Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bing'e yeni müzik videosu arama özellikleri getirildi

5 yıl
385
1
5
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bing'e yeni müzik videosu arama özellikleri getirildi
Microsoft'un arama motoru Bing, müzik videolarının aranması amacıyla eklenen yeni bir özelliğe kavuştu.
Yapılan güncelleme sonrası servis bünyesinde yapılan şarkıcı ya da grup aramaları içerisinde artık farklı kanallardan gelen videolar da görüntülenebiliyor. Bu videoların üzerine gelindiği zaman ufak bir ön izleme açılıyor, basıldığı zaman ise tam boyutu ile izleme yapılabiliyor, mevcut albüm içerisinde yer alan diğer parçalara erişim sağlanabiliyor. Ayrıca videolar hakkında bazı ufak bilgiler verebilen servis, ekranın sağ tarafında ise benzer sanatçıları ve aranan kişinin albümlerini liste halinde gösteriyor.
Yayınlanan yeni güncelleme şimdilik sadece belirli bölgeler (Örneğin ABD) üzerinde çalışıyor. Kısa zaman içerisinde herkese açılacağı belirtilen arama sistemi hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.bing.com/blogs/site_blogs/b/search/archive/2013/11/11/new-music-video-search-arrives.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Google dan daha güzel zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrSAVIOR 5 yıl
youtube gibi video sitesi yapsa tutar bence bing
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bingden çok ciddi zarar etti microsoft , bencede kapatilmasi gerekli ,her sektörede elini atmayıversinler işlerini iyi yaptıkları şeylere yoğunlaşsalar daha iyi.konsol cikartmalarıda cok sacma zaten yazılım firmasısısın ne isin var konsolla , konsol bolumunu satip gelen parayli yeni oyun yatirimlarini yatirsalar dunyanin parasini gotururler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Bing başarılı bence. Arayüzü de güzel. İkinci alternatifim. Yeni özellikler elbet çoğu kişinin işine yarayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
Stephen Elop iktidara gelirse Bing'i kapatıp XBox'ı satacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi 5 yıl Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme 5 yıl Colorful GTX 770 iGame Ekran Kartı Video İnceleme 5 yıl Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim