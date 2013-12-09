Bisikletçilere özel uygulama Runtastic Road Bike PRO, bugün için ücretsiz

iOS 5.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch cihazlar için bisikletçilere özel olarak geliştirilen beğenilen uygulama Runtastic Road Bike PRO, bugün için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Bisiklet ile spor amaçlı olarak yapılan turların GPS üzerinden kayıt altına alınmasına ve yapılan bu kayıtlar sayesinde geriye doğru performans bilgilerinin görüntülenmesine imkan tanıyan Runtastic Road Bike PRO, aynı zamanda sürüş sırasında kişileri motive edici sesli mesajlar verebiliyor, canlı takip desteği veriyor, kendi veri tabanı içerisinden bisikletlere özel parkurları arayabiliyor, sürüşe özel müzik listeleri oluşturulması gibi güzel bir özelliği bünyesinde barındırıyor ve çeşitli spor takip donanımları ile yakılan kaloriden, hız, mesafe ve yüksekliğe kadar farklı verileri basit bir şekilde gösterebiliyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Runtastic Road Bike PRO uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id468429333?mt=8