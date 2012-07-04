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Bill Gates: Apple'ın Surface benzeri bir cihaza ihtiyacı olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Medya oynatıcı ve akıllı telefon girişimlerinden sonra Surface adlı modeliye bu kez tablet segmentinde iddialı olmayı isteyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, segmentteki öngörülerini bir programda izleyicilerle paylaştı.

Gates, Surface modelinin segment için tamamen yeni bir formata sahip olduğunu ve ilgi çekici olduğunu belirtiyor. Gates, masaüstü işletim sisteminin tüm avantajlarından faydalanan bir tablet modelinin iPad gibi kısıtlı iOS özelliklerini kullanan bir modele göre tüketiciyi daha çok memnun edeceğinden emin.

Tek bir cihazda hem tablet hem de PC özelliklerini biraraya getiren Surface, tüketicinin bakış açısını değiştirerek, Apple'ın iPad stratejisini gözden geçirmesine de neden olabilir. 

Daha önceki tablet hamlesinde başarısızlığa uğrayan Gates, çok erken bir dönemde tableti ortaya çıkardıklarını, aslında yapılması gereken farklı şeylerin olduğunu itiraf ediyor. Windows tabanlı ilk tablet girişimleri yeterince ince ve ilgi çekici değildi ve zaman zaman normal bir dizüstü veya tablet PC modeline benzediği de oluyordu.

Apple'ın iPad modelini neden geç piyasaya sürdüğü sorusuna ise Gates, zamanlama ve donanım bileşenleri ile yazılımın biraraya getirilmesinde geçen süre olarak cevap veriyor.

Apple'ın iPad modeli tablet segmentinde yüzde 60 civarı bir oranla liderliğini sürdürüyor ve 2017 yılına kadar yüzde 50 seviyelerine inebileceği öngörülüyor.

Surface modeli hakkında bir süredir dedikodular dönse de iki hafta önce Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer tarafından bir etkinlikte resmi olarak duyuruldu. ARM tabanlı ve Core i5 işlemci üzerinde çalışan iki farklı Surface modeli bulunuyor. ARM üzerinde çalışan Windows RT, Core i5 üzerinde çalışan ise Windows 8 sürümlerini kullanıyor.

Ancak model Microsoft'un üretici ortakları ile ihtilaf yaşamasına da neden oluyor. Acer kurucusu Stan Shih, tabletin Windows 8 adaptasyonunu geciktireceğini ve ilk parti satışlardan sonra Microsoft'un projeyi iptal edeceğini savunuyor. HP'nin de Windows RT sürümüne tabletlerinde yer vermeyeceği iddia ediliyor. 

Bir Windows 8 lisansı için ortalama 85$ isteyen Microsoft'un kendi tabletini piyasaya sürmesi ortakları açısından haksız rekabet olarak görülüyor olabilir. Rakiplerinden daha düşük fiyata sahip olması OEM ortaklarını rahatsız edecektir. Aynı konu Microsoft-Nokia ve Google-Microsoft örneklerinde de gündeme gelmişti.

http://www.appleinsider.com/articles/12/07/03/bill_gates_there_is_a_strong_possibility_apple_needs_a_surface_like_device.html Yorum Yaz
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mutercim 7 yıl en beğenilen
veteriner69
Bill Gates ile aynı fikirdeyim bu sefer. :)Bu sefer diyorum çünki yıllar önce 640 kb herşeye yeter demişti.Yaşı yetenler hatırlar. :)

