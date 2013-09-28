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Bill Gates : Ctrl+Alt+Delete kombinasyonu bir hataydı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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62
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bill Gates : Ctrl+Alt+Delete kombinasyonu bir hataydı

Dünyanın en zengin insanı olmasının yanısıra Windows işletim sistemleri ile teknoloji dünyasına yeni bir yön veren kişiler arasına giren Bill Gates, yıllar sonra bir Windows özelliği hakkında ilginç bir tespitte bulundu.

MS-DOS ve Windows 3.1 dönemlerinde Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile bilgisayarlar yeniden başlatılırdı. Windows NT ile birlikte domain yapısındaki bilgisayarların Windows'a log in olma ve görev yöneticisine erişme görevleri de CAD kombinasyonuna eklendi. Bugüne kadar da kombinasyon önemini kaybetmedi.

Ancak Windows işletim sistemlerinin babası sayılan Bill Gates, Harvard'da yaptığı bir konuşmada CAD kombinasyonunun çok gereksiz olduğunu itiraf etti. 

CAD yönetiminin icad edilmesi ise IBM klavye tasarımcısının tek tuşla bilgisayarı yeniden başlatabilecek bir tuş tasarımı yapmak istememesinden kaynaklanıyor. Tasarımcı yüzünden Microsoft, yeniden başlatma fonksyionu için farklı bir programlama yapmak durumunda kalıyor.

Bu programlama esnasında da IBM PC tasarımcısı David Bradley ekibe yardımcı oluyor. Bradley daha sonra login özelliğinin CAD fonksiyonuna neden eklendiğini hiçbir zaman anlayamadığını belirtmişti.  

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57604752-75/bill-gates-control-alt-delete-was-a-mistake/ Yorum Yaz
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Sirchade 6 yıl en beğenilen
SkewCurrent
Ctrl+Shift+ESC= Tek elle mutluluk.

tek elle mutluluk biraz sakat olmuş
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W7K2D 6 yıl
CTRL + ALT + DEL


Efsanedir.
1 Yanıt Yanıtla +40
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SkewCurrent 6 yıl
Ctrl+Shift+ESC= Tek elle mutluluk.
Yanıtla +33
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tolgagrbz 6 yıl
Ctrl+alt +delete=%:-)
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bkaakco 6 yıl
Niye ki anlamadım? Kurtarma menüsü gibi bir şey çıkıyor işte.
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pudinkk 6 yıl
Chucky Pancamo
darkaura bill gates in geri donecegi seklinde dedikodular dolasiyor. bence yerinde olur. micrososft uzun vade planlari icin kisa vade karlarindan odun veremedigi icin bu durumda. surface in fiyati ortada, onca tavsiyeye ragmen wp nin en azindan giris seviye telefonlarda lisans ucretinde indirim yapilmamasi, bunlar micrososftun mobil piyasaya yayilmasini zorlastiran seyler oldu. microsoftun ihtiyaci olan, uzun vade cikarlar icin sirket o sene zarar etse bile koltugunda durabilcek, istediklerini yapabilcek vizyoner bir ceo. tipki steve jobs gibi. bu yuzden yeni ceo bill gates gibi cok kuvvetli bir isim olmak zorunda. baska turlu yatirimcilarin kisa vade kazanc taleplerine karsi durmasi mumkun olmaz.
O değil de Steve Ballmerın CEOluğu bırakacağı belli olunca hisseler %7 artmış ya, acıdım adama. Bill geçerse başa ne olur bilmem, sektörden uzak gibi sanki şuan.

Bill ne zaman kendi kafasınla ekmek kazandı ki?İlk yıllarında programlama becerisi olabilir bu bazı şeyleri kurmasına olanak sağlamıştır şirket bazında ama sonrasında bakın hep birilerinin sırtına basarak para kazanmıştır.Bill zaten zengin bir ailenin çocuğudur finansal desteği mevcuttur.
Bill şu anda başa geçerse şirket daha da büyük bir felakete gider.Her zaman bir piyonu vardır,üretici biri olduğunu düşünmüyorum.
Steve ki Bill i yakından tanır bakın ne der
“He’d be a broader guy if he had dropped acid once or gone off to an ashram when he was younger"
"Bill is basically unimaginative and has never invented anything, which is why I think he’s more comfortable now in philanthropy than technology"
"He just shamelessly ripped off other people’s ideas,"

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people66 6 yıl
konu ile alakalı caps... incicaps.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
bill gates'in esi bosanma davası acmıs,hakim sormus kızım dunyanın en zengin adamından niye bosanmak istiyorsun diye.soyle yanıtlamıs hakim bey micro&soft diyorum sadece CTRL + ALT + DEL gereksiz bir kombinasyon demis.
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Surfer Rosa 6 yıl
Ne zaman CAD kullansam genelde küfür ediyor olurum.
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darkaura 6 yıl
CTRL + ALT + DEL windows 98 zamaninda deli ederdi beni. bilgisayar dondugunda basardim, bir cevap gelmezse ikinci defa basmak cesaret isterdi keza iki CTRL + ALT + DEL bilgisayari restart ederdi, o ana kadar yapilmis tum calismalar, yazilmis tum odevler bir anda yok olup gidebilirdi. bilgisayarin cevap verip vermiyeceginide bilemezdiniz, cok stresli bir bekleyisti. o siralar bilgisyari camdan asa atmis olmamam, ilerde cinnet ile cinayet isleyecek bir adam olmadigimin kaniti olsa gerek.
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W.Fichtner 6 yıl
Ctrl alt del olmadan olur mu lae
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Pulstar 6 yıl
Bill yine yanlış yolda.

Bence Windows'un tuş kombinasyonları üzerinden günah çıkarmasın. Her biri de şahane kombinasyonlardır.

İlla günah çıkaracağım diyorsa kendisini Windows Vista ve Windows 8'e alalım.

Yeni bir PC almak haricinde bu versiyonlardan birini veya ikisini parayla satın alanlara paralarını iade edebilir mesela veya çıktığında Windows 9 da hediye edebilir.
1 Yanıt Yanıtla +4
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RaptorFX 6 yıl
CAD yerine tek tuş yapılabilirdi demiş sevgili bill. Dedik ama istemediler yapmayı diyor. Ah bill senin yerinde RTE olacaktı yada Agaoglu. AVM bile yaparlardı klavyeye... :P
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omerfa 6 yıl
CTRL + ALT + DEL 'den önce Dos zamanında yani, pc yi zırt pırt kapatıp açmak için kasanın arkasındaki düğmeye basmak gerekiyordu. ve tabii bu zahmetli bir işti. bunu daha kolay yapmak isteyen üşengeç bir programcı ( adını hatırlayamadım şimdi ama daha yeni hayatını kaybetti )bu tuş kombinasyonun ayarladı
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Vahşi Hindi Süprizi 6 yıl
ctrl alt del in en iyi kombinasyon oldugu dusuncesindeyim
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Brky 6 yıl
Ne hatasi ya ? Program dondumu yada oyun , ctrl+alt+del cok defa kurtaricimiz olmustur, olmaktadir ve olucaktir..
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