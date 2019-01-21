Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor

Almanya'nın ulaşım kaynaklı emisyon salınımını düşürmek için alacağı kararlar arasında ülkedeki tüm otobanlara hız sınırı getirmek de yer alıyor. Söz konusu teklif mart ayında meclise sunulacak.
4 ay
19,7b
1
78
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor
Tam Boyutta Gör
 

Son yıllarda küresel ısınmayla mücadele konusuna büyük önem veren Avrupa Birliği (AB) deyim yerindeyse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Ulaşım kaynaklı emisyon salınımını 1990 yılından bu yana düşürmeyi başaramayan Almanya, böyle giderse yakın zamanda AB’nin ağır yaptırımlarına maruz kalacak. Bu durumun önüne geçmek isteyen hükümet yetkilileri, sürücülerin hiç hoşuna gitmeyecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Mobilitenin geleceği hakkında yeni stratejiler geliştirmekle görevlendirilen bir platformun meclise sunmak üzere olduğu teklifler ortaya çıktı. Sunulacak teklifler arasında akaryakıt fiyatlarına uygulanan vergileri ciddi oranda yükseltmek, elektrikli araç satışlarına kota getirmek ve otobanlarda hız sınırı uygulamasını başlatmak gibi önemli kararlar bulunuyor. Söz konusu tasarının meclisten onay alması halinde bir devir sona erecek ve Almanya’daki tüm otobanlara 130 km/s sınırı getirilecek. Şuanda otobanların küçük bir kısmında hız sınırı uygulamasına yer veriliyor.

Alınacak kararlar konusunda henüz değerlendirme aşamasında olan platformun raporunu mart ayında tamamlaması ve meclise sunması bekleniyor. Ancak özellikle otobanlara hız limiti getirilmesi konusunda sürücüler ve bazı politikacılardan tepkiler gelmeye başladı bile. Alman basınına yansıyan tepkilerin çoğu “Otobanlarımız özgürlüğün sembolü. Bunu elimizden alamazlar” şeklinde. Hükümet ise ülkedeki otomotiv sektörünü etkileyecek bu karar konusunda oldukça kararsız.


https://www.reuters.com/article/us-germany-climate-transport/climate-plans-could-make-germanys-no-limits-autobahns-history-idUSKCN1PC1HC Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 4 ay en beğenilen
Almancı ak gezenler üzülmüştür.
4 Yanıt Yanıtla +127
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 4 ay
Das ist kaputt.
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edirneli86 4 ay Madnessisme
Hoşunuza gidiyor galiba pahalı benzin kullanılan yerleri duyunca.
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
haberelectro 3 ay
Emisyon salınımını nasıl düşüremediler. O zamandan bu zamana arabalarınki yarı yarıya düştü zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McLaren64 3 ay
Alman otobanlarında hız sınırı olmaması nedeniyle Avrupa'da bir çok kişi bu otobanlara sadece hız yapmak için bile geliyordu. Buna pek çok sürücü karşı çıkacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tritone 3 ay
Hic mi gulmeyecek bu almanin yuzu? Sonra gidip yeniliyorlar biz de yenilmis sayiliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tomofil tutkunu 3 ay
Muhabbetlerde eleştirirken örnek veriyorduk iyi oluyordu, tüh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 3 ay
Anaa, Alamanya bizi gısganıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 3 ay
keşke çıksa ve böylece otomobil bölümünde "ama bakın alamanya da hız sınırı yok" örneğini getiremez olur :)
onlar çevreyi düşünmüşler ,bizde ise trafik canavarlarından korkulduğu için hız limitlerini artıramıyorlar
bir aralar bizde otobanda 140 yapmayı düşünüyoruz dediler ,galiba cesaret edemediler :)
gerçi bizim ralliceler için 140 hız devede kulak olarak dahi görülmez
zaten bizimkiler istedikleri hızda gidiyorlar ,hız limiti de neymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 3 ay
Hız sınırı olmayan ülkeler hangileri bilgisi olan var mı?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Madnessisme 3 ay JESKO
suan sadece antarktika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D.Baran 3 ay JESKO
Sadece Almanya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 3 ay
doğru ise onaylanır mecliste. ama sanmıyorum. sanki yalan gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sioux 3 ay
bu habere inanlar var mı gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çocuk Adam 3 ay
130 gayet yüksek bir hız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19724 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
almanya otobanları, hız sınırı ve
6 etiket daha autobahn Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu 3 ay DJI firmasında büyük yolsuzluk yaşandı, soruşturma başlatıldı 3 ay Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor 3 ay Raspberry Pi ile harmanlanmış gitar konsepti ile tanışın 3 ay Fransa’dan Google’a 57 milyon dolar ceza 3 ay Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı 3 ay MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir 3 ay Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor 3 ay Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı 4 ay Yerli geliştirici Pixery en hızlı büyüyen firmalardan oldu 4 ay Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak 4 ay Yeni nesil BMW M3 iki farklı versiyonla gelecek 4 ay Microsoft, Edge tarayıcısının iOS versiyonuna yeni özellikler ekledi 4 ay Xiaomi rekabeti Afrika kıtasına yayacak 4 ay Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı: 4 ay Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek 4 ay Exynos 7904 yonga seti duyuruldu 4 ay Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup 4 ay Evrakta sahteciliği Microsoft'un yazı fontları çözdü 4 ay Samsung Galaxy A30 modeli Geekbench üzerinde ortaya çıktı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Bir devrin sonu: Almanya'daki tüm otobanlara hız sınırı getiriliyor Sonraki WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için mesaj iletimini kısıtlıyor 4 ay Facebook, kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı sebebiyle rekor bir ceza alacak 4 ay 32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme 4 ay Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok" 4 ay Çinli üretici Geely, Volvo XC40'ın altyapısını kullanan bir coupe-SUV üretecek 4 ay CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi? 4 ay 10nm işlemcili Crimson Canyon NUC hazır 4 ay Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor 4 ay Güney Koreli telefon şirketleri son 16 yılın en kötü dönemini yaşıyor 4 ay Yakında Facebook üzerinden dilekçe yazılabilecek 4 ay Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor 4 ay Sınırları zorlayan televizyon | 98-inç 8K QLED 4 ay Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi, özellikleri ortaya çıktı 4 ay Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti 4 ay Spotify’ın araç içi müzik çaları bu yıl içinde piyasaya çıkabilir 4 ay Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak 4 ay Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi 4 ay Alphabet’in geliştirdiği EKG destekli akıllı saat, ilaç biriminden onay aldı 4 ay Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim