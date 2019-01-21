Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AKN sonrası fiyat değişiklikleri ve Turkcell’in mobil internet paylaşımını ücretlendirme girişimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Ömer Fatih Sayan, Bakanlık görevinin yanı sıra Türk Telekom’da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Sayan, AKN’nin kaldırılmasının ardından ciddi fiyat artışı yaşanmadığını ifade etti.

Pek çok kullanıcı, AKN’nin kaldırılmasının ardından internet servis sağlayıcı firmaların fiyat artışından dert yakınıyor. Sayan, firmaların AKN'nin kaldırılmasından sonra tarife fiyatlarını daha da arttırmak için girişimde bulunduğunu ancak izin vermediklerini belirtti.

AKK’nin kaldırılması konusunda şu an süreci gözlemlediklerini, tarife fiyatlarının artacağı yönünde eleştiriler olduğunu belirten Sayan, "Şu an sunulan fiyatlar konuşulduğu şekilde değil. İlk başta operatörler 'Acaba fiyatlandırmada ne yapabiliriz?' diye çıktılar ama, "Durun kardeşim olmaz" dendiğinde durdular" dedi.

“Ciddi fiyat yükselmesi yok”

Yeni tarifelerin belirli hızlar için çok pahalı olmayan makul fiyatlarla sunulduğunu, belirli hızlarda da daha yüksek fiyatların bulunduğunu ifade eden Sayan, "Şu anki aşamada ciddi bir fiyat yükselmesi yok." ifadelerini kullandı. Her ne kadar Sayan'ın açıklamaları böyle olsa da kullanıcılar, artan internet fiyatları nedeniyle tepkisini sürdürmeye devam ediyor.

"Turkcell’in internet paylaşımını ücretlendirme girişimi mevcut müşterileri kapsamayacak"

Turkcell’in mobil internet paylaşımından ücret alması konusunu değerlendiren Sayan, bu uygulamanın mevcut müşterilere uygulanamayacağını açıkladı.

“Hızlı Giriş seçeneğinde problem yok, dünyada da birçok platformda bu mevcut. Bununla ilgili esas problem bu değil. Daha önce sözleşme imzalayan mevcut abonelere, sonradan 'Ben şundan ücret alacağım' demesine bir kere bizdeki regülasyon izin vermez. Limitsiz internetle ilgili de aynı şey söz konusu. Rekabetin olduğu ortamda, farklı tarife seçenekleri ya da farklı giriş seçenekleri ile müşterinin bilerek, isteyerek seçtiği yöntemle bu işlerin yapılmasında çok problem yok. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet."

Tüketicilerin sahip olduğu hakların kaybolmasına ve tüketicinin konforunu azaltıcı yönde değişikliklere izin verilmediğini söyleyen Ömer Fatih Sayan, "Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere bu abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, müşterinin kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Limitsiz internet de dahil, tüm şirketler için mevcut müşterinin haklarının korunması gerek. Ne faturalarda ne uygulamalarda sürprize izin vermek istemiyoruz. Biz de sürpriz yapmıyoruz. AKN'yi biz çok önceden duyurduk, daha öngörülebilir bir sektör olması herkesin yararına." diye konuştu.

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Turkcell, daha önce yaptığı duyuruda 15 Ocak tarihinden itibaren mobil internet paylaşımı yapan müşterilerden 9 TL alacağını ancak 'Hızlı Giriş' seçeneği ile giriş yapanlardan bu ücreti almayacağını duyurmuştu. Turkcell bu uygulamayı yürürlüğe sokmadı. Kullanıcılar şu an için herhangi bir giriş yapmaya gerek kalmadan ücretsiz olarak mobil internetini paylaşabiliyor.