Birleşik Arap Emirlikleri, önemli belgelerin taşınması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor

Ortadoğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), önemli belgelerin taşınması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor ve bu alanda prototip çalışmalar yürütüyor.

Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai'de halkın kullanımına sunulmadan önce 6 ay boyunca test edileceği belirtilen taşıma sistem, önemli devlet belgelerini ya da ehliyet gibi kişisel belgelerin insansız hava araçları ile taşınmasını amaçlıyor. Bu süreçte kullanılacak prototip aracı kendisinin ürettiğini belirten BAE, ayrıca insansız hava araçlarını retina ve parmak izi tarama sistemleriyle donatarak, güvenlik noktasında da üst düzey bir kullanım yapısı ortaya koymayı hedefliyor. Şimdilik dört pervanesinin bulunduğu ve bahsi geçen belgeleri üst kısmında yer alan ufak bölümde taşıdığı söylenen aracın, boyut tarafından da 18-inç genişliğe sahip olduğu verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Özellikle bölgede meydana gelen kum fırtınalarına ve aşırı yüksek sıcaklığa karşı nasıl dayanacağı konusunda soru işaretleri bulunan BAE yapımı insansız hava aracının, yakın zaman içerisinde tüm ayrıntılarıyla detaylanması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, hali hazırda büyük spor etkinlikleri ve yangın takibi konusunda da insansız hava araçlarından yararlanıyor.

http://www.thenational.ae/uae/government/uae-develops-delivery-drones-to-improve-government-services