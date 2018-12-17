Bilim kurgu filmlerini aratmayan uçan motosiklet: Lazareth LMV 496

Tam Boyutta Gör

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hemen her alanda oldukça ilgi çekici çalışmalar karşımıza çıkıyor. Özellikle motosiklet sektöründe “özel yapım” sözünün hakkını fazlasıyla veren ürünler mevcut. Geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkan “uçak motoruyla çalışan motosiklet” de bunlardan biriydi. Fransız özel tasarımcı Ludovic Lazareth ise uçan motosiklet projesiyle gözünü daha yükseğe dikmiş durumda.

Her bir tekerleğinde jet motoru var

Lazareth tarafından geliştirilen özel yapım motosiklet, ilginç tasarımı ve 4 tekerlekli yapısı sayesinde hemen göze çarpıyor. Fakat aracın sıradışı olmasını sağlayan asıl özellikler bunlar değil. Bu motosiklet, tekerleklerinde bulunan jet motorları sayesinde uçabilmek üzere tasarlanmış. Motosikletin yerle temas etmesini sağlayan tekerlekler, araç havalanacağı zaman önce iki yana açılıyor sonra da kendi ekseni etrafında dönerek yatay bir konum alıyor.

Her tekerleğin göbeğinde güçlü bir jet motoru bulunuyor. Tekerleklerin yatay konum almasıyla birlikte motorların egzozu yere doğru bakıyor. Böylece motosikletin tıpkı 4 pervaneli drone’lar gibi dengeli bir biçimde havalanması ve hareket etmesi sağlanıyor. Tabii ki söz konusu jet motorları olduğu için burada çok daha fazla güç açığa çıkıyor.

Uçan motosiklet projesi Alman şirket Jetcat işbirliği ile geliştiriliyor. Bu şirket, NASA dahil pek çok kurum ve şirketin deneysel araçları için jet motoru yapıyor. Dolayısıyla Lazareth’in geliştirdiği motosikletteki jet motorlarının yasal olduğu söyleniyor.

LM-847 projesini baz alıyor

Yayınlanan teaser videosunda motosikletin hatları çok belli olmuyor. Ancak genel itibariyle Lazareth’in daha önceki LM-847 isimli projesine benzediğini söylemek mümkün. Yine 4 tekerlekli olarak tasarlanan bu projede 470 beygirlik Maserati motoru bulunuyordu.

Lazareth’in geliştirdiği uçan motosiklet projesi fazlasıyla sıradışı görünüyor. Şirketin bu araçla deneme uçuşu yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor. Ancak çok yakında tüm detayları öğrenme şansı elde edeceğiz. Zira Lazareth, motosikletin tanıtımı için 31 Ocak 2019’u işaret ediyor. İşte LMV 496 adı verilen uçan motosiklet projesinin teaser videosu: