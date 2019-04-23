Blue Origin, Saturn V roketinin test edildiği platformu restore edecek

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Uzay çağı tarihi ve uzay yarışında önemli bir yere sahip olan Saturn V roketlerinin test edildiği platform, Amazon’un patronu Jeff Bezos’a ait Blue Origin uzay şirketi tarafından restore edilip tekrar kullanılmaya başlanacak. Blue Origin, Ticari Uzay Uçuş Faaliyetleri yasası kapsamında NASA ile vardığı anlaşma neticesinde; Marshall Uzay Uçuşları Merkezi’nde bulunan 4670 numaralı test platformunu modernize ederek tekrar kullanıma açacak. Jeff Bezos’a ait şirketin burada, kendine ait roket motorlarını test etmesi bekleniyor.

Apollo programı kapsamında Ay’a icra edilen ilk insanlı görevde kullanılmak maksadıyla geliştirilen Saturn V roketinin testleri için 1965 yılında inşa edilen platform, 1998 yılından beri kullanılmıyor. 91 m. uzunluğundaki dikey kalkış test platformu, 1970’li ve 80’li yıllarda ise Uzay Mekiklerinin ana motorları ve dış tankını test etmek için kullanılmış.

NASA’nın 2017 yılında yayınladığı tekrar kullanabilirlik bilgilendirmesi kapsamında Blue Origin tarafından talip olunan platform, United Launch Allience’ın BE-3U ile BE-4 roket motorları ile Blue Origin’e ait New Glenn roketinin testlerinde kullanılacak.

Ek maliyetler de karşılanacak

NASA ile varılan anlaşma neticesinde platformun ayağa kaldırılması için ihtiyaç duyulan yatırımı yapacak olan Blue Origin, aynı zamanda 4670 numaralı platformun kullanılmasından kaynaklanan maliyetleri de karşılayacak. Bahse konu hususun; vatandaşların vergisiyle kurulan hükümet tesislerinden elde edilen gelirin, en üst seviyeye çıkarılması hedefiyle hayata geçirildiği belirtilmiş.

Blue Origin CEO’su Bob Smith varılan anlaşma için “BE-3U ile BE-4 roket motorlarının testlerini gerçekleştireceğimiz 4670 numaralı test platformunun tarafımıza tesis edilmesi bizi oldukça heyecanlandırdı. Bir zamanlar Saturn V ve uzay mekiği motorlarının sesleriyle yankılanan bu tarihi yapıyı modern bir hale getirme şansını elde ettik. Bu sayede roket motoru seslerinin Huntsville’de yeniden yankılanmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullanmış.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-blue-origin-agreement-signals-rocketing-growth-of-commercial-space