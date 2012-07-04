Bill Gates: Apple'ın Surface benzeri bir cihaza ihtiyacı olabilir





Medya oynatıcı ve akıllı telefon girişimlerinden sonra Surface adlı modeliye bu kez tablet segmentinde iddialı olmayı isteyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, segmentteki öngörülerini bir programda izleyicilerle paylaştı.





Gates, Surface modelinin segment için tamamen yeni bir formata sahip olduğunu ve ilgi çekici olduğunu belirtiyor. Gates, masaüstü işletim sisteminin tüm avantajlarından faydalanan bir tablet modelinin iPad gibi kısıtlı iOS özelliklerini kullanan bir modele göre tüketiciyi daha çok memnun edeceğinden emin.





Tek bir cihazda hem tablet hem de PC özelliklerini biraraya getiren Surface, tüketicinin bakış açısını değiştirerek, Apple'ın iPad stratejisini gözden geçirmesine de neden olabilir.





Daha önceki tablet hamlesinde başarısızlığa uğrayan Gates, çok erken bir dönemde tableti ortaya çıkardıklarını, aslında yapılması gereken farklı şeylerin olduğunu itiraf ediyor. Windows tabanlı ilk tablet girişimleri yeterince ince ve ilgi çekici değildi ve zaman zaman normal bir dizüstü veya tablet PC modeline benzediği de oluyordu.





Apple'ın iPad modelini neden geç piyasaya sürdüğü sorusuna ise Gates, zamanlama ve donanım bileşenleri ile yazılımın biraraya getirilmesinde geçen süre olarak cevap veriyor.





Apple'ın iPad modeli tablet segmentinde yüzde 60 civarı bir oranla liderliğini sürdürüyor ve 2017 yılına kadar yüzde 50 seviyelerine inebileceği öngörülüyor.





Surface modeli hakkında bir süredir dedikodular dönse de iki hafta önce Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer tarafından bir etkinlikte resmi olarak duyuruldu. ARM tabanlı ve Core i5 işlemci üzerinde çalışan iki farklı Surface modeli bulunuyor. ARM üzerinde çalışan Windows RT, Core i5 üzerinde çalışan ise Windows 8 sürümlerini kullanıyor.





Ancak model Microsoft'un üretici ortakları ile ihtilaf yaşamasına da neden oluyor. Acer kurucusu Stan Shih, tabletin Windows 8 adaptasyonunu geciktireceğini ve ilk parti satışlardan sonra Microsoft'un projeyi iptal edeceğini savunuyor. HP'nin de Windows RT sürümüne tabletlerinde yer vermeyeceği iddia ediliyor.





Bir Windows 8 lisansı için ortalama 85$ isteyen Microsoft'un kendi tabletini piyasaya sürmesi ortakları açısından haksız rekabet olarak görülüyor olabilir. Rakiplerinden daha düşük fiyata sahip olması OEM ortaklarını rahatsız edecektir. Aynı konu Microsoft-Nokia ve Google-Microsoft örneklerinde de gündeme gelmişti.