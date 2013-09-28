Bill Gates : Ctrl+Alt+Delete kombinasyonu bir hataydı





Dünyanın en zengin insanı olmasının yanısıra Windows işletim sistemleri ile teknoloji dünyasına yeni bir yön veren kişiler arasına giren Bill Gates, yıllar sonra bir Windows özelliği hakkında ilginç bir tespitte bulundu.





MS-DOS ve Windows 3.1 dönemlerinde Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile bilgisayarlar yeniden başlatılırdı. Windows NT ile birlikte domain yapısındaki bilgisayarların Windows'a log in olma ve görev yöneticisine erişme görevleri de CAD kombinasyonuna eklendi. Bugüne kadar da kombinasyon önemini kaybetmedi.





Ancak Windows işletim sistemlerinin babası sayılan Bill Gates, Harvard'da yaptığı bir konuşmada CAD kombinasyonunun çok gereksiz olduğunu itiraf etti.





CAD yönetiminin icad edilmesi ise IBM klavye tasarımcısının tek tuşla bilgisayarı yeniden başlatabilecek bir tuş tasarımı yapmak istememesinden kaynaklanıyor. Tasarımcı yüzünden Microsoft, yeniden başlatma fonksyionu için farklı bir programlama yapmak durumunda kalıyor.





Bu programlama esnasında da IBM PC tasarımcısı David Bradley ekibe yardımcı oluyor. Bradley daha sonra login özelliğinin CAD fonksiyonuna neden eklendiğini hiçbir zaman anlayamadığını belirtmişti.

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57604752-75/bill-gates-control-alt-delete-was-a-mistake/