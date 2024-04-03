Katı hal pillerinde enerji yoğunluğu rekoru kırıldı: Tek şarj ile 2000 km menzil sunabiliyor!

Tam Boyutta Gör Çinli batarya üreticisi Tailan New Energy, çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni bir katı hal batarya hücresi tanıttı. Segmentindeki bataryalarda iki kat yüksek yoğunluğa sahip yeni hücreler elektrikli araç pazarını kökünden değiştirebilir.

Tailan New Energy, 2018 yılında Çin'in Başkenti Pekin'de kurulan ve katı hal pilleri üzerinde çalışan bir batarya üreticisi. Çin'de 2023 yılında geleceğin 100 şirketi arasında gösterilen Tailan'ın iddiasına göre geliştirdikleri lityum metal batarya hücreleri 720 Wh/kg gibi inanılmaz bir enerji yoğunluğuna sahip. Bu değer, günümüzde otomobillerde sıklıkla tercih edilen NMC türündeki lityum iyon bataryaların 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğunun çok üzerinde.

Enerji yoğunluğu ve kapasite rekorunu kırdı

Tailan geliştirdikleri hücrelerin, ultra ince ve yoğun kompozit oksit katı elektrolitler ve yüksek kapasiteli gelişmiş anot ve katot malzemeleriyle 120 Ah kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, hücrelerin hem enerji yoğunluğu hem de kapasite bakımından endüstri rekorunu kırdığını belirtiyor.

Tailan'ın pil hücreleri, elektrikli araç üreticisi NIO'nun yakında zamanda sunduğu 360 Wh/kg yoğunluğa sahip katı hal pillerinin iki katı yoğunluğa sahip. NIO, geliştirdikleri yeni piller ile tek şarjla 1000 km'nin üzerinde menzile ulaşılabileceğini açıklamıştı. Tailan'ın rekor kıran pilleri ise teorik olarak 2000 km menzil sunabilir.

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Pilin kimyası

Şirketin prototip pil hücreleri, anotta lityumca zengin manganez bazlı malzeme, negatif elektrotta yüksek döngü stabilitesi sağlayan ultra geniş ve ince lityum bileşiği ve şu anda kullanılan katı hal lityum pillerini etkileyen katı-katı arayüz empedansı sorununu çözen özel yüksek performanslı oksit kompozit katı hal elektrolitinden oluşuyor.

Şirket, pilin performansının, pil ömrü sorunlarını ve geleneksel lityum iyon pillerin güvenlik problemlerini çözeceğini iddia ediyor. Tailan, hücrelerin otomobillere entegrasyonuyla ilgili açıklamada bulunmasa da, pillerin otomobillerde kullanılmak üzere geliştirildiğini belirtti.

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Tek şarj ile 2000 km menzil sunabilen katı hal pili geliştirildi!