Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor

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Son yıllarda küresel ısınmayla mücadele konusuna büyük önem veren Avrupa Birliği (AB) deyim yerindeyse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ulaşım kaynaklı emisyon salınımını 1990 yılından bu yana düşürmeyi başaramayan Almanya, böyle giderse yakın zamanda AB’nin ağır yaptırımlarına maruz kalacak. Bu durumun önüne geçmek isteyen hükümet yetkilileri, sürücülerin hiç hoşuna gitmeyecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Mobilitenin geleceği hakkında yeni stratejiler geliştirmekle görevlendirilen bir platformun meclise sunmak üzere olduğu teklifler ortaya çıktı. Sunulacak teklifler arasında akaryakıt fiyatlarına uygulanan vergileri ciddi oranda yükseltmek, elektrikli araç satışlarına kota getirmek ve otobanlarda hız sınırı uygulamasını başlatmak gibi önemli kararlar bulunuyor. Söz konusu tasarının meclisten onay alması halinde bir devir sona erecek ve Almanya’daki tüm otobanlara 130 km/s sınırı getirilecek. Şuanda otobanların küçük bir kısmında hız sınırı uygulamasına yer veriliyor.

Alınacak kararlar konusunda henüz değerlendirme aşamasında olan platformun raporunu mart ayında tamamlaması ve meclise sunması bekleniyor. Ancak özellikle otobanlara hız limiti getirilmesi konusunda sürücüler ve bazı politikacılardan tepkiler gelmeye başladı bile. Alman basınına yansıyan tepkilerin çoğu “Otobanlarımız özgürlüğün sembolü. Bunu elimizden alamazlar” şeklinde. Hükümet ise ülkedeki otomotiv sektörünü etkileyecek bu karar konusunda oldukça kararsız.

https://www.reuters.com/article/us-germany-climate-transport/climate-plans-could-make-germanys-no-limits-autobahns-history-idUSKCN1PC1HC