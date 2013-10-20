Birim çeviri uygulaması Vert, yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi

Günlük hayatımızda karşımıza çıkan farklı birimler arasında çeviri yapabilmek adına geliştirilen uygulamalardan Vert, yeni özellikler ile 1.2 sürümüne güncellendi.

Kullanışlı olduğu kadar sade bir ara yüz ile hazırlanan Vert, 30 farklı kategoride (İvme, Açı, Alan, Döviz, Veri Boyutu, Yoğunluk, Enerji, Kuvvet, Frekans, Yakıt Tüketimi, Işık, Uzunluk / Mesafe, Güç, Basınç, Radyoaktivite, Hız, Sıcaklık, Zaman, Tork, Tipografi, Debi, Ağırlık / Kütle ve fazlası) 700 farklı birim arasında çeviri yapılmasına imkan tanıyor. Sık kullanılan birimlerin favoriye alınmasını da sağlayabilen uygulama, güncel para kurlarını da internet üzerinde güncelleyerek doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yayınlanan 1.2 güncellemesi ile çevrilmek istenen birimlerin aranması için içerisine yeni bir menü eklenen uygulama, ayrıca güncel bir sonbahar teması, kullanıcı deneyimini etkileyen değişiklikler ve URL şemalılarında yapılan bazı yeniliklere de kavuşmuş durumda.

1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Vert çeviri uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.



