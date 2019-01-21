Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor

Mobilitenin geleceği hakkında yeni stratejiler geliştirmekle görevlendirilen bir platformun meclise sunmak üzere olduğu teklifler ortaya çıktı. Sunulacak teklifler arasında akaryakıt fiyatlarına uygulanan vergileri ciddi oranda yükseltmek, elektrikli araç satışlarına kota getirmek ve otobanlarda hız sınırı uygulamasını başlatmak gibi önemli kararlar bulunuyor. Söz konusu tasarının meclisten onay alması halinde bir devir sona erecek ve Almanya’daki tüm otobanlara 130 km/s sınırı getirilecek. Şuanda otobanların küçük bir kısmında hız sınırı uygulamasına yer veriliyor.
Alınacak kararlar konusunda henüz değerlendirme aşamasında olan platformun raporunu mart ayında tamamlaması ve meclise sunması bekleniyor. Ancak özellikle otobanlara hız limiti getirilmesi konusunda sürücüler ve bazı politikacılardan tepkiler gelmeye başladı bile. Alman basınına yansıyan tepkilerin çoğu “Otobanlarımız özgürlüğün sembolü. Bunu elimizden alamazlar” şeklinde. Hükümet ise ülkedeki otomotiv sektörünü etkileyecek bu karar konusunda oldukça kararsız.
https://www.reuters.com/article/us-germany-climate-transport/climate-plans-could-make-germanys-no-limits-autobahns-history-idUSKCN1PC1HC Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onlar çevreyi düşünmüşler ,bizde ise trafik canavarlarından korkulduğu için hız limitlerini artıramıyorlar
bir aralar bizde otobanda 140 yapmayı düşünüyoruz dediler ,galiba cesaret edemediler :)
gerçi bizim ralliceler için 140 hız devede kulak olarak dahi görülmez
zaten bizimkiler istedikleri hızda gidiyorlar ,hız limiti de neymiş
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