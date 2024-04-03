Katı hal pillerinde enerji yoğunluğu rekoru kırıldı: Tek şarj ile 2000 km menzil sunabiliyor!

Tailan New Energy, 2018 yılında Çin'in Başkenti Pekin'de kurulan ve katı hal pilleri üzerinde çalışan bir batarya üreticisi. Çin'de 2023 yılında geleceğin 100 şirketi arasında gösterilen Tailan'ın iddiasına göre geliştirdikleri lityum metal batarya hücreleri 720 Wh/kg gibi inanılmaz bir enerji yoğunluğuna sahip. Bu değer, günümüzde otomobillerde sıklıkla tercih edilen NMC türündeki lityum iyon bataryaların 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğunun çok üzerinde.
Enerji yoğunluğu ve kapasite rekorunu kırdı
Tailan geliştirdikleri hücrelerin, ultra ince ve yoğun kompozit oksit katı elektrolitler ve yüksek kapasiteli gelişmiş anot ve katot malzemeleriyle 120 Ah kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, hücrelerin hem enerji yoğunluğu hem de kapasite bakımından endüstri rekorunu kırdığını belirtiyor.
Tailan'ın pil hücreleri, elektrikli araç üreticisi NIO'nun yakında zamanda sunduğu 360 Wh/kg yoğunluğa sahip katı hal pillerinin iki katı yoğunluğa sahip. NIO, geliştirdikleri yeni piller ile tek şarjla 1000 km'nin üzerinde menzile ulaşılabileceğini açıklamıştı. Tailan'ın rekor kıran pilleri ise teorik olarak 2000 km menzil sunabilir.
Pilin kimyası
Şirketin prototip pil hücreleri, anotta lityumca zengin manganez bazlı malzeme, negatif elektrotta yüksek döngü stabilitesi sağlayan ultra geniş ve ince lityum bileşiği ve şu anda kullanılan katı hal lityum pillerini etkileyen katı-katı arayüz empedansı sorununu çözen özel yüksek performanslı oksit kompozit katı hal elektrolitinden oluşuyor.
Şirket, pilin performansının, pil ömrü sorunlarını ve geleneksel lityum iyon pillerin güvenlik problemlerini çözeceğini iddia ediyor. Tailan, hücrelerin otomobillere entegrasyonuyla ilgili açıklamada bulunmasa da, pillerin otomobillerde kullanılmak üzere geliştirildiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...