Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Umut” adlı uzay aracı neredeyse göreve hazır

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uzay Ajansı ve Muhammed Bin Raşid Uzay merkezinin ortaklaşa düzenlediği bir basın toplantısında, Emirliğe ait Umut adlı uzay aracı projesinde yavaş yavaş sona gelindiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, uzay aracının %85 oranında tamamlandığı ve halihazırda yoğun testlere tabi tutulduğu belirtilmiş. Kurumlara göre Umut, 2020 yılının Temmuz ayında uzaya fırlatılacak. Her şey planlandığı gibi giderse, Birleşik Arap Emirlikleri Mars’a bir uzay aracı gönderen ilk Arap ve İslam ülkesi olacak. Emirliğin kuruluşunun 50. yılı şerefine, aracın 2021 yılında Mars’a ulaşması bekleniyor.

Suyun izini arayacak

Yakıtla birlikte yaklaşık 1,5 ton ağırlığa sahip olan insansız uzay aracı, küçük bir otomobilin boyuna ve ağırlığına sahip. Kızıl Gezegendeki, iklim değişikliği ile atmosferik erozyonun bağını inceleyecek olan Umut, bir zamanlar gezegenin yüzeyinde sıvı halde bulunan suyun yok olma sebeplerini araştıracak. Uzay aracı, yüksek çözünürlüklü bir kamera ile sıcaklık değerlerini inceleyecek ultraviyole ve oksijen/hidrojen izlerini tespit edecek kızılötesi spektrometreler ile donatılmış.

Projenin, Mars Keşif Programı Analiz Grubu (Mars Exploration Programme Analysis Group-MEPAG) adlı bilimsel bir topluluk ortaklığı ile geliştirildiği ifade ediliyor. Yüksek Öğrenim ve İleri Beceriler Bakanı olan, aynı zamanda BAE Uzay Ajansı’nın da başkanlığı görevini yürüten Dr. Ahmad Belhul Al Falasi yaptığı açıklamada, “Emirliğin Mars Görevi Uydusu neredeyse tamamlandı. BAE, bir Arap ve İslam ülkesi olarak Mars’a uzay aracı gönderen ilk ülke olma yolunda bir hayali gerçekleştirerek tarih yazmaya artık çok yakın.” sözlerini kullanmış.

Emirlikçe düzenlenecek görevin uzayın keşfi kapsamında yürütülen küresel çabaya katkı sağlayacağı belirtilirken, ilk kez bir Mars görevinin gezen atmosferi ile ilgili bütüncül bir tablo ortaya çıkaracağı vurgulanıyor. Gelişmeler için bizi lütfen takip edin.

http://www.thenorthlines.com/uaes-hope-probe-project-bound-for-mars-is-85-complete/