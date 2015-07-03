Bir günde iki Windows 10 önizlemesi

Artık Windows 10 işletim sisteminin çıkışına sayılı günler kala Microsoft, geri bildirim toplama işlemlerini hızlandırmış görünüyor. Hafta başında birer gün arayla 10158 ve 10159 yapısını denemeye sunan Microsoft takipçilerini şaşırttı.





Microsoft'un Windows 10 işletim sistemini Temmuz sonuna yetiştirip yetiştiremeyeceğine dair soru işaretleri bulunuyordu. Ancak sık aralıklarla yayımlanan önizleme yapıları ve bu yapıların her seferinde daha stabil hale gelmesi bu şüpheleri gidermiş görünüyor.





Windows Insider programı devam edecek ve Windows 10 piyasaya çıktıktan sonra eklenmesi düşünülen önemli yenilikleri yine ilk kez Insider katılımcıları deneme imkanına sahip olacak. Windows 10 geliştirme sürecinin eski yönetici Steven Sinofsky dönemindeki Windows 8 geliştirme sürecinden epey farklı olduğu belirtiliyor.





10159 yapısında artık yeni tarayıcı Project Spartan kod adını bırakarak Microsoft Edge ismini kullanmaya başlıyor. Tarayıcı yeni bir ikona kavuşurken, ayarlar kısmında daha fazla seçenek ve başlangıç ekranında yeni, önceki ve özel şeklindeki sekmelerden birisi ile başlamayı tercih etmek şeklinde yenilikler bulunuyor.





Cortana dijital asistan da yeni yapıda uçuş bilgilerini takip etme, Office 365 ile entegrasyon, yeni ülkelerde doğal dilde mail gönderme şeklinde yeniliklere kavuşuyor. Fotoğraflar uygulaması ise performans iyileştirmeleri, GIF desteği ve düzenleme araçlarına bazı eklentiler şeklinde yenilikler sunuyor.





Bunun haricinde yeni yapının 300 civarında hatayı giderdiği belirtilirken, Microsoft'un özenle hazırladığı yeni Hero masaüstü arkaplanı da giriş ekranına geliyor.

http://anandtech.com/show/9409/windows-10-build-10159-released-to-windows-insiders