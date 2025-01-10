Çinli şirketten sıra dışı konsept: Uçan motosiklet

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Tam Boyutta Gör Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2025 fuarında bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir ürün tanıtıldı: Uçan motosiklet. Çinli Rictor isimli bir girişimin tanıttığı uçan motosiklet, dört kollu ve sekiz pervaneli yapısıyla motosiklet eklenmiş bir drone'u andırıyor.

Rictor Skyrider X1 özellikleri

Rictor Skyrider X1 isimli konsept, denge ve yedekliliği sağlamak için sekiz pervaneli bir sisteme sahip. Uçan motosiklet, 100 km/s hızla uçabiliyor ve 21 kWh bataryasıyla 40 dakika boyunca havada kalabiliyor. Daha düşük kapasiteli 10,5 kWh bataryayla ise 25 dakika uçabiliyor.

Tam Boyutta Gör Rictor, X1'in otomatik kalkış ve iniş gerçekleştirebileceğini, konuma ve batarya süresine göre en uygun rotayı otomatik olarak planlayabileceğini söylüyor. Dahası, gerçek zamanlı olarak hava ve çevre koşullarına adapte olarak, verimli ve güvenli bir seyahat için irtifayı, hızı ve yönü otomatik olarak ayarlayacak.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca, Skyrider X1'in tasarımında güvenliğin en önemli şey olduğunu söylüyor. Bu nedenle, kapalı bir kabinin yanı sıra üçlü yedekli kontrol sistemlerine sahip olacak. Rictor, manuel kullanmayı tercih eden kullanıcılar için joystick ile kontrol seçeneği sunulacağını söylüyor. Aracın bir motorunun arızalanması durumunda bile güvenli iniş yapabileceği, ayrıca en kötü senaryolar için bir acil durum paraşütü içereceği belirtiliyor.

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Rictor, uçan motosikletinin gelecek yıl piyasaya sürüleceğini ve 60 bin dolar fiyata sahip olacağını söylüyor. Ancak gerçek anlamda uçabilen bir prototip olmadığı, uçuş testleri ve sertifikasyon gibi süreçlerin uzun sürmesinden dolayı gelecek sene piyasaya çıkması zor görünüyor.

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