Biostar'dan AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli yeni anakart

AMD'nin 12 Ekim'de gerçekleştireceği Bulldozer FX lansmanı öncesine yönelik olarak anakart üreticileri yeni model duyurularına başlamış durumda. Biostar yaptığı açıklama ile yüksek performans segmenti için hazırladığı 990FX çipsetli yeni anakart modeli TA990FXE'i duyurdu. Soket AM3+ formundaki yeni nesil FX işlemcilerin tamamına ek olarak AMD'nin güncel ürün gamındaki diğer işlemcilere d edestek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 2000MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.

Üzerinde yer alan renkli komponentler sayesinde dikkat çekici bir görünüm srgileyen TA990FXE, çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Diğer donanımlar için iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotu ile gelen anakart, Biostar tarafından geliştirilen G.P.U (Green Power Utility) teknolojisi ile sistemin düşük yük durumunda olduğu koşullarda güç tüketimi optimal seviyede tutabiliyor. Aynı zamanda hızlı sistem başlangıcı için Rapid Switch ve ev eğlence cihazlarının Android ve iOS tabanlı cihazlar ile kontrolü için BIO-Remote 2 özelliği ile donatılan anakart üzerinde dört adet USB 3.0 portu bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında eSATA konnektörü, Gigabit Ethernet, FireWire portu, debug LED , beş adet SATA-III portu ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen Biostar TA990FXE'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.