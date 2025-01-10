Çinli şirketten sıra dışı konsept: Uçan motosiklet

Rictor Skyrider X1 isimli konsept, denge ve yedekliliği sağlamak için sekiz pervaneli bir sisteme sahip. Uçan motosiklet, 100 km/s hızla uçabiliyor ve 21 kWh bataryasıyla 40 dakika boyunca havada kalabiliyor. Daha düşük kapasiteli 10,5 kWh bataryayla ise 25 dakika uçabiliyor.
Rictor, uçan motosikletinin gelecek yıl piyasaya sürüleceğini ve 60 bin dolar fiyata sahip olacağını söylüyor. Ancak gerçek anlamda uçabilen bir prototip olmadığı, uçuş testleri ve sertifikasyon gibi süreçlerin uzun sürmesinden dolayı gelecek sene piyasaya çıkması zor görünüyor.