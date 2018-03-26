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Bir vurgun haberi de Anadolu Farm’dan

Birbiri ardına piramit yapıların birer birer balon gibi patladığı görüyoruz. Çiftlik Bank ile başlayan süreçte Sütbank ve şimdi de Anadolu Farm sisteminin faaliyetlerine son verildi.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çiftlik Bank sisteminin yatırımcılarından topladığı yaklaşık 500 milyon TL ile kayıplara karışmasının ardından gözler bir anda piramit yapılara çevrildi. Bakanlık 65 farklı yapıyı incelemeye alırken mağduriyet haberleri ardı ardına geliyor.

Anadolu Farm nedir?

Kayseri’de faaliyet gösteren Anadolu Farm adındaki internet üzerinden faaliyet yürüten bir piramit yapının sanal oyun ile 4 bin 500 kişiden 8 ayda toplamda 90 milyon TL para topladığı tespit edildi.

Piramit yapı tarzında üyelerinden para topladığı şikayetleri üzerine harekete geçen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bir rapor hazırladı. Saadet zinciri olduğu sonucuna varılan Anadolu Farm hakkında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Anadolu Farm, yaklaşık 8 ay önce faaliyetine başladı. Bu süre içerisinde toplamda 44 bin kişinin üye olduğu, bunların yaklaşık 4 bin 500'ünün aktif olarak sisteme dahil olup para yatırdığı tespit edildi.

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Oyun çiftlik hayvanlarını sanal ortamda alıp satarak para kazanmaya yönelik bir sistem barındırıyor. Yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisi verilirken, bu zamandan sonra da üyelerinin her alacağına karşılık yüzde 200 kâr payı vaadinde bulunuluyor.

Ayrıca bu süreçte üyelerin satın aldıkları sanal ürünleri iade garantisi söz konusu ve sanal çiftlik hayvanlarının alım satım işlemlerindeki para transferi banka üzerinden yapılıyor. Güven kazanmaya yönelik her türlü yolu deneyen şirket kâr payını alabilmek için ise aktif olarak sistemde oyun oynama koşulunu sunuyor.

Her zamanki gibi yapının gerçek manada bir çiftliği yok. Firmanın Kayseri'de 4, Tokat'ta ise bir restoranının bulunduğu belirlendi. Üyelerden toplanan parayla kurulan restoranın 300 bin lira karşılığında bayiliğini almak için Türkiye'nin farklı illerinden 15 girişimcinin başvuruda bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık incelemesinin ardından şirketin banka hesaplarına bloke kondu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetim kurulu başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2106105-sanal-oyunla-8-ayda-90-milyon-lira-toplamislar? Yorum Yaz
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tolgatelli 1 yıl en beğenilen ardabeyim
ardabeyim
Arkadaşlar anadolu farmdan paranızı 500tlye geri alırım :d

Arkadaşlar, paranızı 500tlye alırım diyen arkadaşa ödediğiniz parayı, 400tlye geri alırım.. :)
ardabeyimArkadaşlar anadolu farmdan paranızı 500tlye geri alırım :dArkadaşlar, paranızı 500tlye alırım diyen arkadaşa ödediğin...
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3 Yanıt Yanıtla +60
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ardabeyim 1 yıl
Arkadaşlar anadolu farmdan paranızı 500tlye geri alırım :d
1 Yanıt Yanıtla +39
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alemburda34 1 yıl
Bizim millet hyip - ponzi sistemlerle yeni tanisiyor daha cook operler. Dikkat edin bu sistemlerin hicbiri sanal pos ile para kabul etmezler, cunku sanal postaki uluslararasi anlasmalar geregi harcama itirazinda bulunulursa firmayi gectim banka herturlu parayi vermek zorunda kaliyor.
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agent1453 1 yıl
Jet fadıl'lar çoğalıyor.
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zultaran 1 yıl
Bu sistem çiftlik kurularak yapılsa devlet tarafından hayvancılığa çözüm olur ama girmezler bu işlere.
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mehmet-73 1 yıl

Risitas Las Paelleras uyarlama yorumsuz.
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DH Misafiri 1 yıl
Ülke dingonun çiftliğine dönmüş la :)))
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ouzqan 1 yıl
Helal olsun adamlara bizde böyle koyun çok oldukça hergün birisi çıkar milleti dolandırır.
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zolzauza 1 yıl
Ne kadar koyun, inek, öküz vs logolu firma varsa dolandırıcı çıkıyor...
Demekki sübliminal mesajları iyi okumak gerek :)
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vamp 1 yıl
Ben üzülmüyorum. Buraya para yatıranlar kendilerini akıllı zanneden insanlar. Ne kadar zekaya sahip olduklarını böylelikle görmüş oluyorlar.
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sistemli adam 1 yıl
Ohha artık ya. Ülke komple çiftlik sahtekarları ile dolmuş. Arz talep meselesi. Bunlara para yatıran tiplerle tanışmak isterdim.
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mcx 1 yıl
herşey dolandırmak üzerine kurulu.
Yatırım alanı borsa bile bi anda çökertiyor beli.
Ama insan doğasında hayal kurmak var. Bunu iyi kulalnıyorlar.
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