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    Katı hal pillerinde enerji yoğunluğu rekoru kırıldı: Tek şarj ile 2000 km menzil sunabiliyor!

    Çinli pil üreticisi Tailan, çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni bir katı hal batarya hücresi tanıttı. İki kat yüksek yoğunluğa sahip hücreler, elektrikli araç pazarını kökünden değiştirebilir. 
    Tek şarj ile 2000 km menzil sunabilen katı hal pili geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi Tailan New Energy, çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni bir katı hal batarya hücresi tanıttı. Segmentindeki bataryalarda iki kat yüksek yoğunluğa sahip yeni hücreler elektrikli araç pazarını kökünden değiştirebilir. 

    Tailan New Energy, 2018 yılında Çin'in Başkenti Pekin'de kurulan ve katı hal pilleri üzerinde çalışan bir batarya üreticisi. Çin'de 2023 yılında geleceğin 100 şirketi arasında gösterilen Tailan'ın iddiasına göre geliştirdikleri lityum metal batarya hücreleri 720 Wh/kg gibi inanılmaz bir enerji yoğunluğuna sahip. Bu değer, günümüzde otomobillerde sıklıkla tercih edilen NMC türündeki lityum iyon bataryaların 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğunun çok üzerinde.

    Enerji yoğunluğu ve kapasite rekorunu kırdı

    Tailan geliştirdikleri hücrelerin, ultra ince ve yoğun kompozit oksit katı elektrolitler ve yüksek kapasiteli gelişmiş anot ve katot malzemeleriyle 120 Ah kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, hücrelerin hem enerji yoğunluğu hem de kapasite bakımından endüstri rekorunu kırdığını belirtiyor.

    Tailan'ın pil hücreleri, elektrikli araç üreticisi NIO'nun yakında zamanda sunduğu 360 Wh/kg yoğunluğa sahip katı hal pillerinin iki katı yoğunluğa sahip. NIO, geliştirdikleri yeni piller ile tek şarjla 1000 km'nin üzerinde menzile ulaşılabileceğini açıklamıştı. Tailan'ın rekor kıran pilleri ise teorik olarak 2000 km menzil sunabilir.

    Pilin kimyası

    Şirketin prototip pil hücreleri, anotta lityumca zengin manganez bazlı malzeme, negatif elektrotta yüksek döngü stabilitesi sağlayan ultra geniş ve ince lityum bileşiği ve şu anda kullanılan katı hal lityum pillerini etkileyen katı-katı arayüz empedansı sorununu çözen özel yüksek performanslı oksit kompozit katı hal elektrolitinden oluşuyor.

    Şirket, pilin performansının, pil ömrü sorunlarını ve geleneksel lityum iyon pillerin güvenlik problemlerini çözeceğini iddia ediyor. Tailan, hücrelerin otomobillere entegrasyonuyla ilgili açıklamada bulunmasa da, pillerin otomobillerde kullanılmak üzere geliştirildiğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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