görme engellilere sesle görme imkanı tanıyan gözlük geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, geliştirdikleri gözlükleri 14 yetişkin üzerinde test etti. Bunların yedisi görme engelli, yedisi de gözleri bağlı olan ve kontrol grubu görevi gören katılımcılardan oluşuyordu. Çalışma kapsamında katılımcılar, bir masa üzerindeki nesneleri tarama ve seslendirme görevine, oturarak yapılan bir göreve ve dağınık bir ortamda yürürken bir nesneyi aramayı içeren son görev ile FAD’ı kullandı. Çalışmada kase, kitap, fincan ve şişe malzemeleri kullanıldı.

    Araştırmacılar, giyilebilir cihazın görme engelli bireylerin çok fazla zihinsel çaba sarf etmeden nesneleri tanıma ve onlara ulaşma becerilerini önemli ölçüde artırdığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı ve sorumlu yazarı Howe Yuan Zhu, "İşitsel geri bildirim, kullanıcıların nesneleri dikkate değer bir doğrulukla tanımlamalarını ve onlara ulaşmalarını sağlıyor" dedi. Araştırmacılar akustik dokunmanın görme engelli topluluk için giyilebilir ve etkili bir duyusal güçlendirme yöntemi sunma potansiyeline dikkat çekti. Araştırma, hakemli PLOS One dergisinde yayınlandı.

    Biraz ince ayarla, akustik dokunma teknolojisi yardımcı teknolojilerin ayrılmaz bir parçası haline gelebilir ve görme engelli insanların çevrelerine eskisinden daha iyi erişmelerini sağlayabilir.

    Kaynakça https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0290431 https://newatlas.com/technology/acoustic-touch-glasses-help-the-blind-vision-impaired-see-using-sound/ https://www.uts.edu.au/news/tech-design/vision-sound-blind
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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