Adam senelerdir ben öyle bişey demedim diyor ama kimseyi inandıramadı bir türlü. Hiçbir yerde de kaynağı yoktur o alıntının. Zamanında delinin biri, muhtemelen BBS gruplarından birinde kuyuya bir taş atmış, Bill'ciğim zavallı çıkaramadı bir türlü.
veteriner69Bill Gates ile aynı fikirdeyim bu sefer. :)Bu sefer diyorum çünki yıllar önce 640 kb herşeye yeter demişti.Yaşı yetenler hatırlar. :...
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Vedpla 7 yıl
Windows 8 tam bir fail oldu android forever :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
Bill gates çıkıp aslında bir seksi bir firmayız, surface'e sahip olması için arzulaması lazım dese daha doğru olurdu.
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Prequel 7 yıl
Bill, Metro'yu gördük. iOS'un kısıtlamaları var da Windows 8'in de var. Neden pencere şeklinde açılma yapmadınız? Metro'ya en olumlu yaklaşan kişiydim ama kullandıktan sonra ne kadar kullanışsız olduğunu gördüm. İkonlar sadece iki boyutta. Ben bazılarını daha büyük yapmak istiyorum ama olmuyor. Üstelik PC için de bunu getiriyorsunuz ama hala daha Windows 7'den kalan basit eksiklikleri giderme zahmetine girmiyorsunuz.
Windows 8 RT konusunda konuşanlara ise: x86 tabletlerle hiçbir halt olmaz. Pardon ama x86'da hangi oyunu oynayacaksınız? Bir tane hardcore oyun var mı? PC'ye çıkan oyunları deneyin bakalım oynatıyor mu. Android/iOS oyunları da portlansa bile birşeye benzemez. Kimsenin portlamayacağı gibi portlasa da o mimariyle o tablet kim bilir ne kadar süre içinde şarjını bitirir.
Surface hakkında da yazayım. O da ayrı bir fail. RT tabletin ekran çözünürlüğü çok düşük olduğu gibi klavye tam bir saçmalık. Böyle Ultrabooklar var zaten. Millet klavyeden kaçıyor siz klavye koyuyorsunuz. Klavyenin ne anlamı var be arkadaş.
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nurettinaz 7 yıl
Simdi Bill Gates te bence hakli cunku su anlamda cidden insan ios kullanirken pek bilgisayar deneyimi hissetmiyor sizde farkedersinizki insanlar uygulamalari yukluyor ancak kullaniyor mu hayir sadece oyunlari sik sik oynuyorlar kullaniyorlar. Ancak burada Steve Jobs in sozu devreye giriyor o da ios u ios yapan uygulamalaridir demistir yani simdi iki adamda hakli biri diyor ki kardesim sen uygulamayla o eski alistigin pc deneyimini yasayabilir misin tabi ki hayir kimse itraz edemez zatenonur turlu Steve de hakli niye adam diyor ki ios bilgisayar deneyimi yasatmak istemiyor tek istedigi uygulamalariyla herkesin kolayca kullanabilecegi hayati kolaylastircak zaman kazandiracak bir platform saglamak diyor simdi karari siz verin
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DH Misafiri 7 yıl
Zamanında Appledan çalıdıklarınızla windowsu yaptınız şimdide ipadden çalmaya başladınız! Yeter be ya bir kez olsun Appledan bişey çalmadan yapın bu işleri!
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Zuko 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Zamanında Appledan çalıdıklarınızla windowsu yaptınız şimdide ipadden çalmaya başladınız! Yeter be ya bir kez olsun Appledan bişey çalmadan yapın bu işleri!

Misafirlere gülüp geçiyoruz artık.
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DH Misafiri 7 yıl
veteriner69
Bill Gates ile aynı fikirdeyim bu sefer. :)Bu sefer diyorum çünki yıllar önce 640 kb herşeye yeter demişti.Yaşı yetenler hatırlar. :)

Adam senelerdir ben öyle bişey demedim diyor ama kimseyi inandıramadı bir türlü. Hiçbir yerde de o alıntının kaynağı yoktur zaten. Zamanında delinin biri, muhtemelen BBS gruplarından birinde, kuyuya bir taş atmış hala uğraşıyor Bill'ciğim çıkartmaya ama nafile.
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wustti 7 yıl
jovanovic
Bill Gates geçen gün tabletlerle öğrencilerin eğitimine karşı olduğunu da söylemişti...

tam olarak bunu söylemedi. salıt tabletlerle bu iş olmaz dedi. heleki şu anki eğetem sistemlerinde zararı olur dedi. sebebi da tabletlerin aslında şu halleriyle birer tüketim aracı olması. yani şu anda android veya ios veya başka bi sistemli tabletle ve şu anki donanımlarıyla öğrencilerin bişey üretmesi çok çok zor. yazı yazarken bile zorluyor insanı şu anki tabletler. ayrıca oturup sayfaları karıştıp farklı farklı kaynaklardan bilgi edinilmesini de önlüyor. yani ilk önce altyapıyı ve eğitim sistemini geliştirip tabletlere öylle geçmek lazım dedi adam... ve haklı da... buradaki insanların ne yapmaya çalıştıklarını da anlamıyorum. adam sıfır dan şirketini kurmuş şu an dünyanın yazılım devi ve en zengin adamlarından biri.. siz kimsiniz ki bu adamın fikirleriyle dalga geçiyorsunuz.. etrafınızı filan geçtim bu güne kadar siz aileniz ve kendiniz için neler yaptınız nasıl bi başarınız var anlatırsanız ben de helal olsun diyeyim.. hak vereyim...
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thunderwatcher 7 yıl
Bill Gates'in de ipad gibi bir tablete ihtiyacı olabilir hahahahahaha
Onun dışında elmanın kısıtlı olmasına dair söylediklerine katılıyorum ama elmanın eli mahkum bi tarafı gardiyan yapısında bir değişiklik olacağını öngörmek de biraz hayalperestlik kokar. Bill ne derse desin.
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jovanovic 7 yıl
Bill Gates geçen gün tabletlerle öğrencilerin eğitimine karşı olduğunu da söylemişti...
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safe 7 yıl
Bill Gates konuşuyorsa eğer Microsoft'da işler kötü.
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E_Aydin35 7 yıl
Bill Gates yaşıyormuydu ya ? :P Uzun zamandır gündemde, teknoloji konuları veya Microsoft ile ilgili olarak göremiyordum :)
Ancak Surface ile ilgili olarak söyledikleri tamamen haklı bence..
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Lord of the Shadows 7 yıl
gençler size bir şey söyleyeyim. bu arm tabanlı windows 8 işletim sistemi ve arm tabanlı windows 8 makineler hiç satmayacak. çıktıktan sonra satış rakamlarının berbat olduğunu gördükten sonra MS hata yaptığını fark edecek ve epey dalga konusu olacaklar. vakti gelince girer bu yoruma bakarsınız.
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