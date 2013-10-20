Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birim çeviri uygulaması Vert, yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
426
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birim çeviri uygulaması Vert, yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi
Günlük hayatımızda karşımıza çıkan farklı birimler arasında çeviri yapabilmek adına geliştirilen uygulamalardan Vert, yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi.
Kullanışlı olduğu kadar sade bir ara yüz ile hazırlanan Vert, 30 farklı kategoride (İvme, Açı, Alan, Döviz, Veri Boyutu, Yoğunluk, Enerji, Kuvvet, Frekans, Yakıt Tüketimi, Işık, Uzunluk / Mesafe, Güç, Basınç, Radyoaktivite, Hız, Sıcaklık, Zaman, Tork, Tipografi, Debi, Ağırlık / Kütle ve fazlası) 700 farklı birim arasında çeviri yapılmasına imkan tanıyor. Sık kullanılan birimlerin favoriye alınmasını da sağlayabilen uygulama, güncel para kurlarını da internet üzerinde güncelleyerek doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yayınlanan 1.2 güncellemesi ile çevrilmek istenen birimlerin aranması için içerisine yeni bir menü eklenen uygulama, ayrıca güncel bir sonbahar teması, kullanıcı deneyimini etkileyen değişiklikler ve URL şemalılarında yapılan bazı yeniliklere de kavuşmuş durumda.
1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Vert çeviri uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim