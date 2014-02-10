Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Birleşik Arap Emirlikleri, önemli belgelerin taşınması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birleşik Arap Emirlikleri, önemli belgelerin taşınması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor
Ortadoğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), önemli belgelerin taşınması için insansız hava araçlarından yararlanmayı düşünüyor ve bu alanda prototip çalışmalar yürütüyor.
Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai'de halkın kullanımına sunulmadan önce 6 ay boyunca test edileceği belirtilen taşıma sistem, önemli devlet belgelerini ya da ehliyet gibi kişisel belgelerin insansız hava araçları ile taşınmasını amaçlıyor. Bu süreçte kullanılacak prototip aracı kendisinin ürettiğini belirten BAE, ayrıca insansız hava araçlarını retina ve parmak izi tarama sistemleriyle donatarak, güvenlik noktasında da üst düzey bir kullanım yapısı ortaya koymayı hedefliyor. Şimdilik dört pervanesinin bulunduğu ve bahsi geçen belgeleri üst kısmında yer alan ufak bölümde taşıdığı söylenen aracın, boyut tarafından da 18-inç genişliğe sahip olduğu verilen bilgiler arasında yer alıyor.
Özellikle bölgede meydana gelen kum fırtınalarına ve aşırı yüksek sıcaklığa karşı nasıl dayanacağı konusunda soru işaretleri bulunan BAE yapımı insansız hava aracının, yakın zaman içerisinde tüm ayrıntılarıyla detaylanması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, hali hazırda büyük spor etkinlikleri ve yangın takibi konusunda da insansız hava araçlarından yararlanıyor.
(TV) / (PL) / (VB) 

http://www.thenational.ae/uae/government/uae-develops-delivery-drones-to-improve-government-services Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
seven44 5 yıl en beğenilen
altın kaplama degilmiş
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeEr 5 yıl
önemli belgeler için en güvensiz yol
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 5 yıl
Adamlarda para bol olunca ne yapacaklarını şaşırdılar
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dexter61 5 yıl
Arap üretemez doğanın kanunlarına aykırı bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Başbakan görmesin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agrios 5 yıl
Sinyal kesici ile gokten evrak yagiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Bunu kuş gibi vururlar, hatta kuşlardan daha da basit olabilir işleri.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
iyi de böyle daha güvensiz değil mi. sonuçta hack lenmese bile düşürülme ihtimali var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 5 yıl
güvercine bağlayıp uçursunlar bari hiç olmazsa şarj derdi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkewCurrent 5 yıl
Saçmalık! Böyle bir şey istiyorsan devlet kurumlarına internetten bağımsız fiber kablo döşersin ve lokal ağ kurarsın. Kablonun dışınada 50.000 volt verirsin, veya başka önlemler alırsın.
Ya da cisim taşımak istiyorsan zırhlı araçla taşı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 5 yıl
Bir sapanlık işi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 5 yıl
Arap üretmez, ürettirir
atlanmasın ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICOS 5 yıl
Allah kimseleri şaşırtmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
e posta kullansaydınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
e posta kullansaydınız.

E-posta kullanmamak icin yapiyorlar siz ise ne diyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Her sistemin bir acigi vardir. Bir sekilde hacklenirse butun belgeleri kaybetmis olurlar. Mantiksiz, guvensiz ve riskli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 5 yıl
Güzel proje fakat risk herzamanki gibi fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
altın kaplama degilmiş
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10981 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, dubai ve
2 etiket daha uav insansız hava aracı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z2: Yeni nesil süper telefonun ilk detayları 5 yıl Mobilite: Sony Vaio nostaljisi, GM Discovery Elite, HTC M8, LG G Pro 2 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim