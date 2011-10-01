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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar'dan AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart

7 yıl
23,4b
1
39
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'dan AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart
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AMD'nin 12 Ekim'de gerçekleştireceği Bulldozer FX lansmanı öncesine yönelik olarak anakart üreticileri yeni model duyurularına başlamış durumda. Biostar yaptığı açıklama ile yüksek performans segmenti için hazırladığı 990FX çipsetli yeni anakart modeli TA990FXE'i duyurdu. Soket AM3+ formundaki yeni nesil FX işlemcilerin tamamına ek olarak AMD'nin güncel ürün gamındaki diğer işlemcilere d edestek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2000MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.
Üzerinde yer alan renkli komponentler sayesinde dikkat çekici bir görünüm srgileyen TA990FXE, çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Diğer donanımlar için iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotu ile gelen anakart, Biostar tarafından geliştirilen G.P.U (Green Power Utility) teknolojisi ile sistemin düşük yük durumunda olduğu koşullarda güç tüketimi optimal seviyede tutabiliyor. Aynı zamanda hızlı sistem başlangıcı için Rapid Switch ve ev eğlence cihazlarının Android ve iOS tabanlı cihazlar ile kontrolü için  BIO-Remote 2 özelliği ile donatılan anakart üzerinde dört adet USB 3.0 portu bulunuyor.
Diğer özellikleri arasında eSATA konnektörü, Gigabit Ethernet, FireWire portu, debug LED , beş adet SATA-III portu ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen Biostar TA990FXE'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 
Biostar'dan AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart
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Biostar'dan AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart
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Cidelee 7 yıl en beğenilen
Donanım haberlerini özlemişim, gına gelmişti artık telefon tablet haberlerinden
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webbeast 7 yıl
Biostar 30 dolara anakart da satıyor. Açıkçası daha önce kullanmış birisi olarak orta segmentteki anakartı çok sorun çıkarmıştı. Güvenemiyorum stabilite olarak.
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STAR_023 7 yıl
yurt dışında 120 ile 130 dolar arasında değişiyor. türkiyede hala yok...
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-Sniper- 7 yıl
Anakart güzelmiş umarım fiyatı uçuk olmaz :)
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umutarslan.com 7 yıl
MÜŞAVİR
Jinnet
MÜŞAVİR Sata portların sayısı az olmuş. Min. 8 adet olmalı böyle bir kartta.
8 tane sata portunu ne yapıcaksın
450-500 civarı olacagını sanmıyorum 300 lira civarı olur
Şu an kullandığım anakartta 8 sata girişinin 7 tanesi dolu. Siz kullanmıyorsunuz diye kimsenin kullanmadığını ya da kullanılmayacağını, gereksiz olduğunu düşünmeniz yanlış olur.

benim kartta 8 var yetmiyor 2 tanede pcix1den alıyorum yetmiyor. geçen lga2011 platformunda bir kart gördüm 14 sata var onun çıkmasını bekliyorum sistem değişmek için :) sata nimettir sata herşeydir :)
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tobepeople 7 yıl
umutarslan.com

MÜŞAVİR

Jinnet
MÜŞAVİR Sata portların sayısı az olmuş. Min. 8 adet olmalı böyle bir kartta.
8 tane sata portunu ne yapıcaksın
450-500 civarı olacagını sanmıyorum 300 lira civarı olur
Şu an kullandığım anakartta 8 sata girişinin 7 tanesi dolu. Siz kullanmıyorsunuz diye kimsenin kullanmadığını ya da kullanılmayacağını, gereksiz olduğunu düşünmeniz yanlış olur.


benim kartta 8 var yetmiyor 2 tanede pcix1den alıyorum yetmiyor. geçen lga2011 platformunda bir kart gördüm 14 sata var onun çıkmasını bekliyorum sistem değişmek için :) sata nimettir sata herşeydir :)

ne takıyorsunuz yaw o slotlara bende de bayağı slot var ama 2 si yetiyor 4- yada 6 tane boştu sanırım :)
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tobepeople 7 yıl
tv kartım ekran kartımın fanının havasını daraltıyor düşünebilirim ama baktımda bir çok anakart var 300 liraya kadar bu biraz ezik kalıyor 300 liraysa :)
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alpa07 7 yıl
kırmızı yerine siyah olsaymış pciex slotları daha iyi olurmuş
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tiger cage 7 yıl
sata portlarının az oluşu dışında çok güzel bir anakart
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OverClocK1ng 7 yıl
Son zamanlarda Biostar'ın anakartlarının renkleri iyice bozdu. Eskiden yaptığı Sarı portlar daha iyiydi. Şimdi bulamaç gibi oldu renkleri. Beğenmedim...
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Pontean 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
keşke şu ekran kartı girişlerini en altta normal pci girişlerini en üstte tutsalar pci karlarımızla ekran kartlarımızı huzur içinde kullanabilsek.

aynen yaa en büyük sıkıntım
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escapethelife 7 yıl
Jinnet
MÜŞAVİR
Jinnet
MÜŞAVİR Sata portların sayısı az olmuş. Min. 8 adet olmalı böyle bir kartta.
8 tane sata portunu ne yapıcaksın
450-500 civarı olacagını sanmıyorum 300 lira civarı olur
Şu an kullandığım anakartta 8 sata girişinin 7 tanesi dolu. Siz kullanmıyorsunuz diye kimsenin kullanmadığını ya da kullanılmayacağını, gereksiz olduğunu düşünmeniz yanlış olur.
7 tane hddyi napıyorsunuz anlamıyorum
performans içinmi yermi yok ?

Arşiv + raid
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bilalMW 7 yıl
ekonomik bir çözüm olucak gibi.
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asilturk4646 7 yıl
Adam Birde OC Genie Tuşu Koyar Dimi
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WinteR 7 yıl
130$ olası fiyatı, ama gene fazla, düşük modellerin çıkması gerek.
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