Geliştirilen gözlük sayesinde görme engelliler “sesi kullanarak” görebilecek

Yarasalardan ilham alındı
Destekleyici teknoloji, duyusal engelleri olan bireylerin günlük yaşamlarındaki engelleri aşmalarını sağlayacak teknolojilerin tasarlanmasını içeriyor. Özellikle körlük veya az görme (BLV), bir kişinin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme ve sosyal aktivitelere katılımını ciddi düzeyde etkiliyor. Şimdi, Sydney Teknoloji Üniversitesi'ndeki (UTS) araştırmacılar, görme engelli insanların 'görmelerine' yardımcı olmak için görsel bilgileri "akustik dokunma" olarak adlandırılan farklı ses simgelerine çeviren yeni nesil akıllı gözlükler geliştirdiler.
Araştırmacılar, yarasaların nesnenin boyutu ve uzaklığı hakkında bilgi veren ekolokasyon (Biyolojik sonar) yönteminden esinlenerek, Foveated Audio Device (FAD) adını verdikleri akıllı gözlükleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. FAD, bir dizi artırılmış gerçeklik gözlüğü ve bir OPPO Find X3 Pro telefondan oluşuyordu. Unity Game Engine 2022, gözlüğün ses girişini ve kamera/kafa izleme çıkışını yönetiyor. Bu sayede FAD, cihazın görüş alanına girdiklerinde nesneleri farklı ses simgelerine dönüştürüyor.
Akustik dokunma ciddi bir potansiyele sahip
Araştırmacılar, giyilebilir cihazın görme engelli bireylerin çok fazla zihinsel çaba sarf etmeden nesneleri tanıma ve onlara ulaşma becerilerini önemli ölçüde artırdığını tespit etti. Çalışmanın başyazarı ve sorumlu yazarı Howe Yuan Zhu, "İşitsel geri bildirim, kullanıcıların nesneleri dikkate değer bir doğrulukla tanımlamalarını ve onlara ulaşmalarını sağlıyor" dedi. Araştırmacılar akustik dokunmanın görme engelli topluluk için giyilebilir ve etkili bir duyusal güçlendirme yöntemi sunma potansiyeline dikkat çekti. Araştırma, hakemli PLOS One dergisinde yayınlandı.
Biraz ince ayarla, akustik dokunma teknolojisi yardımcı teknolojilerin ayrılmaz bir parçası haline gelebilir ve görme engelli insanların çevrelerine eskisinden daha iyi erişmelerini sağlayabilir.Kaynakça https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0290431 https://newatlas.com/technology/acoustic-touch-glasses-help-the-blind-vision-impaired-see-using-sound/ https://www.uts.edu.au/news/tech-design/vision-sound-blind Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.