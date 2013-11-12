Bing'e yeni müzik videosu arama özellikleri getirildi

Microsoft'un arama motoru Bing, müzik videolarının aranması amacıyla eklenen yeni bir özelliğe kavuştu.

Yapılan güncelleme sonrası servis bünyesinde yapılan şarkıcı ya da grup aramaları içerisinde artık farklı kanallardan gelen videolar da görüntülenebiliyor. Bu videoların üzerine gelindiği zaman ufak bir ön izleme açılıyor, basıldığı zaman ise tam boyutu ile izleme yapılabiliyor, mevcut albüm içerisinde yer alan diğer parçalara erişim sağlanabiliyor. Ayrıca videolar hakkında bazı ufak bilgiler verebilen servis, ekranın sağ tarafında ise benzer sanatçıları ve aranan kişinin albümlerini liste halinde gösteriyor.

Yayınlanan yeni güncelleme şimdilik sadece belirli bölgeler (Örneğin ABD) üzerinde çalışıyor. Kısa zaman içerisinde herkese açılacağı belirtilen arama sistemi hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.bing.com/blogs/site_blogs/b/search/archive/2013/11/11/new-music-video-search-arrives.aspx