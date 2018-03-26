Bir vurgun haberi de Anadolu Farm’dan

Çiftlik Bank sisteminin yatırımcılarından topladığı yaklaşık 500 milyon TL ile kayıplara karışmasının ardından gözler bir anda piramit yapılara çevrildi. Bakanlık 65 farklı yapıyı incelemeye alırken mağduriyet haberleri ardı ardına geliyor.

Anadolu Farm nedir?

Kayseri’de faaliyet gösteren Anadolu Farm adındaki internet üzerinden faaliyet yürüten bir piramit yapının sanal oyun ile 4 bin 500 kişiden 8 ayda toplamda 90 milyon TL para topladığı tespit edildi.

Piramit yapı tarzında üyelerinden para topladığı şikayetleri üzerine harekete geçen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bir rapor hazırladı. Saadet zinciri olduğu sonucuna varılan Anadolu Farm hakkında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Anadolu Farm, yaklaşık 8 ay önce faaliyetine başladı. Bu süre içerisinde toplamda 44 bin kişinin üye olduğu, bunların yaklaşık 4 bin 500'ünün aktif olarak sisteme dahil olup para yatırdığı tespit edildi.

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Oyun çiftlik hayvanlarını sanal ortamda alıp satarak para kazanmaya yönelik bir sistem barındırıyor. Yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisi verilirken, bu zamandan sonra da üyelerinin her alacağına karşılık yüzde 200 kâr payı vaadinde bulunuluyor.

Ayrıca bu süreçte üyelerin satın aldıkları sanal ürünleri iade garantisi söz konusu ve sanal çiftlik hayvanlarının alım satım işlemlerindeki para transferi banka üzerinden yapılıyor. Güven kazanmaya yönelik her türlü yolu deneyen şirket kâr payını alabilmek için ise aktif olarak sistemde oyun oynama koşulunu sunuyor.

Her zamanki gibi yapının gerçek manada bir çiftliği yok. Firmanın Kayseri'de 4, Tokat'ta ise bir restoranının bulunduğu belirlendi. Üyelerden toplanan parayla kurulan restoranın 300 bin lira karşılığında bayiliğini almak için Türkiye'nin farklı illerinden 15 girişimcinin başvuruda bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık incelemesinin ardından şirketin banka hesaplarına bloke kondu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetim kurulu başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.